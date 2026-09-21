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Русия се закани да отговори на атаките на Украйна срещу цивилни цели
  Тема: Украйна

Русия се закани да отговори на атаките на Украйна срещу цивилни цели

21 Септември, 2026 11:11 523 22

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

"В отговор на атаките на киевския режим срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили ще продължат и ще засилят ударите с прецизни оръжия срещу военни цели в Киев", се казва в изявление на министерството

Русия се закани да отговори на атаките на Украйна срещу цивилни цели - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили ще отговорят на атаките на Украйна срещу руски цивилни цели, като засилят ударите си срещу военни цели в Киев. Това са заявили в неделя от руското Министерство на отбраната, цитирани от "Интерфакс".

"В отговор на атаките на киевския режим срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили ще продължат и ще засилят ударите с прецизни оръжия срещу военни цели в Киев", се казва в изявление на министерството.

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По-рано в неделя руското Министерство на отбраната заяви, че Киев, в опит да провали изборите в Русия на 19 и 20 септември, направи опит за масирана атака на руска територия, използвайки дронове и крилати ракети "Фламинго".

"В опит да провали демократичното изразяване на волята на руските граждани на изборите за Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация, киевският режим се е опитал за масирана атака на руска територия на 19 и 20 септември, използвайки безпилотни летателни апарати и крилати ракети "Фламинго", се казва в изявлението.

По време на отблъскването на масираната атака над руски региони в рамките на 24 часа са свалени 1951 ударни дрона и осем крилати ракети с голям обсег. Друга крилата ракета, изстреляна от врага, беше отклонена и падна в необитаем район.

"Всички ракети "Фламинго", изстреляни от киевския режим, бяха унищожени от руските системи за противовъздушна отбрана, докато се приближаваха към цивилни цели в Московска област", ​​заяви руското Министерство на отбраната, подчертавайки, че "опитът за масирана атака срещу Москва се провали. Врагът не постигна целите си".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо не е на фронта

    9 3 Отговор
    Около 02:15 часа в събота на бургаската ул. „Булаир“ служители на Първо районно управление спрели за проверка „Хюндай Кона“ с украинска регистрация, управляван от 41-годишен украински гражданин със статут на бежанец, който живее във Варна. Тестът за алкохол отчел 1,51 промила.

    Коментиран от #2, #7, #9, #10

    11:12 21.09.2026

  • 2 Ами

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Защо не е на фронта":

    Не твоя работа.

    Коментиран от #4

    11:13 21.09.2026

  • 3 брей

    4 0 Отговор
    пак снимката с играчката и котака хахах

    11:15 21.09.2026

  • 4 Охоооо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Колко наредби ще вземеш

    11:16 21.09.2026

  • 5 Сега кво

    9 2 Отговор
    Да ревем за Укра ли? Слабо ме интересуват. Да са мислили какво следва.

    11:17 21.09.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    11:18 21.09.2026

  • 7 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Защо не е на фронта":

    Ей. Това какво общо има със статията

    Коментиран от #12

    11:19 21.09.2026

  • 8 Щеле а... отговорят?!?

    2 4 Отговор
    Па те 13 год бомбят бабите и децата в Украйна!
    Цели градове и села унищожиха завинаги!
    Милиони цивилни избягаха от фашистката кремля секта и Фюрера ПЕ дал!

    11:21 21.09.2026

  • 9 Забележка

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо не е на фронта":

    Слабо . Вероятно е бил рускоезичен . Украинците трупат повече промили .

    Коментиран от #18

    11:21 21.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Избори

    1 2 Отговор
    Всички, които са отишли да гласуват са заведени веднага на военен отчет.
    Утре започва мобилизацията на крепостните.

    11:22 21.09.2026

  • 12 Сюлейманеее

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Аз плащам данъци и тези със статут на "бежанци" ги харчат.
    Ето това ме засяга!

    Коментиран от #15

    11:22 21.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 зИленски

    2 1 Отговор
    АЗ ЗИМАТА СЪМ В МАЯМИ ПРИ ТРЪМП.
    ДА МУ МИСЛИ КЛИЧКО

    11:23 21.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последният софианец

    2 0 Отговор
    Мен пък ме кефи колко монголи пу кясаха.
    Сигурен съм че и Ко пейките се кефат тайно

    11:24 21.09.2026

  • 17 Гатанка

    1 2 Отговор
    Мъничко, зеленичко, некъпано, спи в метрото на тъмно и студено. Що е то?!

    Коментиран от #21

    11:24 21.09.2026

  • 18 Защо не е на фронта

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Забележка":

    Руско езични са!
    Украински език няма.
    Той е смесица от руски,полски и др езици

    11:24 21.09.2026

  • 19 Тагаренко, ти ли си

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Я сие би май":

    Аре хващайте се с окpoпа под ръчичка и към фронта да ни покажеш как се маркат ушанки!

    11:25 21.09.2026

  • 20 Ресторант Синият Лъв

    0 1 Отговор
    Ама никога не се пише за фронта,а за полските разузнавателни данни разгласени от САМИЯТ Туск за 27000 жертви на месец от страна на ВСУ.

    Коментиран от #22

    11:26 21.09.2026

  • 21 Бабите

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гатанка":

    Инвал"идите и децата бомбени от фашагите монголски?

    11:27 21.09.2026

  • 22 Капейчо

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ресторант Синият Лъв":

    Е как да не се пише за фронта? През ден обявяват руските загуби - 1400-1700 души на ден. Т.е. над 42 000. Но все пак е малко.

    11:36 21.09.2026

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