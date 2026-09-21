Водач на АТВ загина при катастрофа в Сливница, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 19 септември в промишлена зона с халета в града.
Мъжът се е ударил в метална врата и е бил без каска и обезопасително облекло.
По случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лорда
14:16 21.09.2026
3 Тиква
14:16 21.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чукче-Дарвин
14:20 21.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Атина Паднала
До коментар #1 от "Громико":Това е на мерц братчеда и се уби от мъка че нацистите загубиха изборите и кмет на Бермин ще бъде туркиня.
14:32 21.09.2026
8 Бъркат в носа
14:52 21.09.2026