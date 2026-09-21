Тръмп превръща бъдещата триумфална арка край Вашингтон във военен комплекс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планираната триумфална арка край Вашингтон ще изпълнява и функцията на военен комплекс. По думите му в съоръжението ще бъдат разполагани дронове и снайперисти, както и големи количества боеприпаси, предава News.bg.

Предвидената конструкция е висока около 76 метра и трябва да бъде изградена близо до Националното гробище „Арлингтън“, край Мемориалния мост. Тръмп заяви, че решението е взето по искане на американските военни. Пентагонът обаче не е предоставил допълнителни подробности извън изявлението на президента.

Тръмп не е обяснил каква конкретна военна необходимост налага разполагането на подобни съоръжения в арката. Проектът вече предизвиква спорове заради местоположението си - на около 1,6 км от действаща военна база и на приблизително 3,2 км от Пентагона.

Пенсионираният полковник от морската пехота Марк Кансиан поставя под въпрос необходимостта от нов военен обект на това място. Според него съществуващата инфраструктура в непосредствена близост вече разполага с необходимите военни способности, а съхраняването на боеприпаси в арката би създало допълнителни логистични проблеми.

Проектът среща и правни препятствия. Ветерани заведоха дело с искане строителството да бъде спряно, като твърдят, че конструкцията ще наруши историческата гледка между Мемориала на Линкълн и Националното гробище „Арлингтън“. Федерален съдия вече разпореди администрацията да уведомява предварително за дейности на терена.

Допълнителни въпроси възникнаха заради близостта до Националното летище „Роналд Рейгън“. На 18 септември Федералната авиационна администрация обяви, че конструкцията няма да представлява опасност за въздухоплаването, при условие че на върха ѝ бъде поставен добре видим „вечен пламък“, а самата арка бъде осветена.

Триумфалната арка е част от по-широките планове на Тръмп за промяна на облика на Вашингтон, които включват и нова бална зала към Белия дом, обновяване на Огледалния басейн пред Мемориала на Линкълн и преустройство на голф игрище в „Ийст Потомак парк“.