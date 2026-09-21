Дарко Тасевски на специализиран стаж в АЕК Атина при Марко Николич

Помощник-треньорът на Левски Дарко Тасевски използва паузата си, за да трупа ценен опит на стаж в гръцката столица Атина. Бившият халф черпи знания от сръбския старши треньор на АЕК Марко Николич, пише „Мач Телеграф“.

Любопитна подробност е, че само преди месец „сините“, водени от Хулио Веласкес, се изправиха именно срещу АЕК в плейофния кръг за влизане в групите на Шампионската лига, като отстъпиха с 0:4 в Атина.

Обучението в Гърция е задължителна част от практиката на Тасевски за придобиване на треньорския УЕФА „Про“ лиценз. В рамките на визитата си той се срещна и с реномирания спортен директор на АЕК Хавиер Рибалта. Испанецът има богата визитка, като е заемал ръководни постове в Марсилия, Парма и Зенит, а преди това е работил като скаут за гиганти като Ювентус, Манчестър Юнайтед и Милан.