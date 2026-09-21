Ювентус осъди поведението на агитката си, нарушила минутата мълчание за Сандро Мацола

Ръководството на Ювентус излезе с официална позиция, с която остро се разграничи от действията на част от своите привърженици по време на двубоя с Аталанта (2:0). Победата в Торино бе засенчена от скандална проява на част от ултрасите, които отказаха да уважат паметта на кончината на италианската и интерска легенда Сандро Мацола.

Всички срещи от кръга в Серия „А“ започнаха с минута мълчание, но голяма част от организираните фенове в трибуната „Курва Суд“ се обърнаха с гръб към терена и започнаха да пеят скандирания за свои починали икони като Гаетано Ширея, Андреа Фортунато и Джани Аниели. Останалите зрители на стадиона веднага се дистанцираха от ултрасите и почетоха паметта на Мацола с аплодисменти.

От гранда от Торино бяха категорични в изявлението си: „Няма съперничество, което да оправдае липсата на уважение по време на минута мълчание. Да се почете паметта и да се обединим в спомена по време на възпоменание е обща отговорност, която надхвърля принадлежност и цветове.“