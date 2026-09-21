Дания ще постави сигурността в Арктика до голяма степен под отговорността на НАТО

Дания, Гренландия и САЩ се очаква да подпишат утре споразумение за сигурността на Гренландия, което според Копенхаген ще постави сигурността в Арктика до голяма степен под отговорността на НАТО, вместо тя да бъде само ангажимент на Вашингтон и датската столица, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Очаква се споразумението да бъде подписано по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Текстът му все още не е публикуван, включително не е ясно дали то изменя споразумението за отбрана от 1951 г.
Президентът Доналд Тръмп твърди, че договореността предоставя на САЩ „постоянен контрол“. Дания и Гренландия не са коментирали това твърдение, но заявиха, че споразумението ще бъде от полза за арктическия остров и ще зачита суверенитета му.
До договореността се стигна след месеци на натиск от страна на Тръмп, който заявяваше, че САЩ трябва да контролират Гренландия, и на моменти отказваше да изключи използването на военна или икономическа сила за придобиването на полуавтономната датска територия.
Заплахите му, които достигнаха своя връх през януари, предизвикаха дипломатическа криза в НАТО и подтикнаха Дания и Гренландия да започнат преговори с Вашингтон с цел намаляване на напрежението.
„Споразумението ще бъде оформено така, че отговорността за сигурността в Арктика да не бъде само датска или американска“, заяви вчера датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред телевизия TV2. Той добави, че до голяма степен „НАТО ще се грижи за сигурността в Арктика“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дони съчмата
Коментиран от #8
14:16 21.09.2026
2 Кака Кая
14:16 21.09.2026
3 Да живее
14:18 21.09.2026
4 долу ес
Коментиран от #7
14:20 21.09.2026
5 С ЕС
14:24 21.09.2026
6 Налудник
14:25 21.09.2026
7 Любо
До коментар #4 от "долу ес":за Русия и Китай,супата...
14:25 21.09.2026
8 Като през ВСВ
До коментар #1 от "дони съчмата":Дания капитулира пред нацистите за 6 дни.
Коментиран от #10
14:26 21.09.2026
9 Ледоразбивач Ленин
Коментиран от #11
14:26 21.09.2026
10 Няма жертви
До коментар #8 от "Като през ВСВ":и разрушения,и винаги са в топ 10 по стандарт!
Коментиран от #13
14:27 21.09.2026
11 Ленин
До коментар #9 от "Ледоразбивач Ленин":ще го таксуват за преминаване!
Коментиран от #15
14:28 21.09.2026
12 Гост№4442
14:29 21.09.2026
13 Винаги са 🥇
До коментар #10 от "Няма жертви":по самоубийства от депресия
14:29 21.09.2026
14 Оги
14:36 21.09.2026
15 Ледоразбивач Ленин
До коментар #11 от "Ленин":Да пробват. Пътят на руски ледоразбивачи е около 5.500 км., през Северния морски път. И там няма НАТО и Дания.
14:38 21.09.2026
16 Зелен От Яд
14:40 21.09.2026
17 Ха ХаХа
Какво Нато?
14:47 21.09.2026
18 Договор
14:49 21.09.2026
19 Аууу
15:07 21.09.2026
20 НАТО, мато, Тръмп печели
15:07 21.09.2026