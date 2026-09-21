Ненчо Балабанов отбеляза 4 години от сватбата си с непоказвани кадри (СНИМКИ)

Ненчо Балабанов отбеляза четвъртата годишнина от сватбата си с Катрин Русева, като сподели в социалните мрежи кадри от един от най-личните моменти в живота им. Част от снимките от сватбения ден досега не бяха показвани публично.
На фотографиите двамата са уловени в романтични моменти от тържеството – прегърнати и усмихнати, далеч от сценичния образ, с който актьорът е познат на публиката.
Катрин също отбеляза годишнината с емоционално послание към съпруга си.
„Любов и още много неща! Обичам те, Ненчо! Нека бъдем заедно щастливи и да се обичаме все така“, написа тя.
Любовната история на Ненчо Балабанов и Катрин Русева започва през есента на 2021 г. Двамата се запознават и само няколко месеца по-късно връзката им става сериозна.
През 2022 г., по време на романтично пътуване в Гърция, двойката решава да направи следващата крачка. През септември същата година Ненчо и Катрин си казват „да“ на морска сватба край Несебър.
Година по-късно семейството им се увеличава. През 2023 г. се ражда дъщеря им Алина. За Катрин това е първо дете, докато Ненчо Балабанов има и по-голям син – Богомил, от предишна връзка.
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1 Спиро
16:38 21.09.2026
2 ......па
16:50 21.09.2026
3 ааа
16:51 21.09.2026
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