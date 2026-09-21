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Радослав Росенов стартира с категоричен успех на Европейското първенство по бокс в София

Радослав Росенов стартира с категоричен успех на Европейското първенство по бокс в София

21 Септември, 2026 16:04 365 2

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Българинът се класира за четвъртфиналната фаза

Радослав Росенов стартира с категоричен успех на Европейското първенство по бокс в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал в категория до 60 кг Радослав Росенов започна с безапелационна победа участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София.

Петкратният носител на Купа „Странджа“ се класира за четвъртфиналната фаза, след като доминира на ринга и надделя над румънеца Андрей Валентин Гавае с пълно единодушие на съдиите (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

Росенов, който е европейски вицешампион и бронзов медалист от последното Световно първенство, диктуваше темпото и дистанцията през целия мач, показвайки класа над съперника си.

В следващия кръг българинът ще се изправи срещу добре познат съперник – руснака Всеволод Шумков. Двамата премериха сили на финала на Европейското първенство в Белград през 2024 г., когато триумфът бе за Шумков.


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  • 1 Пущиня(к)

    2 0 Отговор
    Чул съм, че на тие юнаци от толко бой у тимберицата вътре става неква каша. Некои даже у политиката ръгнале да са бутат.

    16:08 21.09.2026

  • 2 Готин Джендър

    0 0 Отговор
    Хубавец!

    16:25 21.09.2026

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