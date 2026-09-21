Русия се закани да отговори на атаките на Украйна срещу цивилни цели

Руските въоръжени сили ще отговорят на атаките на Украйна срещу руски цивилни цели, като засилят ударите си срещу военни цели в Киев. Това са заявили в неделя от руското Министерство на отбраната, цитирани от "Интерфакс".
"В отговор на атаките на киевския режим срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили ще продължат и ще засилят ударите с прецизни оръжия срещу военни цели в Киев", се казва в изявление на министерството.
"В опит да провали демократичното изразяване на волята на руските граждани на изборите за Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация, киевският режим се е опитал за масирана атака на руска територия на 19 и 20 септември, използвайки безпилотни летателни апарати и крилати ракети "Фламинго", се казва в изявлението.
По време на отблъскването на масираната атака над руски региони в рамките на 24 часа са свалени 1951 ударни дрона и осем крилати ракети с голям обсег. Друга крилата ракета, изстреляна от врага, беше отклонена и падна в необитаем район.
"Всички ракети "Фламинго", изстреляни от киевския режим, бяха унищожени от руските системи за противовъздушна отбрана, докато се приближаваха към цивилни цели в Московска област", заяви руското Министерство на отбраната, подчертавайки, че "опитът за масирана атака срещу Москва се провали. Врагът не постигна целите си".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо не е на фронта
Коментиран от #2, #7, #9, #10
11:12 21.09.2026
2 Ами
До коментар #1 от "Защо не е на фронта":Не твоя работа.
Коментиран от #4
11:13 21.09.2026
3 брей
11:15 21.09.2026
4 Охоооо
До коментар #2 от "Ами":Колко наредби ще вземеш
11:16 21.09.2026
5 Сега кво
11:17 21.09.2026
6 Дон Корлеоне
11:18 21.09.2026
7 Соломон
До коментар #1 от "Защо не е на фронта":Ей. Това какво общо има със статията
Коментиран от #12
11:19 21.09.2026
8 Щеле а... отговорят?!?
Цели градове и села унищожиха завинаги!
Милиони цивилни избягаха от фашистката кремля секта и Фюрера ПЕ дал!
11:21 21.09.2026
9 Забележка
До коментар #1 от "Защо не е на фронта":Слабо . Вероятно е бил рускоезичен . Украинците трупат повече промили .
Коментиран от #18
11:21 21.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Избори
Утре започва мобилизацията на крепостните.
11:22 21.09.2026
12 Сюлейманеее
До коментар #7 от "Соломон":Аз плащам данъци и тези със статут на "бежанци" ги харчат.
Ето това ме засяга!
Коментиран от #15
11:22 21.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 зИленски
ДА МУ МИСЛИ КЛИЧКО
11:23 21.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последният софианец
Сигурен съм че и Ко пейките се кефат тайно
11:24 21.09.2026
17 Гатанка
Коментиран от #21
11:24 21.09.2026
18 Защо не е на фронта
До коментар #9 от "Забележка":Руско езични са!
Украински език няма.
Той е смесица от руски,полски и др езици
11:24 21.09.2026
19 Тагаренко, ти ли си
До коментар #10 от "Я сие би май":Аре хващайте се с окpoпа под ръчичка и към фронта да ни покажеш как се маркат ушанки!
11:25 21.09.2026
20 Ресторант Синият Лъв
Коментиран от #22
11:26 21.09.2026
21 Бабите
До коментар #17 от "Гатанка":Инвал"идите и децата бомбени от фашагите монголски?
11:27 21.09.2026
22 Капейчо
До коментар #20 от "Ресторант Синият Лъв":Е как да не се пише за фронта? През ден обявяват руските загуби - 1400-1700 души на ден. Т.е. над 42 000. Но все пак е малко.
11:36 21.09.2026