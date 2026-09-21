Ивайло Калфин: Президентската кампания да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите

Президентската кампания да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите и по въпросите, които вълнуват хората, защото през последните години влизаме от криза в криза и това е перманентно състояние. Това каза в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS бившият вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин. Според него е много важно за страната хората да получат увереност, че могат да се справят с проблемите.
„Така че мисля, че тази кампания трябва бъде насочена към хората, към това какво могат да очакват и как президентската институция ще помогне на държавата да плува по-стабилно в тези води около нас, които са доста бурни“, коментира той.
По отношение на решението на правителството да компенсира скока на цените на горивата с инфлационен чек, Калфин коментира, че това действие не е насочено само към повишаването на цените на горивата и на хората, които ползват гориво, а е вид мярка за компенсиране на инфлацията.
„Успоредно с това правителството приема доста допълнителни мерки. Общата сума е десет пъти по-голяма, около 300 милиона, с таргетирано подпомагане на отделни браншове или на достъп до социални услуги. Това е по-добре, отколкото да се раздават на всеки по равно някакви компенсации. Винаги насочената компенсация е по-добре, от гледна точка на бюджета, отколкото да се правят отстъпки за всички“, посочи бившият социален министър.
По думите му повишаването на цените на горивата е тенденция, която вероятно ще продължи, заради войните, които се водят и не може да се очаква, че скоро ще има спад. Затова, според него, правителството трябва да има готовност поне до някъде да компенсира това поскъпване на хората, които имат най-голяма нужда.
Относно новата формула за изчисление на минималната работна заплата Калфин заяви, че това е постижение, защото от много години има усилия да се изработи формула, която да дава някаква предвидимост.
„Досега дълги години тя се определяше само от правителството. След това в последните две години се прие една автоматична формула, която не е единствена в Европа, но която до голяма степен създаваше непредвидимост по отношение на минималната работна заплата. Сега ще има повече предвидимост, това е най-важната новина. И втората е, че социалните партньори – синдикати и работодатели, се съгласиха на този подход. Той ще бъде преоценен след три години, доколкото разбирам, така че ще видим как върви“, каза още Ивайло Калфин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демек
19:12 21.09.2026
2 4444444444
19:13 21.09.2026
3 Гост
19:14 21.09.2026
4 Бля , Бля , Бля
19:15 21.09.2026
5 хахх
19:16 21.09.2026
6 бкп-дс
19:17 21.09.2026
7 Мицкоски
19:18 21.09.2026
8 Петрички
19:21 21.09.2026
9 АНТИ-КОМУНИ$Т
ВСЕКИ НАРОД СИ ЗАСЛУЖАВА УПРАВНИЦИТ€!
Б€ЗРОДНИТ€ НИ ПАРТИЙЦИ $А $ ПРОИЗХОД(БКП и КД$),
САМО "ВЪЗРАЖДАНЕ" Е БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ!
ВЪН $лугит€ НА $АТАнато, ВЪН Ч€РВ€НИТ€ Под ло ги И РОЗОВИТ€ €вро-€ни ча ри!
Коментиран от #13
19:22 21.09.2026
10 От президента
19:22 21.09.2026
11 Майстора
19:23 21.09.2026
12 Ироничен
19:25 21.09.2026
13 стоев
До коментар #9 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":и за възраждане не е сигурно,че са българска партия,истинските българи не са във властта!
19:27 21.09.2026
14 Тоталното Беззаконие !
Съдебната Власт !
И Прокуратурата !
19:29 21.09.2026
15 Гост
19:31 21.09.2026
16 Сандокан
19:32 21.09.2026
17 Слави
19:33 21.09.2026