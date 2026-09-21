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Ивайло Калфин: Президентската кампания да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите

Ивайло Калфин: Президентската кампания да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите

21 Септември, 2026 19:11 325 17

  • ивайло калфин-
  • президентска кампания-
  • избори

Бившият вицепремиер коментира мерките на правителството по отношение на горивата, както и новата формула за минималната работна заплата

Ивайло Калфин: Президентската кампания да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентската кампания да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите и по въпросите, които вълнуват хората, защото през последните години влизаме от криза в криза и това е перманентно състояние. Това каза в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS бившият вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин. Според него е много важно за страната хората да получат увереност, че могат да се справят с проблемите.

„Така че мисля, че тази кампания трябва бъде насочена към хората, към това какво могат да очакват и как президентската институция ще помогне на държавата да плува по-стабилно в тези води около нас, които са доста бурни“, коментира той.

По отношение на решението на правителството да компенсира скока на цените на горивата с инфлационен чек, Калфин коментира, че това действие не е насочено само към повишаването на цените на горивата и на хората, които ползват гориво, а е вид мярка за компенсиране на инфлацията.

„Успоредно с това правителството приема доста допълнителни мерки. Общата сума е десет пъти по-голяма, около 300 милиона, с таргетирано подпомагане на отделни браншове или на достъп до социални услуги. Това е по-добре, отколкото да се раздават на всеки по равно някакви компенсации. Винаги насочената компенсация е по-добре, от гледна точка на бюджета, отколкото да се правят отстъпки за всички“, посочи бившият социален министър.

По думите му повишаването на цените на горивата е тенденция, която вероятно ще продължи, заради войните, които се водят и не може да се очаква, че скоро ще има спад. Затова, според него, правителството трябва да има готовност поне до някъде да компенсира това поскъпване на хората, които имат най-голяма нужда.

Относно новата формула за изчисление на минималната работна заплата Калфин заяви, че това е постижение, защото от много години има усилия да се изработи формула, която да дава някаква предвидимост.

„Досега дълги години тя се определяше само от правителството. След това в последните две години се прие една автоматична формула, която не е единствена в Европа, но която до голяма степен създаваше непредвидимост по отношение на минималната работна заплата. Сега ще има повече предвидимост, това е най-важната новина. И втората е, че социалните партньори – синдикати и работодатели, се съгласиха на този подход. Той ще бъде преоценен след три години, доколкото разбирам, така че ще видим как върви“, каза още Ивайло Калфин.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демек

    5 1 Отговор
    Да си бутат кампанията на оцеляване 😄

    19:12 21.09.2026

  • 2 4444444444

    5 0 Отговор
    и при тва гуце е играл узъмбика ! предатели долни !

    19:13 21.09.2026

  • 3 Гост

    6 0 Отговор
    Ееее, ти луд ли си бе! Кампанията е съсредоточена върху това КОЙ ще избира служебните. Всичко друго е майтап, а па това, за което ти говориш е на след последно място

    19:14 21.09.2026

  • 4 Бля , Бля , Бля

    3 0 Отговор
    Дали не ви познаваме ? "загрижените за гражданите" ..

    19:15 21.09.2026

  • 5 хахх

    3 1 Отговор
    А така да ни лъжат ? Страшни мурафети..

    19:16 21.09.2026

  • 6 бкп-дс

    5 1 Отговор
    българите живеят така,както са избирали през последните 36г, кадри на бкп и мутри,така,че да не се чуди кой му е акал в гащите!

    19:17 21.09.2026

  • 7 Мицкоски

    1 2 Отговор
    У циганския БГ клозет скоро ще ядат цигански говнца и ще седят на свещи докато чакат да бъдат изклани и изядени от цигани

    19:18 21.09.2026

  • 8 Петрички

    2 0 Отговор
    И да загърби митниците!

    19:21 21.09.2026

  • 9 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 0 Отговор
    Д . Л € Н И Я Т Ч€РВ€Н €в р€ ин ДА НЕ НИ ДАВА АКЪЛ!
    ВСЕКИ НАРОД СИ ЗАСЛУЖАВА УПРАВНИЦИТ€!
    Б€ЗРОДНИТ€ НИ ПАРТИЙЦИ $А $ ПРОИЗХОД(БКП и КД$),
    САМО "ВЪЗРАЖДАНЕ" Е БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ!
    ВЪН $лугит€ НА $АТАнато, ВЪН Ч€РВ€НИТ€ Под ло ги И РОЗОВИТ€ €вро-€ни ча ри!

    Коментиран от #13

    19:22 21.09.2026

  • 10 От президента

    0 2 Отговор
    нищо не зависи!Радев го разбра след 9 години!

    19:22 21.09.2026

  • 11 Майстора

    5 0 Отговор
    Затова цел живот си калфа!

    19:23 21.09.2026

  • 12 Ироничен

    2 0 Отговор
    Пътувай.....

    19:25 21.09.2026

  • 13 стоев

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    и за възраждане не е сигурно,че са българска партия,истинските българи не са във властта!

    19:27 21.09.2026

  • 14 Тоталното Беззаконие !

    1 0 Отговор
    В Работата и Действията на Изпълнителната !

    Съдебната Власт !

    И Прокуратурата !

    19:29 21.09.2026

  • 15 Гост

    1 0 Отговор
    Калфа, ти си уреди топло и доходно местенце в Брюксел и сега ръсиш акъл!

    19:31 21.09.2026

  • 16 Сандокан

    0 0 Отговор
    Кампания,помилване и Петрохан!

    19:32 21.09.2026

  • 17 Слави

    0 0 Отговор
    И за чирак не ставаш сине....

    19:33 21.09.2026

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