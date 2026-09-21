Гранит Джака бе освободен от отбора на Швейцария заради скандал с фалшив сертификат

Капитанът на швейцарския национален отбор по футбол Гранит Джака бе официално изваден от състава за предстоящите международни мачове. Причината за драстичната мярка е разразилият се скандал и последвалото разследване за използване на подправен сертификат за ваксинация срещу COVID-19.

Опитният полузащитник е обект на проверка от прокуратурата в Люцерн. Разследването е насочено срещу лекарка, обвинена в системно издаване на нередовни медицински документи. След като бе потвърдено, че няма да облече екипа на страната си за предстоящия прозорец, Джака призна грешката си и потвърди, че е сдобил нередовната документация.

Вземайки предвид тежестта на разследването и стеклите се обстоятелства, Швейцарската футболна федерация реагира категорично и взе решение да го извади от отбора за предстоящите двубои.