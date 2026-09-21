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Турски учени алармират: ледниците в планината Арарат са намалили трикратно размера си

Турски учени алармират: ледниците в планината Арарат са намалили трикратно размера си

21 Септември, 2026 11:16 553 7

  • климатични промени-
  • арарат-
  • ледник-
  • турция-
  • лед

Експерти предупреждават за нарастващ риск от свлачища и срутвания на ледени маси

Турски учени алармират: ледниците в планината Арарат са намалили трикратно размера си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ледниците, покриващи билото на на най-високата точка в Турция — планината Арарат в източната част на страната (5137 метра), са намалили трикратно размера си през последния век вследствие на глобалното затопляне, а експерти предупреждават за нарастващ риск от свлачища и срутвания на ледени маси, съобщават турските медии, цитирани от БТА.

Според изследвания на професор Фарук Кая от Географския факултет на университета „Ибрахим Чечен“ в Агръ - град в подножието на планината, цитирани от информационния сайт „Хабер Тюрк“, площта на ледниковата шапка на върха е намаляла от приблизително 15 квадратни километра в началото на 20-ти век до едва около 5 квадратни километра в наши дни. Тези данни се потвърждават и от спътникови наблюдения.

„В миналото опашките на ледниковите стичания са слизали до 3600 метра надморска височина, докато днес ледената граница се е отдръпнала до близо 4900 метра“, посочва проф. Кая пред изданието.

Експертът отбелязва, че откършването на големи ледени и скални маси не е нов феномен за региона. Той припомня, че през 1840 г. масивно срутване на ледник в планината Арарат води до унищожаването на цяло село и множество жертви, а подобни по-малки движения на земни маси впоследствие са регистрирани и през 1921 г. и 1926 г.

Повод за новите предупреждения са и скорошните подобни природни бедствия в други части на света, включително в Хималаите, където срутвания на ледници предизвикаха фатални наводнения, припомня „Хабер Тюрк“.

Ученият призовава за въвеждането на денонощно спътниково наблюдение на ледниците на Арарат, както и на други високопланински масиви в Турция като Джило и Качкар. Според него е необходимо изготвянето на своевременни анализи на риска и готовност за евакуация в населените места, разположени в речните корита и по склоновете на долините около планината, цитира мнението му изданието.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    0 0 Отговор
    В един маймунски свят такива важни новини и напомняния какво предстои нямат интерес..! НЯМА СЕИР..!

    11:25 21.09.2026

  • 2 тая територия не е ваша

    1 1 Отговор
    а на глупавите пашинянчета

    11:30 21.09.2026

  • 3 то е ясно

    0 0 Отговор
    Наближава поредния потоп.

    11:33 21.09.2026

  • 4 ледници в планината Арарат НЯМА

    1 0 Отговор
    Има само чакъл !

    Коментиран от #5

    11:33 21.09.2026

  • 5 уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ледници в планината Арарат НЯМА":

    Някои на една кофа сняг казват ледник.

    11:37 21.09.2026

  • 6 нос със страдамус

    0 0 Отговор
    Скоро изпод ледовете на планината Арарат ще се покаже ноевият ковчег, и като слезе от него Ной с голямата сопа в ръцете, ше гледаме сеир!

    11:40 21.09.2026

  • 7 Абе

    0 0 Отговор
    Сигурен съм че са казали планината Агръдаг а не арарат

    11:41 21.09.2026

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