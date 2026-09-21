Радослав Росенов стартира с категоричен успех на Европейското първенство по бокс в София

Българският национал в категория до 60 кг Радослав Росенов започна с безапелационна победа участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София.

Петкратният носител на Купа „Странджа“ се класира за четвъртфиналната фаза, след като доминира на ринга и надделя над румънеца Андрей Валентин Гавае с пълно единодушие на съдиите (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

Росенов, който е европейски вицешампион и бронзов медалист от последното Световно първенство, диктуваше темпото и дистанцията през целия мач, показвайки класа над съперника си.

В следващия кръг българинът ще се изправи срещу добре познат съперник – руснака Всеволод Шумков. Двамата премериха сили на финала на Европейското първенство в Белград през 2024 г., когато триумфът бе за Шумков.