Испания преобвърза триумфалния Луис де ла Фуенте с нов договор

Кралската испанска футболна федерация (RFEF) реагира светкавично след историческия триумф на националния отбор и официално удължи договора на селекционера Луис де ла Фуенте до 2032 година. Този ход затвърждава пълното доверие на ръководството към дългосрочната стратегия и проекта, ръководен от опитния специалист.

Решението бе гласувано с пълно единодушие от Управителния съвет на RFEF. В основата на новия контракт стои грандиозният успех, който Де ла Фуенте постигна, извеждайки „Ла Фурия Роха“ до световната титла на Мондиал 2026 – постижение, което окончателно го нареди сред най-великите наставници в историята на испанския футбол.

Мащабното споразумение обхваща следващите ключови международни форуми на тима. Под ръководството на Де ла Фуенте Испания ще влезе в битките за Евро 2028, Световното първенство през 2030 година (на което страната е съдомакин съвместно с Португалия, Мароко, Парагвай, Уругвай и Аржентина), както и Евро 2032.