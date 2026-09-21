ООН събира световните лидери на фона на войни, AI рискове и криза на доверието

Близо 130 държавни и правителствени ръководители се събират тази седмица в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Форумът започва на 22 септември и ще премине под знака на войните в Украйна и Близкия изток, рисковете от бързото развитие на изкуствения интелект и въпросите за бъдещето на международната организация, предава News.bg.

Сред най-очакваните речи е тази на американския президент Доналд Тръмп, който за втора поредна година ще застане на трибуната на Общото събрание. В същото време китайският президент Си Цзинпин няма да участва лично в заседанията, тъй като предстои срещата му с Тръмп във Вашингтон на 24 септември.

Сесията се провежда в момент на сериозно напрежение около ролята на ООН. Американската администрация намали финансирането за организацията и предприе оттегляне от редица структури, свързани с нея. Според анализатори това допълнително засилва въпросите за способността на ООН да координира международен отговор на глобалните кризи.

Генералният секретар Антониу Гутериш, чийто мандат приключва в края на 2026 г., също е в центъра на предстоящата промяна в ръководството на организацията. Засега няма ясно очертан наследник.

Изкуственият интелект влиза сред водещите теми

За първи път рисковете, свързани с развитието на изкуствения интелект, са сред централните теми на седмицата на високо равнище. ООН поставя акцент върху необходимостта от международни правила и механизми за управление на технологията.

Гутериш от години настоява за общи стандарти, които да ограничат рисковете от неконтролирано развитие на AI. Темата е особено актуална на фона на различията между държавите за това доколко технологията трябва да бъде регулирана.

Паралелно с дискусиите в ООН САЩ и Китай също обсъждат механизми за безопасност на изкуствения интелект.

Близкият изток отново е във фокуса

Войната между САЩ и Израел и Иран и разрастващото се напрежение около Йемен ще бъдат сред основните теми на дипломатическите разговори.

Иранският президент Масуд Пезешкиан трябва да говори пред Общото събрание в сряда, а израелският премиер Бенямин Нетаняху е включен в програмата за четвъртък.

В центъра на разговорите ще бъдат и последиците за международната сигурност, корабоплаването и енергийните доставки. ООН продължава да настоява за дипломатическо решение и възстановяване на политическия процес в Йемен.

Украйна влиза в нова зима

Войната в Украйна, продължаваща вече повече от четири години, ще бъде другият основен акцент в Ню Йорк. Украинският президент Володимир Зеленски и руският външен министър Сергей Лавров са сред участниците в дебата.

Съветът за сигурност на ООН остава ограничен в действията си по конфликта, тъй като Русия е постоянен член и разполага с право на вето.

Зеленски ще търси международна подкрепа за страната си преди поредната зима, докато последиците от войната продължават да се усещат далеч извън региона. Гутериш поставя акцент върху продоволствената и енергийната сигурност и необходимостта от безопасен износ през Черно море.

Програмата на високото равнище включва още разговори за климатичните промени, покачването на морското равнище, предотвратяването на бъдещи пандемии и ядреното разоръжаване. Официалното мото на 81-вата сесия е „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: ООН, която работи за всички“.