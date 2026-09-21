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Григор Димитров се завръща на Чалънджър веригата с участие на турнира в Сен Тропе

Григор Димитров се завръща на Чалънджър веригата с участие на турнира в Сен Тропе

21 Септември, 2026 17:32 489 7

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Българинът е поставен под №6 в основната схема на твърди кортове

Григор Димитров се завръща на Чалънджър веригата с участие на турнира в Сен Тропе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завръща на Чалънджър турнирите, след като прие „уайлд кард“ за престижното състезание от сериите ATP 125 в Сен Тропе, Франция. Българинът е поставен под №6 в основната схема на твърди кортове, а жребият му отреди двубой срещу 22-годишния литовец Едас Бутвилас на старта.

Въпреки че е извън първите 100, Бутвилас се намира в най-добрата си форма, заемайки рекордното за него 194-то място в ранглистата, подкрепено от скорошната му титла в Лексингтън. За младата надежда това ще бъде първи официален мач срещу бившия №3 в света.

Участието на Димитров на Френската ривиера е стратегическа стъпка за трупане на игрови ритъм и точки за ранглистата след участието си за Купа „Дейвис“, където записа победа и загуба срещу Дания.

При успех над Бутвилас, във втория кръг Григор ще срещне победителя от френския сблъсък между Харолд Майо и Саша Гайемар Вайенбург.

В неговата част на схемата е и третият поставен Йеспер Де Йонг, а сред останалите фаворити в надпреварата личат имената на Давид Гофен и водача Титуан Дроге.


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  • 4 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Г-р-и-ш-у-у!🤣🤣🤣

    17:41 21.09.2026

  • 5 Добре е

    1 0 Отговор
    да се прибира, стига вече, че е трудно за гледане.

    18:05 21.09.2026

  • 6 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Байо,напиши ,че бг-мъже победи украйна на олимпиадата..да победиш украйна все едно си победил -СССР!пс...забравих ти си по стойков и волейболните ЛЪВОВЕ...с подвити опашки...

    18:25 21.09.2026

  • 7 Пенсионерка

    0 0 Отговор
    Ми толкова си може

    18:30 21.09.2026

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