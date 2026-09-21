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Тръмп превръща бъдещата триумфална арка край Вашингтон във военен комплекс

Тръмп превръща бъдещата триумфална арка край Вашингтон във военен комплекс

21 Септември, 2026 19:53 472 13

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  • триумфална арка

76-метровата конструкция ще може да съхранява дронове и боеприпаси и да разполага снайперисти, но проектът вече среща правни и авиационни препятствия

Тръмп превръща бъдещата триумфална арка край Вашингтон във военен комплекс - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планираната триумфална арка край Вашингтон ще изпълнява и функцията на военен комплекс. По думите му в съоръжението ще бъдат разполагани дронове и снайперисти, както и големи количества боеприпаси, предава News.bg.

Предвидената конструкция е висока около 76 метра и трябва да бъде изградена близо до Националното гробище „Арлингтън“, край Мемориалния мост. Тръмп заяви, че решението е взето по искане на американските военни. Пентагонът обаче не е предоставил допълнителни подробности извън изявлението на президента.

Тръмп не е обяснил каква конкретна военна необходимост налага разполагането на подобни съоръжения в арката. Проектът вече предизвиква спорове заради местоположението си - на около 1,6 км от действаща военна база и на приблизително 3,2 км от Пентагона.

Пенсионираният полковник от морската пехота Марк Кансиан поставя под въпрос необходимостта от нов военен обект на това място. Според него съществуващата инфраструктура в непосредствена близост вече разполага с необходимите военни способности, а съхраняването на боеприпаси в арката би създало допълнителни логистични проблеми.

Проектът среща и правни препятствия. Ветерани заведоха дело с искане строителството да бъде спряно, като твърдят, че конструкцията ще наруши историческата гледка между Мемориала на Линкълн и Националното гробище „Арлингтън“. Федерален съдия вече разпореди администрацията да уведомява предварително за дейности на терена.

Допълнителни въпроси възникнаха заради близостта до Националното летище „Роналд Рейгън“. На 18 септември Федералната авиационна администрация обяви, че конструкцията няма да представлява опасност за въздухоплаването, при условие че на върха ѝ бъде поставен добре видим „вечен пламък“, а самата арка бъде осветена.

Триумфалната арка е част от по-широките планове на Тръмп за промяна на облика на Вашингтон, които включват и нова бална зала към Белия дом, обновяване на Огледалния басейн пред Мемориала на Линкълн и преустройство на голф игрище в „Ийст Потомак парк“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    6 0 Отговор
    Тоя хептен полудя

    19:56 21.09.2026

  • 2 кога ше пукне тоя психопат

    6 0 Отговор
    че доста ме дразни напоследък

    19:56 21.09.2026

  • 3 Малеееее

    4 0 Отговор
    Лесно е да харчиш народна пара наляво и надясно. И нашата герберска Тиква с лека ръка хвърляше от джипката народни пари към близките му фирми.

    20:00 21.09.2026

  • 4 Дъня руси уличници

    1 0 Отговор
    За пари

    Коментиран от #6, #7

    20:03 21.09.2026

  • 5 вампирясал юдей

    5 0 Отговор
    сигурно сте чували за златния милиард,ще стане точно така,ако евреите продължат да управляват финикийските знаци!

    20:05 21.09.2026

  • 6 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дъня руси уличници":

    Ах,жалко аз съм тъмнокоса.

    20:06 21.09.2026

  • 7 Гучо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дъня руси уличници":

    Ела те изперкам да се успокоиш малко

    20:07 21.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    ТръНп създаде свое казино и успя да го фалира, въпреки че не е лесно казино да губи❗
    Сега ДД го сложи начело на най-голямото САШтинско казино в света, което при това е практически във фалит 🤔
    Дали не е за да успее да фалира и него🤔❗

    20:09 21.09.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор
    На времето и Хитлер е имал такива грандомански планове! След победата да построи нова столица на световния райх - Германия и в нея да има огромна триумфална арка. Но дори той е бил доста по-скромен от Тръмпоча и не е кръщавал летища и проливи на свое име!

    20:13 21.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Браво !

    0 0 Отговор
    до Националното гробище „Арлингтън“, край Мемориалния мост, че може някой да излезе от дупката и да хукне към Белият Дом с врясъци и псувни .

    20:16 21.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тва е най важното

    0 0 Отговор
    нова бална зала към Белия дом, обновяване на Огледалния басейн пред Мемориала на Линкълн и преустройство на голф игрище в „Ийст Потомак парк“...

    20:18 21.09.2026