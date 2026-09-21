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Ненчо Балабанов отбеляза 4 години от сватбата си с непоказвани кадри (СНИМКИ)

Ненчо Балабанов отбеляза 4 години от сватбата си с непоказвани кадри (СНИМКИ)

21 Септември, 2026 16:16 705 4

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  • непоказвани кадри-
  • годишнина от сватбата

Катрин също отбеляза годишнината с емоционално послание към актьора

Ненчо Балабанов отбеляза 4 години от сватбата си с непоказвани кадри (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ненчо Балабанов отбеляза четвъртата годишнина от сватбата си с Катрин Русева, като сподели в социалните мрежи кадри от един от най-личните моменти в живота им. Част от снимките от сватбения ден досега не бяха показвани публично.

На фотографиите двамата са уловени в романтични моменти от тържеството – прегърнати и усмихнати, далеч от сценичния образ, с който актьорът е познат на публиката.

Катрин също отбеляза годишнината с емоционално послание към съпруга си.

„Любов и още много неща! Обичам те, Ненчо! Нека бъдем заедно щастливи и да се обичаме все така“, написа тя.

Любовната история на Ненчо Балабанов и Катрин Русева започва през есента на 2021 г. Двамата се запознават и само няколко месеца по-късно връзката им става сериозна.

През 2022 г., по време на романтично пътуване в Гърция, двойката решава да направи следващата крачка. През септември същата година Ненчо и Катрин си казват „да“ на морска сватба край Несебър.

Година по-късно семейството им се увеличава. През 2023 г. се ражда дъщеря им Алина. За Катрин това е първо дете, докато Ненчо Балабанов има и по-голям син – Богомил, от предишна връзка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    1 0 Отговор
    Ненчо, що така?

    16:38 21.09.2026

  • 2 ......па

    4 0 Отговор
    Не разбирам защо ни занимавате с това.

    16:50 21.09.2026

  • 3 ааа

    1 0 Отговор
    Ненчо само името му като чуе човек, селяния до шия. Доста противен и лигав тип. През коя ли не мина, коя ли не го мина, вкл. Симона Пейчева, гаджето на запаления Загатото. Точно пък тая вечер като го запалили тя решила да не е там. Абе много случайно, нали.

    16:51 21.09.2026

  • 4 Мастъра

    0 0 Отговор
    тоя ненчо какъв мазен селянин е...

    16:57 21.09.2026