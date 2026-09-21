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Атлетико Мадрид се присмя на Жозе Моуриньо с иронично видео след дербито на столицата

Атлетико Мадрид се присмя на Жозе Моуриньо с иронично видео след дербито на столицата

21 Септември, 2026 20:12 743 2

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Претенциите на „кралския клуб“ бяха свързани с настояване за два спестени червени картона

Атлетико Мадрид се присмя на Жозе Моуриньо с иронично видео след дербито на столицата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид реагира светкавично и с откровена ирония на поредните съдийски претенции от страна на старши треньора на Реал Мадрид Жозе Моуриньо. Португалският специалист застана пред медиите след поражението на своя тим с 1:2 в неделното дерби и насочи вниманието си към реферските отсъждания.

В отговор „дюшекчиите“ публикуваха видеоклип, показващ принтер, който отпечатва снимки, наподобяващи тези, показани от Моуриньо по време на брифинга му. Върху кадрите бе изписано категоричното послание: „Спрете тормоза над съдиите“.


Претенциите на „кралския клуб“ бяха свързани с настояване за два спестени червени картона за играчи на домакините. В лагера на Атлетико обаче контрираха, че на „Метрополитано“ също имат дълъг списък със ситуации от минали дербита, в които са останали с усещането за отсъждания във вреда на техния отбор.



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