Иранската гвардия заплаши, че ще нанесе удари по "нови цели" в случай на американска атака

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заплаши днес, че ще нанесе удари по "нови цели" с "нови оръжия" в случай на атака от страна на САЩ, се посочва в тяхно днешно изявление, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

"В случай на нова атака ще има значителни промени в нашата отбрана и контраофанзива", заявиха гвардейците, като споменаха "промяна в географията на войната" и "промяна в използваните оръжия и военна техника".

"Ще използваме нови оръжия с нови възможности на бойното поле и светът ще бъде изненадан", уточниха те.

КГИР - идеологическата армия на Иран, редовно отправя подобни предупреждения от началото на конфликта в Близкия изток, и особено през последните дни.

Иранското централно военно командване "Хатам ал Анбия" заяви в събота, че според негова информация САЩ са "решили още веднъж да предприемат атаки срещу Ислямска република Иран, с одобрението на някои страни от региона".

След повече от шест месеца война между САЩ и Иран преговорите са в задънена улица, а конфликтът вече се е разпространил и в Йемен и Саудитска Арабия.

След месец на затишие, в края на август размяната на удари между САЩ и Иран отново ескалира, особено в стратегическия Ормузки проток, макар че напоследък изглежда ударите да се намалели.