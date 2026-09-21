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Медицински сестри отказват да работят във Франция заради високите цени на бензина

Медицински сестри отказват да работят във Франция заради високите цени на бензина

21 Септември, 2026 19:05 444 1

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Рибари, недоволни от покачващите се цени на горивата, са блокирали пристанището Кан в Южна Франция

Медицински сестри отказват да работят във Франция заради високите цени на бензина - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френските медицински сестри, работещи на терен, са принудени да отказват да извършват манипулации на пациенти поради високата цена на горивото. Това заяви по телевизионния канал CNews Фиона Леруси, национален координатор на Асоциацията на независимите медицински сестри.

„Става все по-трудно, подбираме пациенти. Това означава, че отхвърляме някои пациенти, което не беше така преди. Сега трябва да вземем предвид разстоянието и разходите за пътуване“, подчерта тя. Според нея, пълен резервоар сега струва средно с 25 EUR повече.

Вчера средната цена на дизеловото гориво във Франция достигна 2,41 EUR за литър, което е рекордно високо ниво.

Рибари, недоволни от покачващите се цени на горивата, са блокирали пристанището Кан в Южна Франция, според France 3. Според канала, 12 плавателни съда са били блокирани. Това, наред с други неща, е довело до спиране на фериботните услуги до близките острови Лерин.

Рибарите смятат, че обещаните от правителството субсидии от 35 цента за литър гориво няма да подобрят ситуацията поради неконтролираното увеличение на цените. Съобщава се, че те настояват кабинетът да установи фиксирана цена на горивото.

Подобни протести са се провели преди това в други пристанищни градове в Южна Франция, включително Ница.

TF1 съобщи преди това, че цената на дизеловото гориво за риболовните кораби в средиземноморските пристанища се е повишила от приблизително 70 цента до 1,30 EUR за литър само за няколко седмици.


Франция
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  • 1 еманюель

    0 1 Отговор
    дедо пак ше ме бие

    19:15 21.09.2026