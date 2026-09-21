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Гранит Джака бе освободен от отбора на Швейцария заради скандал с фалшив сертификат

Гранит Джака бе освободен от отбора на Швейцария заради скандал с фалшив сертификат

21 Септември, 2026 16:27 600 9

  • гранит джака-
  • швейцария-
  • скандал-
  • covid-19-
  • люцерн-
  • футболни новини

Футболистът призна грешката си и потвърди, че се е сдобил с нередовната документация

Гранит Джака бе освободен от отбора на Швейцария заради скандал с фалшив сертификат - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на швейцарския национален отбор по футбол Гранит Джака бе официално изваден от състава за предстоящите международни мачове. Причината за драстичната мярка е разразилият се скандал и последвалото разследване за използване на подправен сертификат за ваксинация срещу COVID-19.

Опитният полузащитник е обект на проверка от прокуратурата в Люцерн. Разследването е насочено срещу лекарка, обвинена в системно издаване на нередовни медицински документи. След като бе потвърдено, че няма да облече екипа на страната си за предстоящия прозорец, Джака призна грешката си и потвърди, че е сдобил нередовната документация.

Вземайки предвид тежестта на разследването и стеклите се обстоятелства, Швейцарската футболна федерация реагира категорично и взе решение да го извади от отбора за предстоящите двубои.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ето - ваксините

    9 0 Отговор
    Продължават да нанасят щети!!!

    16:30 21.09.2026

  • 2 Пущиня(к)

    7 0 Отговор
    Голема работа, тука по пландемията сички, дет бехме с акъла си, си бехме извадили менте сертификат. Без да са бодеме с бъркоча.

    16:32 21.09.2026

  • 3 Читател

    6 0 Отговор
    Тоест ако не си ваксиниран не играеш,нямам думи честно

    16:34 21.09.2026

  • 4 Зеления

    7 0 Отговор
    БФС веднага да се свържат с Джака и да го привлекат в нашия национален отбор.

    16:34 21.09.2026

  • 5 доц. Мангъров

    8 0 Отговор
    Да те накажат, защото си постъпил разумно.Отмъщението на урсулианците.

    16:35 21.09.2026

  • 6 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Евала на бай Гранит!

    16:37 21.09.2026

  • 7 Браво бе

    3 0 Отговор
    Доказаха, че ваксините са опасни, но въпреки това наказват тези, които са имали разум и не са се наболи...

    16:45 21.09.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    16:47 21.09.2026

  • 9 помнещ

    3 0 Отговор
    Забравихте ли Джокович, лишиха го от участие и евентуално още 2 ГШ титли в най-силните му години, когато Алкараз и Синер още не бяха конкуренция?

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