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Ювентус осъди поведението на агитката си, нарушила минутата мълчание за Сандро Мацола

Ювентус осъди поведението на агитката си, нарушила минутата мълчание за Сандро Мацола

21 Септември, 2026 18:16 322 0

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Всички срещи от кръга в Серия „А“ започнаха с минута мълчание

Ювентус осъди поведението на агитката си, нарушила минутата мълчание за Сандро Мацола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ювентус излезе с официална позиция, с която остро се разграничи от действията на част от своите привърженици по време на двубоя с Аталанта (2:0). Победата в Торино бе засенчена от скандална проява на част от ултрасите, които отказаха да уважат паметта на кончината на италианската и интерска легенда Сандро Мацола.

Всички срещи от кръга в Серия „А“ започнаха с минута мълчание, но голяма част от организираните фенове в трибуната „Курва Суд“ се обърнаха с гръб към терена и започнаха да пеят скандирания за свои починали икони като Гаетано Ширея, Андреа Фортунато и Джани Аниели. Останалите зрители на стадиона веднага се дистанцираха от ултрасите и почетоха паметта на Мацола с аплодисменти.

От гранда от Торино бяха категорични в изявлението си: „Няма съперничество, което да оправдае липсата на уважение по време на минута мълчание. Да се почете паметта и да се обединим в спомена по време на възпоменание е обща отговорност, която надхвърля принадлежност и цветове.“


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