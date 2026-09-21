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Иранската гвардия заплаши, че ще нанесе удари по "нови цели" в случай на американска атака
  Тема: Иранската криза

Иранската гвардия заплаши, че ще нанесе удари по "нови цели" в случай на американска атака

21 Септември, 2026 12:07 852 5

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • революционна гвардия

Преговорите са в задънена улица, а конфликтът вече се е разпространил в Йемен и Саудитска Арабия

Иранската гвардия заплаши, че ще нанесе удари по "нови цели" в случай на американска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заплаши днес, че ще нанесе удари по "нови цели" с "нови оръжия" в случай на атака от страна на САЩ, се посочва в тяхно днешно изявление, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

"В случай на нова атака ще има значителни промени в нашата отбрана и контраофанзива", заявиха гвардейците, като споменаха "промяна в географията на войната" и "промяна в използваните оръжия и военна техника".

"Ще използваме нови оръжия с нови възможности на бойното поле и светът ще бъде изненадан", уточниха те.

КГИР - идеологическата армия на Иран, редовно отправя подобни предупреждения от началото на конфликта в Близкия изток, и особено през последните дни.

Иранското централно военно командване "Хатам ал Анбия" заяви в събота, че според негова информация САЩ са "решили още веднъж да предприемат атаки срещу Ислямска република Иран, с одобрението на някои страни от региона".

След повече от шест месеца война между САЩ и Иран преговорите са в задънена улица, а конфликтът вече се е разпространил и в Йемен и Саудитска Арабия.

След месец на затишие, в края на август размяната на удари между САЩ и Иран отново ескалира, особено в стратегическия Ормузки проток, макар че напоследък изглежда ударите да се намалели.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 честен ционист

    7 8 Отговор
    Явно ще има "Звук и Светлина" и над София.

    12:13 21.09.2026

  • 2 Овчар

    6 9 Отговор
    Американска атака няма да има скоро...! Вампирите са с вързани ръце и оръжейната индустрия в Сащ и ЕС е на пауза , нямат матриал Китай забрани износа на редкоземни елементи със закон..! Бомби без матриал се правят само на хартия , или дай капаро а за доставка че ЧАКАШ.

    12:14 21.09.2026

  • 3 Реалист

    10 6 Отговор
    Аятоласите наглеят, но Тръмпиньо сам си е виновен, да ги беше залял с напалм...те само от това разбират. Ама така е, като ЕС си пасува и чака САЩ да вършат мръсната работа.

    12:17 21.09.2026

  • 4 д-р Паул Йозеф Гьобелс

    8 5 Отговор
    Тея са по голЕми лаладжии и от мен....

    12:17 21.09.2026

  • 5 Стефанов

    4 1 Отговор
    Тия арабески колкото повече ги бият, повече им се услажда. Време е бай Дони да им пусне няколко Хирушимки, че да станат приятелска държава.

    12:58 21.09.2026

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