НСО с мерки за сигурност за 22 септември

На 22 септември (вторник) във Велико Търново Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност по повод 118-годишнината от обявяването на Независимостта на България. Кулминацията на честванията е тържествената проверка с начало 19:30 часа на площад „Цар Асен I“.

Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка: на ул. „Никола Пиколо“, на ул. „Иван Вазов“ и на ул. „Св. Климент Охридски“.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

Въвежда се забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) от 08:00 ч. до 13:00 ч. в зона с център паметник „Майка България“ и радиус 4 000 м и от 17:00 ч. до 22:00 ч. в зона с център площад „Цар Асен I“ и радиус 4 000 м.

В двете зони се забраняват полетите на всички видове безпилотни летателни средства, всички видове планери, безпилотни неуправляеми аеростати, дирижабли, балони, парашутни скокове и всички видове пилотирани въздухоплавателни средства, с изключение на излитащите и кацащи въздухоплавателни средства от и на летище Горна Оряховица и на полети за нуждите на HEMS.