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Институциите във Варна на спешна среща заради активизиралото се свлачище

Институциите във Варна на спешна среща заради активизиралото се свлачище

21 Септември, 2026 08:06 1 069 12

  • свлачище-
  • варна

На метри има строителен обект

Институциите във Варна на спешна среща заради активизиралото се свлачище - 1
Снимка: бТВ
NOVA NOVA

Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в кв. „Аспарухово”. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Районът се охранява от полиция, предстои обследване. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект, предвиден за нов жилищен комплекс със сгради от по 15 етажа. Има ли връзка с мащабния строеж?

Това съобщи "Нова телевизия".

В социалните мрежи вчера кметът на Варна Благомир Коцев допусна, че е възможно да бъде обявено и частично бедствено положение. Проверка на място е показала, че така наречените шлицови стени на строителния обект са започнали да поддават под натиска на земната маса.

„Не сме регистрирали аварии в последните години. След реализацията на масовия изкоп се появяват подпочвени води, дори в момента има помпи, които изпомпват, което значи, че подпорната стена е поддала, дръпнала е пътя и съответно нашия водопровод. Във ВиК - Варна няма съгласуван проект за този обект. Предполагам, че обаче имат разрешително. Водоснабдихме района по алтернативен водопровод”, твърди директорът на ВиК – Варна Михаил Маринов.

„Няма опасност в момента, свлачището вече не е активно. Фирмата, която строи в близост, е копала на 7 метра дълбочина”, обясни заместник кметът на общината Владимир Димитров.

Според кмета на район „Аспарухово” Ивайло Маринов обаче става въпрос за огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси.

„Обходили сме района, извикали сме всички възможни експерти. Вчера до късно заседавахме, взети са първоначалните мерки”, увери той.

NOVA потърси и фирмата, която е започнала строежа на 15-етажните сгради, но до момента няма отговор.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    10 3 Отговор
    ДЕнги за ремонти в Бананистан няма и няма да има.

    Требе да се дават на Урка да ни "пази" от Мецан.

    08:09 21.09.2026

  • 2 Ехааа

    15 2 Отговор
    Благо кмета закон не спазва. Единственото като критерий са рушветите, и да строят където си поискат.

    08:10 21.09.2026

  • 3 Дудов

    10 1 Отговор
    Ако ще падат , да падат сега а не като заживеят хора в сградите. А кой ли им даде разрешително, а Коцев?

    08:19 21.09.2026

  • 4 666

    10 1 Отговор
    Този Благо корумпето още ли е на свобода?

    08:26 21.09.2026

  • 5 сантиметри

    1 1 Отговор
    сантиметри

    08:26 21.09.2026

  • 6 ИНСТИТУЦИИТЕ КАТО СЕ СЪБЕРАТ

    6 1 Отговор
    ЩЕ ОСЪДЯТ ПОВЕДЕНИЕТО НА СВЛАЧИЩЕТО И ЩЕ ПРЕДЛОЖАТ ЗАКОН ЗА СПИРАНЕ НА СВЛАЧИЩАТА !

    08:26 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въй

    6 0 Отговор
    Като построят 15-етажните сгради,свлачището пак ще е активно.

    08:55 21.09.2026

  • 10 Ще има още много

    7 0 Отговор
    Очевидно свлачището е в прищинна връзка със строежа. Разходите за сметка на строителя или той е от Вашите хора и Общинския съвет. Тпест Варненци, чрез бюджета ще платят за частния интерес на някой. Защо дадохте разрешенията. Там е пясък и винаги ще има проблеми к. Малко са терените във Варна където има твърда скала. Точно там всичко е пясък и си пада от векове. Дори името на местноста от турски е пясъчен баир

    08:56 21.09.2026

  • 11 Гого

    2 0 Отговор
    Юпука ми за Варна да върни в морето там свестни хора йок

    09:17 21.09.2026

  • 12 Лиляна

    0 0 Отговор
    напишете в гугъл мап Жилищен комплекс “The K”

    09:37 21.09.2026

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