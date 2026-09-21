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Лудогорец разтрогна с помощниците на Томас Райс, Зенкович и Локхоф поемат към Трабзонспор

Лудогорец разтрогна с помощниците на Томас Райс, Зенкович и Локхоф поемат към Трабзонспор

21 Септември, 2026 19:26 206 0

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В касата на разградчани ще влезе солидна финансова компенсация

Лудогорец разтрогна с помощниците на Томас Райс, Зенкович и Локхоф поемат към Трабзонспор - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец официално обяви раздялата с двамата помощник-треньори от щаба на Томас Райс – Даниел Зенкович и Антониус Локхоф.

Договорите на двамата специалисти са прекратени по взаимно съгласие, като в касата на разградчани ще влезе солидна финансова компенсация. С това Зенкович и Локхоф вече са свободни да влязат в щаба на новия старши треньор на турския гранд Трабзонспор.

Останалите членове на треньорския щаб запазват позициите си и продължават ежедневната си работа в Лудогорец, докато ръководството на клуба не обяви официално кой ще бъде новият старши треньор на отбора.


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