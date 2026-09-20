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Единна Русия води с 57,31% след първите протоколи
  Тема: Избори

Единна Русия води с 57,31% след първите протоколи

20 Септември, 2026 21:45, обновена 20 Септември, 2026 21:49 1 244 33

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  • преброяване

Партията на властта запазва водещата позиция, следват КПРФ, ЛДПР и „Нови хора“

Единна Русия води с 57,31% след първите протоколи - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Единна Русия“ получава 57,31% от гласовете на изборите за Държавната дума след обработката на първите протоколи от участъковите избирателни комисии.

Данните са предварителни и ще се променят с постъпването и обработването на нови протоколи.

КПРФ е на второ място

След „Единна Русия“ се нарежда КПРФ с 13,67% от гласовете.

ЛДПР получава 9,27%, а „Нови хора“ – 7,96%.

„Справедлива Русия – За истината“ е с 5,16%, според публикуваните към момента резултати.

Пет партии са над петпроцентната бариера

При тези предварителни резултати пет политически формации преминават петпроцентния праг за представителство в Държавната дума.

Това са „Единна Русия“, КПРФ, ЛДПР, „Нови хора“ и „Справедлива Русия – За истината“.

Разпределението на местата в парламента обаче ще зависи не само от партийния вот, но и от резултатите в едномандатните избирателни райони.

Активността е 56,66%

По данни на руските избирателни власти предварителната избирателна активност след края на гласуването е 56,66%.

Изборите се проведоха в продължение на три дни – от 18 до 20 септември.

Резултатите все още са предварителни

Първите протоколи не представляват окончателния резултат от парламентарния вот. Обработката продължава, като процентите на отделните партии могат да се променят с постъпването на данните от останалите избирателни секции.

Окончателното разпределение на мандатите ще бъде определено след приключването на преброяването и обобщаването на резултатите.

Източници: Интерфакс, ТАСС


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски Цирк!

    24 17 Отговор
    Нема по голем Цирк!

    Коментиран от #25

    21:49 20.09.2026

  • 2 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    15 15 Отговор
    МНОГО БЪРЗО ВЗЕХА
    ДА СЕ ВДИГАТ ПРОЦЕНТИТЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    СКОРО ЩЕ МИНАТ 75 %

    ЕДИНОРАСТИТЕ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:50 20.09.2026

  • 3 Аз съм веган

    25 13 Отговор
    Орките гласувт. А хаяско не смее да излезе от бункера.

    Коментиран от #33

    21:50 20.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На добър час

    10 19 Отговор
    Честито!

    Коментиран от #15

    21:51 20.09.2026

  • 6 Измислиха система!

    15 15 Отговор
    Който не гласува за путин, го изпращат на фронта!

    21:51 20.09.2026

  • 7 мдааааа

    10 12 Отговор
    Как няма да води ?! Вся власть Советом ...

    21:52 20.09.2026

  • 8 Тервел

    12 16 Отговор
    В Ордата избраха Стария Хан. Голяма новина. Който е против него на дръвника.

    21:52 20.09.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 20 Отговор
    Реално погледнато Путин е загубил доста от подкрепата си Но реално руснаците поддържат позицията му Дано бъде жив и здрав още дълго време Следващият след него ще бъде коренно различен

    21:53 20.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Име

    10 9 Отговор
    Числата не са верни. Единна русия води с 99.9999 процента.

    21:54 20.09.2026

  • 12 Диктор

    11 13 Отговор
    Русия ще катастрофира все едно Путин таксиста без гориво!

    21:56 20.09.2026

  • 13 БАРОМЕТЪР ЗА ПОДКРЕПАТА

    12 12 Отговор
    ЗА ВОЙНАТА.

    ПУТИН ТАКА НАРЕЧЕ ИЗБОРИТЕ.

    ТАКА ЧЕ СПОКОЙНО ВЕЧЕ
    МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ

    МОБИЛИЗАЦИЯ.

    РУСКИТЕ КРЕПОСТНИ ДА ПРИГОТВЯТ
    ЧЕРНИТЕ ЧУВАЛИ.

    21:56 20.09.2026

  • 14 Инж1

    6 7 Отговор
    МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖЕМ!!!

    22:01 20.09.2026

  • 15 Къде бре

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "На добър час":

    На фронта ли ще ходиш?

    22:04 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин е диктатор

    6 9 Отговор
    В Русия на Путин няма демокрация и няма нито една опозиционна партия в парламента.

    22:07 20.09.2026

  • 18 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:09 20.09.2026

  • 19 Демократично

    2 1 Отговор
    Сега ще ги отменят като в Румъния.

    22:09 20.09.2026

  • 20 стоян георгиев

    2 9 Отговор
    Цирка показва че руския народ вече е на границата а той да бъде докаран до там е доста сериозно .ниска избирателна активност и минимална победа на путлер.да.видим сега ще има ли смелост джуджето да направи нова мобилизация

    22:11 20.09.2026

  • 21 Единна Русия мачка

    3 4 Отговор
    Като Радев в България мачка !

    22:14 20.09.2026

  • 22 57,31% е с цели 8%

    4 1 Отговор
    Повече от првдишните бре

    22:15 20.09.2026

  • 23 Зеленски и Тръмп се разбраха

    3 1 Отговор
    На срещата в Ню Йорк да подпишат мир и Украйна повече да не напада САЩ...ку-кууу

    22:20 20.09.2026

  • 24 Ами браво !

    1 2 Отговор
    Уникална историческа победа на пяртия "Единна Русия"

    Коментиран от #29

    22:25 20.09.2026

  • 25 Какъв неистов дераски вой

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Цирк!":

    Повече коментари са излишни.
    Разбираме че сте дълбоко загрижени

    22:26 20.09.2026

  • 26 Что случилось?

    1 1 Отговор
    Към 18.00 ч, изборите в Германия:

    Партията на Мерц - 5 процента
    Алтернатива за Германия - 37 процента

    Разгром!!!

    22:29 20.09.2026

  • 27 Курти

    3 1 Отговор
    Бг копеите ще обърнат резултата хахахахаха

    22:31 20.09.2026

  • 28 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    3 1 Отговор
    Тоталитарна кална яма.

    22:34 20.09.2026

  • 29 Крепостен москал

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами браво !":

    Още ще вдигат процентите, до колкото иска перкото в бункера. Нали той брои,а и вероятно гладува, опозиция няма.

    22:37 20.09.2026

  • 30 ехее

    2 0 Отговор
    не са добре нещата само 56% за путк ужас ще летят през прозорците хахах

    22:37 20.09.2026

  • 31 Иван

    2 0 Отговор
    Клозет.

    22:38 20.09.2026

  • 32 мдааааа

    0 0 Отговор
    Сигурен съм , че до утре ще преминат 100 % ...

    22:38 20.09.2026

  • 33 Не ссмо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм веган":

    ти си знаеш... какъв си

    22:40 20.09.2026

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