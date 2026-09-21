Григор Димитров се завръща на Чалънджър веригата с участие на турнира в Сен Тропе

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завръща на Чалънджър турнирите, след като прие „уайлд кард“ за престижното състезание от сериите ATP 125 в Сен Тропе, Франция. Българинът е поставен под №6 в основната схема на твърди кортове, а жребият му отреди двубой срещу 22-годишния литовец Едас Бутвилас на старта.

Въпреки че е извън първите 100, Бутвилас се намира в най-добрата си форма, заемайки рекордното за него 194-то място в ранглистата, подкрепено от скорошната му титла в Лексингтън. За младата надежда това ще бъде първи официален мач срещу бившия №3 в света.

Участието на Димитров на Френската ривиера е стратегическа стъпка за трупане на игрови ритъм и точки за ранглистата след участието си за Купа „Дейвис“, където записа победа и загуба срещу Дания.

При успех над Бутвилас, във втория кръг Григор ще срещне победителя от френския сблъсък между Харолд Майо и Саша Гайемар Вайенбург.

В неговата част на схемата е и третият поставен Йеспер Де Йонг, а сред останалите фаворити в надпреварата личат имената на Давид Гофен и водача Титуан Дроге.