Институциите във Варна на спешна среща заради активизиралото се свлачище

Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в кв. „Аспарухово”. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Районът се охранява от полиция, предстои обследване. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект, предвиден за нов жилищен комплекс със сгради от по 15 етажа. Има ли връзка с мащабния строеж?

Това съобщи "Нова телевизия".

В социалните мрежи вчера кметът на Варна Благомир Коцев допусна, че е възможно да бъде обявено и частично бедствено положение. Проверка на място е показала, че така наречените шлицови стени на строителния обект са започнали да поддават под натиска на земната маса.

„Не сме регистрирали аварии в последните години. След реализацията на масовия изкоп се появяват подпочвени води, дори в момента има помпи, които изпомпват, което значи, че подпорната стена е поддала, дръпнала е пътя и съответно нашия водопровод. Във ВиК - Варна няма съгласуван проект за този обект. Предполагам, че обаче имат разрешително. Водоснабдихме района по алтернативен водопровод”, твърди директорът на ВиК – Варна Михаил Маринов.

„Няма опасност в момента, свлачището вече не е активно. Фирмата, която строи в близост, е копала на 7 метра дълбочина”, обясни заместник кметът на общината Владимир Димитров.

Според кмета на район „Аспарухово” Ивайло Маринов обаче става въпрос за огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси.

„Обходили сме района, извикали сме всички възможни експерти. Вчера до късно заседавахме, взети са първоначалните мерки”, увери той.

NOVA потърси и фирмата, която е започнала строежа на 15-етажните сгради, но до момента няма отговор.