Руските въоръжени сили ще отговорят на атаките на Украйна срещу руски цивилни цели, като засилят ударите си срещу военни цели в Киев. Това са заявили в неделя от руското Министерство на отбраната, цитирани от "Интерфакс".

"В отговор на атаките на киевския режим срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили ще продължат и ще засилят ударите с прецизни оръжия срещу военни цели в Киев", се казва в изявление на министерството.

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По-рано в неделя руското Министерство на отбраната заяви, че Киев, в опит да провали изборите в Русия на 19 и 20 септември, направи опит за масирана атака на руска територия, използвайки дронове и крилати ракети "Фламинго".

"В опит да провали демократичното изразяване на волята на руските граждани на изборите за Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация, киевският режим се е опитал за масирана атака на руска територия на 19 и 20 септември, използвайки безпилотни летателни апарати и крилати ракети "Фламинго", се казва в изявлението.

По време на отблъскването на масираната атака над руски региони в рамките на 24 часа са свалени 1951 ударни дрона и осем крилати ракети с голям обсег. Друга крилата ракета, изстреляна от врага, беше отклонена и падна в необитаем район.

"Всички ракети "Фламинго", изстреляни от киевския режим, бяха унищожени от руските системи за противовъздушна отбрана, докато се приближаваха към цивилни цели в Московска област", ​​заяви руското Министерство на отбраната, подчертавайки, че "опитът за масирана атака срещу Москва се провали. Врагът не постигна целите си".