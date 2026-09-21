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Сирил Ган и Джош Хокит в битка за неоспоримата титла в тежка категория на UFC 334

Сирил Ган и Джош Хокит в битка за неоспоримата титла в тежка категория на UFC 334

21 Септември, 2026 17:15 340 1

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Това ще се случи на 14 ноември в Ню Йорк

Сирил Ган и Джош Хокит в битка за неоспоримата титла в тежка категория на UFC 334 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият неоспорим шампион в тежка категория на UFC ще бъде определен на 14 ноември в Ню Йорк, САЩ. Поясът ще бъде разигран в основното събитие на галавечерта UFC 334 в 5-рундов дуел между временния шампион Сирил Ган и американския претендент Джош Хокит.

Титлата при най-тежките остана свободна, след като досегашният шампион Том Аспинал я оваканти заради повторни проблеми с очите.

36-годишният французин Сирил Ган завоюва временния пояс през юни, нокаутирайки Алекс Перейра. Неговият съперник – 28-годишният Джош Хокит, също бе за последно в октагона през юни, когато постигна впечатляващ триумф с технически нокаут срещу Дерик Люис.


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  • 1 Сергей Павлович

    0 0 Отговор
    Тия двамата ли?

    17:33 21.09.2026

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