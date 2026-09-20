Единна Русия води с 57,31% след първите протоколи

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„Единна Русия“ получава 57,31% от гласовете на изборите за Държавната дума след обработката на първите протоколи от участъковите избирателни комисии.

Данните са предварителни и ще се променят с постъпването и обработването на нови протоколи.

КПРФ е на второ място

След „Единна Русия“ се нарежда КПРФ с 13,67% от гласовете.

ЛДПР получава 9,27%, а „Нови хора“ – 7,96%.

„Справедлива Русия – За истината“ е с 5,16%, според публикуваните към момента резултати.

Пет партии са над петпроцентната бариера

При тези предварителни резултати пет политически формации преминават петпроцентния праг за представителство в Държавната дума.

Това са „Единна Русия“, КПРФ, ЛДПР, „Нови хора“ и „Справедлива Русия – За истината“.

Разпределението на местата в парламента обаче ще зависи не само от партийния вот, но и от резултатите в едномандатните избирателни райони.

Активността е 56,66%

По данни на руските избирателни власти предварителната избирателна активност след края на гласуването е 56,66%.

Изборите се проведоха в продължение на три дни – от 18 до 20 септември.

Резултатите все още са предварителни

Първите протоколи не представляват окончателния резултат от парламентарния вот. Обработката продължава, като процентите на отделните партии могат да се променят с постъпването на данните от останалите избирателни секции.

Окончателното разпределение на мандатите ще бъде определено след приключването на преброяването и обобщаването на резултатите.

Източници: Интерфакс, ТАСС