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80% заетост в Слънчев бряг и през септември

80% заетост в Слънчев бряг и през септември

21 Септември, 2026 14:07 533 6

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Хотелиерите отчитат силен сезон

80% заетост в Слънчев бряг и през септември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българското Черноморие продължава да привлича туристи и след пика на летния сезон.

В Слънчев бряг хотелите все още са пълни, а по-ниските цени през септември привличат както българи, така и чужденци.

Около 80% е заетостта в момента в хотелски комплекс в Слънчев бряг. Според управителя Александър Александров сезонът е по-добър спрямо предходната година, въпреки трудностите пред туристическия сектор.

„Изпращаме един сезон, който е много добър, по-добър от предходната година“, коментира пред БНТ Александров.

По думите му международната обстановка, отпадането на част от чартърните програми за германски туристи и промяната в поведението на гостите са сред предизвикателствата през сезона. Все повече туристи изчакват до последния момент, за да намерят по-изгодни оферти.

През септември и октомври цените в хотелите са по-ниски в сравнение с пиковите летни месеци. Това привлича туристи, които предпочитат по-спокойна почивка извън активния сезон.

„Черноморието по това време е изключително спокойно, времето е прекрасно, а цените са доста по-ниски в сравнение с високия сезон“, посочи хотелиерът.

Сред чуждестранните гости са туристи от Великобритания, Германия и Полша, като при тях престоят обикновено е поне седем нощувки. При румънските туристи обаче се наблюдава тенденция към скъсяване на почивките, което според Александров е свързано с икономическата ситуация и поскъпването.

Хотелският комплекс ще затвори около 4 октомври заради мащабна реновация. Над 200 стаи предстои да бъдат основно обновени.

Хотелиерите вече приемат резервации за следващия летен сезон. Очакванията са за възстановяване на интереса от традиционни пазари, сред които Германия и Полша.

Според Александров германският пазар е особено важен за българския туризъм, след като през последните години страната ни е загубила част от този поток.

Той подчертава, че за да бъде по-конкурентно българското Черноморие, е необходимо не само хотелите да подобряват предлагания продукт, но и да се работи върху средата в курортите.

Сред важните фактори са инфраструктурата, достъпността, пречиствателните станции, чистотата и поддръжката на улиците.

Въпреки предизвикателствата хотелиерите отчитат интерес и след края на пиковия сезон и очакват добър старт на следващото лято.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми те укри

    6 2 Отговор
    Зимата ще са 50 % защото приближените до власт имащите си напълниха хотелите още 2022г

    Коментиран от #5

    14:10 21.09.2026

  • 2 Пущиня(к)

    6 0 Отговор
    Я па четох негде, че са са оплаквале. Не сфащале ка така на ората им било скъпо.

    14:10 21.09.2026

  • 3 честен ционист

    7 2 Отговор
    Украински пацани. Мъкнат се с рейсовете на държавна издръжка, а след тях карат с джиповете бащите и майките им. Какво трябва да ни грее нас, че хотелиерите по Слънчака реализират печалба, която напрактика са пари по ПВУ?

    14:12 21.09.2026

  • 4 Бай Иван

    2 2 Отговор
    Те тия 80% до морето не стигат, на тях плаж не им трябва и няма значение къде са ... Гласовете ви чуват ... то едва ли има нормален човек, който би отишъл на това място.

    14:22 21.09.2026

  • 5 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ми те укри":

    Какво лошо има?

    14:30 21.09.2026

  • 6 Принципно точно там

    1 0 Отговор
    има недостиг на персонал около 80 процента, така че заетостта на останалите 20 процента е около 16 процента...

    14:46 21.09.2026

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