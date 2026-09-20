Единна Русия води с 57,31% след първите протоколи

„Единна Русия“ получава 57,31% от гласовете на изборите за Държавната дума след обработката на първите протоколи от участъковите избирателни комисии.
Данните са предварителни и ще се променят с постъпването и обработването на нови протоколи.
КПРФ е на второ място
След „Единна Русия“ се нарежда КПРФ с 13,67% от гласовете.
ЛДПР получава 9,27%, а „Нови хора“ – 7,96%.
„Справедлива Русия – За истината“ е с 5,16%, според публикуваните към момента резултати.
Пет партии са над петпроцентната бариера
При тези предварителни резултати пет политически формации преминават петпроцентния праг за представителство в Държавната дума.
Това са „Единна Русия“, КПРФ, ЛДПР, „Нови хора“ и „Справедлива Русия – За истината“.
Разпределението на местата в парламента обаче ще зависи не само от партийния вот, но и от резултатите в едномандатните избирателни райони.
Активността е 56,66%
По данни на руските избирателни власти предварителната избирателна активност след края на гласуването е 56,66%.
Изборите се проведоха в продължение на три дни – от 18 до 20 септември.
Резултатите все още са предварителни
Първите протоколи не представляват окончателния резултат от парламентарния вот. Обработката продължава, като процентите на отделните партии могат да се променят с постъпването на данните от останалите избирателни секции.
Окончателното разпределение на мандатите ще бъде определено след приключването на преброяването и обобщаването на резултатите.
Източници: Интерфакс, ТАСС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руски Цирк!
Коментиран от #25
21:49 20.09.2026
2 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ДА СЕ ВДИГАТ ПРОЦЕНТИТЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
СКОРО ЩЕ МИНАТ 75 %
ЕДИНОРАСТИТЕ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:50 20.09.2026
3 Аз съм веган
Коментиран от #33
21:50 20.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 На добър час
Коментиран от #15
21:51 20.09.2026
6 Измислиха система!
21:51 20.09.2026
7 мдааааа
21:52 20.09.2026
8 Тервел
21:52 20.09.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:53 20.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Име
21:54 20.09.2026
12 Диктор
21:56 20.09.2026
13 БАРОМЕТЪР ЗА ПОДКРЕПАТА
ПУТИН ТАКА НАРЕЧЕ ИЗБОРИТЕ.
ТАКА ЧЕ СПОКОЙНО ВЕЧЕ
МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ
МОБИЛИЗАЦИЯ.
РУСКИТЕ КРЕПОСТНИ ДА ПРИГОТВЯТ
ЧЕРНИТЕ ЧУВАЛИ.
21:56 20.09.2026
14 Инж1
22:01 20.09.2026
15 Къде бре
До коментар #5 от "На добър час":На фронта ли ще ходиш?
22:04 20.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Путин е диктатор
22:07 20.09.2026
18 Име
22:09 20.09.2026
19 Демократично
22:09 20.09.2026
20 стоян георгиев
22:11 20.09.2026
21 Единна Русия мачка
22:14 20.09.2026
22 57,31% е с цели 8%
22:15 20.09.2026
23 Зеленски и Тръмп се разбраха
22:20 20.09.2026
24 Ами браво !
Коментиран от #29
22:25 20.09.2026
25 Какъв неистов дераски вой
До коментар #1 от "Руски Цирк!":Повече коментари са излишни.
Разбираме че сте дълбоко загрижени
22:26 20.09.2026
26 Что случилось?
Партията на Мерц - 5 процента
Алтернатива за Германия - 37 процента
Разгром!!!
22:29 20.09.2026
27 Курти
22:31 20.09.2026
28 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
22:34 20.09.2026
29 Крепостен москал
До коментар #24 от "Ами браво !":Още ще вдигат процентите, до колкото иска перкото в бункера. Нали той брои,а и вероятно гладува, опозиция няма.
22:37 20.09.2026
30 ехее
22:37 20.09.2026
31 Иван
22:38 20.09.2026
32 мдааааа
22:38 20.09.2026
33 Не ссмо
До коментар #3 от "Аз съм веган":ти си знаеш... какъв си
22:40 20.09.2026