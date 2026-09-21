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Дания ще постави сигурността в Арктика до голяма степен под отговорността на НАТО

Дания ще постави сигурността в Арктика до голяма степен под отговорността на НАТО

21 Септември, 2026 14:14 593 20

  • гренландия-
  • дания-
  • нато

Очаква се споразумението да бъде подписано по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Дания ще постави сигурността в Арктика до голяма степен под отговорността на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дания, Гренландия и САЩ се очаква да подпишат утре споразумение за сигурността на Гренландия, което според Копенхаген ще постави сигурността в Арктика до голяма степен под отговорността на НАТО, вместо тя да бъде само ангажимент на Вашингтон и датската столица, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Очаква се споразумението да бъде подписано по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Текстът му все още не е публикуван, включително не е ясно дали то изменя споразумението за отбрана от 1951 г.

Президентът Доналд Тръмп твърди, че договореността предоставя на САЩ „постоянен контрол“. Дания и Гренландия не са коментирали това твърдение, но заявиха, че споразумението ще бъде от полза за арктическия остров и ще зачита суверенитета му.

До договореността се стигна след месеци на натиск от страна на Тръмп, който заявяваше, че САЩ трябва да контролират Гренландия, и на моменти отказваше да изключи използването на военна или икономическа сила за придобиването на полуавтономната датска територия.

Заплахите му, които достигнаха своя връх през януари, предизвикаха дипломатическа криза в НАТО и подтикнаха Дания и Гренландия да започнат преговори с Вашингтон с цел намаляване на напрежението.

„Споразумението ще бъде оформено така, че отговорността за сигурността в Арктика да не бъде само датска или американска“, заяви вчера датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред телевизия TV2. Той добави, че до голяма степен „НАТО ще се грижи за сигурността в Арктика“.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    14 1 Отговор
    дадоха ми гренландия без пари и едновременно ме целуваха по едно меко място

    Коментиран от #8

    14:16 21.09.2026

  • 2 Кака Кая

    15 1 Отговор
    Къде е Кая да ревне за националният суверенитет?

    14:16 21.09.2026

  • 3 Да живее

    0 9 Отговор
    НАТО!

    14:18 21.09.2026

  • 4 долу ес

    10 1 Отговор
    бай бай гренландия, вече е овладяна и копането на ресурси ще започне!

    Коментиран от #7

    14:20 21.09.2026

  • 5 С ЕС

    0 4 Отговор
    и НАТО напред!

    14:24 21.09.2026

  • 6 Налудник

    3 1 Отговор
    Тия не бяха ли щатска територия?...

    14:25 21.09.2026

  • 7 Любо

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "долу ес":

    за Русия и Китай,супата...

    14:25 21.09.2026

  • 8 Като през ВСВ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "дони съчмата":

    Дания капитулира пред нацистите за 6 дни.

    Коментиран от #10

    14:26 21.09.2026

  • 9 Ледоразбивач Ленин

    7 2 Отговор
    Дания и НАТО у Арктика? (смях у залата)

    Коментиран от #11

    14:26 21.09.2026

  • 10 Няма жертви

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Като през ВСВ":

    и разрушения,и винаги са в топ 10 по стандарт!

    Коментиран от #13

    14:27 21.09.2026

  • 11 Ленин

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ледоразбивач Ленин":

    ще го таксуват за преминаване!

    Коментиран от #15

    14:28 21.09.2026

  • 12 Гост№4442

    5 1 Отговор
    С тези снимки на жени с пушки само си подкопавате авторитета,после защо не ни вземат насериозно?

    14:29 21.09.2026

  • 13 Винаги са 🥇

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Няма жертви":

    по самоубийства от депресия

    14:29 21.09.2026

  • 14 Оги

    5 1 Отговор
    Хайдеее, сдадоха го островчето.

    14:36 21.09.2026

  • 15 Ледоразбивач Ленин

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ленин":

    Да пробват. Пътят на руски ледоразбивачи е около 5.500 км., през Северния морски път. И там няма НАТО и Дания.

    14:38 21.09.2026

  • 16 Зелен От Яд

    2 0 Отговор
    Датчаните подвиха опашки. Тръмп говори и после действа. Превзе Гренландия без нито един изстрел.

    14:40 21.09.2026

  • 17 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Взеха Гренландия американците.
    Какво Нато?

    14:47 21.09.2026

  • 18 Договор

    4 0 Отговор
    Овчаря се договаря с вълка да му пази кошарата с агнетата.

    14:49 21.09.2026

  • 19 Аууу

    1 0 Отговор
    Гордите викинги без съпротива заеха поза "Г". Очаквам да ги видя как ще воюват с Русия!

    15:07 21.09.2026

  • 20 НАТО, мато, Тръмп печели

    1 0 Отговор
    Свалиха гащите, а сега търсят смокинов лист, за да го оправдаят!

    15:07 21.09.2026

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