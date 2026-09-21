Най-високият кон в света е почти 2 метра и още расте (СНИМКИ)

Конят на име Хюго от английското графство Нортхамптъншир официално е признат за най-високия кон в света с неговите 199 сантиметра в холката, съобщи Би Би Си, предава БГНЕС. Холката е най-високата точка върху гърба на коня, където гърбът се свързва с шията.

Интересното е, че животното е все още младо и според собственика му ще продължава да расте още 4 години. Хюго е от английската порода шайър и е известен като впрегнат кон, използван за тежка полска работа и за транспортиране на стоки. Ветеринарен лекар измерил височината на кон без подкова, за да получи точен резултат.

A 6-foot-6-inch horse has been crowned the tallest living horse in the world



Hugo is only four years old and is still growing pic.twitter.com/Y28RMJzIaX — Dexerto (@Dexerto) September 11, 2026

Собственик Брет Мастърс каза, че представители на Книгата на рекордите на Гинес са се свързали с него, след като са чули за „невероятно голям кон“ в района, който се е превърнал в местна знаменитост.

Когато Мастърс купил Хюго като 18-месечно жребче, той нямал представа колко огромен ще порасне. „Той все още има три години да расте, докато стане на около осем и половина. Все още е жребче“, отбеляза собственикът. Той добави, че поради бързия му растеж, хрущялните области в краищата на костите на коня изискват специално внимание, така че животното се преглежда често, а диетата му е строго контролирана, за да се избегнат здравословни проблеми.

Guinness names world’s tallest and smallest horses



British Shire horse Hugo, 4, stands at 6 ft 6.3 in (199 cm), while Germany’s Pumuckel measures just 21.1 in (52.6 cm) — nearly four times shorter pic.twitter.com/wgjvp533G1 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 20, 2026

Мастърс не е получил никакво парично обезщетение за официално признание, но шеговито отбеляза, че не би имал нищо против, ако получи от някой фермер лакомство от моркови, които да даде на своя домашен любимец. Хюго участва в демонстрации, където на зрителите се показва как някога са били впрягани коне от породата шайър в плугове и каруци. Сега е обучаван да носи седло, за да може да се представя и като ездитен кон.

Преди това проучване разкри истинския произход на конете, опровергавайки популярните теории за множество независими центрове на опитомяване. Учените са установили, че всички съвременни домашни коне произхождат от една популация, която е обитавала степите на Северен Кавказ. Оттам животните започнали да се развъждат и разпространяват из цяла Евразия, измествайки други родове диви коне.