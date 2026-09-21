80% заетост в Слънчев бряг и през септември

Българското Черноморие продължава да привлича туристи и след пика на летния сезон.

В Слънчев бряг хотелите все още са пълни, а по-ниските цени през септември привличат както българи, така и чужденци.

Около 80% е заетостта в момента в хотелски комплекс в Слънчев бряг. Според управителя Александър Александров сезонът е по-добър спрямо предходната година, въпреки трудностите пред туристическия сектор.

„Изпращаме един сезон, който е много добър, по-добър от предходната година“, коментира пред БНТ Александров.

По думите му международната обстановка, отпадането на част от чартърните програми за германски туристи и промяната в поведението на гостите са сред предизвикателствата през сезона. Все повече туристи изчакват до последния момент, за да намерят по-изгодни оферти.

През септември и октомври цените в хотелите са по-ниски в сравнение с пиковите летни месеци. Това привлича туристи, които предпочитат по-спокойна почивка извън активния сезон.

„Черноморието по това време е изключително спокойно, времето е прекрасно, а цените са доста по-ниски в сравнение с високия сезон“, посочи хотелиерът.

Сред чуждестранните гости са туристи от Великобритания, Германия и Полша, като при тях престоят обикновено е поне седем нощувки. При румънските туристи обаче се наблюдава тенденция към скъсяване на почивките, което според Александров е свързано с икономическата ситуация и поскъпването.

Хотелският комплекс ще затвори около 4 октомври заради мащабна реновация. Над 200 стаи предстои да бъдат основно обновени.

Хотелиерите вече приемат резервации за следващия летен сезон. Очакванията са за възстановяване на интереса от традиционни пазари, сред които Германия и Полша.

Според Александров германският пазар е особено важен за българския туризъм, след като през последните години страната ни е загубила част от този поток.

Той подчертава, че за да бъде по-конкурентно българското Черноморие, е необходимо не само хотелите да подобряват предлагания продукт, но и да се работи върху средата в курортите.

Сред важните фактори са инфраструктурата, достъпността, пречиствателните станции, чистотата и поддръжката на улиците.

Въпреки предизвикателствата хотелиерите отчитат интерес и след края на пиковия сезон и очакват добър старт на следващото лято.