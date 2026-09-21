Дания ще постави сигурността в Арктика до голяма степен под отговорността на НАТО

Дания, Гренландия и САЩ се очаква да подпишат утре споразумение за сигурността на Гренландия, което според Копенхаген ще постави сигурността в Арктика до голяма степен под отговорността на НАТО, вместо тя да бъде само ангажимент на Вашингтон и датската столица, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Очаква се споразумението да бъде подписано по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Текстът му все още не е публикуван, включително не е ясно дали то изменя споразумението за отбрана от 1951 г.



Президентът Доналд Тръмп твърди, че договореността предоставя на САЩ „постоянен контрол“. Дания и Гренландия не са коментирали това твърдение, но заявиха, че споразумението ще бъде от полза за арктическия остров и ще зачита суверенитета му.



До договореността се стигна след месеци на натиск от страна на Тръмп, който заявяваше, че САЩ трябва да контролират Гренландия, и на моменти отказваше да изключи използването на военна или икономическа сила за придобиването на полуавтономната датска територия.

Заплахите му, които достигнаха своя връх през януари, предизвикаха дипломатическа криза в НАТО и подтикнаха Дания и Гренландия да започнат преговори с Вашингтон с цел намаляване на напрежението.



„Споразумението ще бъде оформено така, че отговорността за сигурността в Арктика да не бъде само датска или американска“, заяви вчера датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред телевизия TV2. Той добави, че до голяма степен „НАТО ще се грижи за сигурността в Арктика“.