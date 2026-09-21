Новини
Свят »
Всички държави »
ООН събира световните лидери на фона на войни, AI рискове и криза на доверието

ООН събира световните лидери на фона на войни, AI рискове и криза на доверието

21 Септември, 2026 17:39, обновена 21 Септември, 2026 17:39 497 9

  • оон-
  • войни-
  • рискове-
  • изкуствен интелект-
  • криза-
  • доверие-
  • световни лидери

Близо 130 държавни и правителствени ръководители се събират в Ню Йорк, докато конфликтите в Украйна и Близкия изток и бързото развитие на изкуствения интелект поставят ООН пред нови предизвикателства

ООН събира световните лидери на фона на войни, AI рискове и криза на доверието - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Близо 130 държавни и правителствени ръководители се събират тази седмица в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Форумът започва на 22 септември и ще премине под знака на войните в Украйна и Близкия изток, рисковете от бързото развитие на изкуствения интелект и въпросите за бъдещето на международната организация, предава News.bg.

Сред най-очакваните речи е тази на американския президент Доналд Тръмп, който за втора поредна година ще застане на трибуната на Общото събрание. В същото време китайският президент Си Цзинпин няма да участва лично в заседанията, тъй като предстои срещата му с Тръмп във Вашингтон на 24 септември.

Сесията се провежда в момент на сериозно напрежение около ролята на ООН. Американската администрация намали финансирането за организацията и предприе оттегляне от редица структури, свързани с нея. Според анализатори това допълнително засилва въпросите за способността на ООН да координира международен отговор на глобалните кризи.

Генералният секретар Антониу Гутериш, чийто мандат приключва в края на 2026 г., също е в центъра на предстоящата промяна в ръководството на организацията. Засега няма ясно очертан наследник.

Изкуственият интелект влиза сред водещите теми

За първи път рисковете, свързани с развитието на изкуствения интелект, са сред централните теми на седмицата на високо равнище. ООН поставя акцент върху необходимостта от международни правила и механизми за управление на технологията.

Гутериш от години настоява за общи стандарти, които да ограничат рисковете от неконтролирано развитие на AI. Темата е особено актуална на фона на различията между държавите за това доколко технологията трябва да бъде регулирана.

Паралелно с дискусиите в ООН САЩ и Китай също обсъждат механизми за безопасност на изкуствения интелект.

Близкият изток отново е във фокуса

Войната между САЩ и Израел и Иран и разрастващото се напрежение около Йемен ще бъдат сред основните теми на дипломатическите разговори.

Иранският президент Масуд Пезешкиан трябва да говори пред Общото събрание в сряда, а израелският премиер Бенямин Нетаняху е включен в програмата за четвъртък.

В центъра на разговорите ще бъдат и последиците за международната сигурност, корабоплаването и енергийните доставки. ООН продължава да настоява за дипломатическо решение и възстановяване на политическия процес в Йемен.

Украйна влиза в нова зима

Войната в Украйна, продължаваща вече повече от четири години, ще бъде другият основен акцент в Ню Йорк. Украинският президент Володимир Зеленски и руският външен министър Сергей Лавров са сред участниците в дебата.

Съветът за сигурност на ООН остава ограничен в действията си по конфликта, тъй като Русия е постоянен член и разполага с право на вето.

Зеленски ще търси международна подкрепа за страната си преди поредната зима, докато последиците от войната продължават да се усещат далеч извън региона. Гутериш поставя акцент върху продоволствената и енергийната сигурност и необходимостта от безопасен износ през Черно море.

Програмата на високото равнище включва още разговори за климатичните промени, покачването на морското равнище, предотвратяването на бъдещи пандемии и ядреното разоръжаване. Официалното мото на 81-вата сесия е „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: ООН, която работи за всички“.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    5 0 Отговор
    го нема кмета от село кви лидери бе!?!

    17:39 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шорт

    3 1 Отговор
    Те тея какво ще събират. Някой да убият и унищожат, 00н еврейската мафия!

    17:48 21.09.2026

  • 4 Да се знае!

    0 0 Отговор
    Някога: Хан Крум, Харалд III Суров (Хардрада), Константин XI Палеолог, Густав II Адолф, Ричард I Лъвското сърце, Александър I Велики (Македонски)... са давали живота си в битки!!!
    Въпрос: Защо днес няма такъв списък .... аааа, ами то не е от днес, а от както има "демокрация" и политици...те не участват във войни, нито техните близки и роднини ... аха, яснооооо защо не виждаме например: Путин, Зеленски, Тръп и т.н. и т.н.

    Коментиран от #6, #9

    17:50 21.09.2026

  • 5 Зеленски

    2 0 Отговор
    ще е там! И Тръмп с неговото разтроение на личността ще играят четворка белот!

    Коментиран от #7

    17:53 21.09.2026

  • 6 Брачед ,

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае!":

    Да не забравяме и "руzzкий " мир ..

    17:55 21.09.2026

  • 7 мдааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Зеленски":

    Разбира се , клетата росийка се мъчи с Украйна ввче 5 години .. 😁

    17:59 21.09.2026

  • 8 Гичкова

    1 0 Отговор
    Тва с ИИ като му спреш тока и нема проблем,вече се преекспонира.

    18:08 21.09.2026

  • 9 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае!":

    Ма ти да не си в Средновековието бе, сега сме 2026, ти не знаеш, а па примерно 3865 година ще се пошляпват в космоса 😂😂

    18:10 21.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания