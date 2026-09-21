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Мая Манолова: Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка

Мая Манолова: Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка

21 Септември, 2026 19:40 551 30

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  • цени на горивата-
  • колонки

За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, поясни още председателят на КЗП

Мая Манолова: Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка - 1
Снимка: Фейсбук/ М.Манолова
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата.

За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Това написа на страницата си във Фейсбук новоназначеният шеф на Комисията за защита на потребители Мая Манолова, цитирана от "Фокус".

"Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Междинни резултати очаквам следващата седмица.

Резултатите ще обявя публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят", обясни тя.

По думите ѝ успоредно с бензиностанциите КЗП ще се занимава и с:

- необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта (за тях имаме правомощия);

- неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги;

- поведението на колекторите


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    11 4 Отговор
    Позор позор позор бкп дъртите комунисти най сетне се добраха до държавната трапеза позор

    Коментиран от #23

    19:44 21.09.2026

  • 2 системно

    9 1 Отговор
    има грабеж от лев на литър над законната кражба, реалната цена е под лев

    Коментиран от #15

    19:45 21.09.2026

  • 3 Помак

    5 3 Отговор
    Радев и ти ли зе да си плащаш за подкрепа а брат..поне да беше намерил по при.ятна че тая първо не може да говори , сак.та е и в глав.ата и скул.ите

    19:45 21.09.2026

  • 4 Без име

    6 0 Отговор
    А в Китай са екзекутирали трима насилници на деца и властите обявиха нулева толерантност към такива. Ееех, че си далеч, Китай...

    19:46 21.09.2026

  • 5 евреите от литаско ли

    6 1 Отговор
    прибират всичко ?

    Коментиран от #11

    19:46 21.09.2026

  • 6 Хохо Бохо

    12 4 Отговор
    Цените са страшни при мунчо!
    Сблъсък в парламента-
    Безспорният лидер на опозицията ,международния финансист , 3 пъти министър ( 2013 г.- в служебното правителство на Марин Райков , 2022 г.- вицепремиер и министър на финансите в кабинета на Кирил Петков и 2023 г.- вицепремиер и министър на финансите в кабинета на академик Денков) ,попита Румен Радев кой ще върне на Българския народ милиардите от договора с "Боташ" с който е ощетен, кой ще компенсира Българските шофьори за цените на горивата най високи в Българската история и защо инфлацията вече е галопираща при сегашното управление. Премиера Радев пребледня ,олюля се и напусна безмълвен.

    Коментиран от #20

    19:46 21.09.2026

  • 7 Мая

    0 1 Отговор
    Айм хепи,хепи,вери хееепи!

    19:47 21.09.2026

  • 8 Кина

    7 1 Отговор
    Тази Мая и тя много държавни пари открадна..! Вместо да ги разследват такива те им дават власт.

    19:47 21.09.2026

  • 9 Ммм

    7 0 Отговор
    Скоро време ще честваме 40 години проверки и съставяне на комисии и едно голямо нищо .Бизнеса с горива е на тези от народното събрание така че е ясно как ще приключат нещата.

    19:47 21.09.2026

  • 10 Помак

    3 0 Отговор
    Оо батко Ефремова здравей не те видях , Козлодуй коп.нарина опече ли чушките на село ..

    19:47 21.09.2026

  • 11 Две трети

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "евреите от литаско ли":

    за Вова!

    19:48 21.09.2026

  • 12 Оги

    4 1 Отговор
    Не се зори, Майо, на Ганчо не му пука особено. Ако му дремеше, щеше да е на площада и ДДС да падне веднага.

    19:49 21.09.2026

  • 13 Монкей

    3 0 Отговор
    Помните ли стария виц за това, как царят на животните разделил поданиците си на умни и красиви? Всички послушно се разделили на две групички, и само маймунaта останала да стои сама по средата. Лъвът я попитал: „Маймуно, какво чакаш?", а тя отговорила: „Аз какво, да се разкъсам ли?!".

    19:49 21.09.2026

  • 14 Мильо

    2 0 Отговор
    Провери моята колонка!

    19:49 21.09.2026

  • 15 Точен сте

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "системно":

    Моят въпрос е как при правителството на Кирил Петков през месец февруари 2022 г.при агресията на русия в Украйна барел петрол беше 123 долара а цена за литър дизел 3.48 лв.и при всяко зареждане на колонката ти правеха отстъпка от 25 ст.на литър и цената излизаше 3.23 лв.( 1.65 евро) литър а при крадеца мунчо кРадев Боташов в момента цена барел петрол 101 долара барел а литър дизел днес удари 2 евро.
    Къде са парите крадец мунчо?
    Вярно е че ни краде по 1 евро на литър!

    19:50 21.09.2026

  • 16 колелото на историята

    3 0 Отговор
    Продадоха ви Нефтохима опонентите (че жанвиденовия ви дефицит тогава ви бе 120% от БВП), сега проверявайте цените на колонките и на танкерите и к,во от това?
    Дайте си сега и пътищата на концесионерите (пак заради дефицита ви) и проверявайте цените на бариерата.

    19:51 21.09.2026

  • 17 Елили

    1 1 Отговор
    Също обичам проверка на колонки !

    19:52 21.09.2026

  • 18 Старшина Боташ

    3 2 Отговор
    Млъкни дърта кукумявке

    19:52 21.09.2026

  • 19 гаргата:

    3 0 Отговор
    усърдно преливаме от пусто в празно

    19:53 21.09.2026

  • 20 Къде ще сравнявате един от най добрите

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    Икономисти в света Асен Василев ,4 пъти министър на България, 2 пътивицепремиер! Помните ли февруарските протести срещу високите цени на тока при първото правителство на Борисов който подаде оставка. Плевнелиев назначи служебно правителство с премиер дипломата от кариерата Марин Райков. Асен пое цели 3 министерства ,поста вицепремиер и от 1 април 2013 г.намали цените на тока с 10% и успокои страната-
    Асен Васков Василев е български политик, съпредседател (2022 – 2025) и от 2025 г. – председател на партия „Продължаваме промяната“, бизнесмен, предприемач и икономист. Заема поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и поста вицепремиер в служебното правителство на Марин Райков, министър на финансите в първия служебен кабинет на Стефан Янев, в редовното правителство на Кирил Петков, както и в редовното правителство на акад. Николай Денков.

    Коментиран от #24

    19:58 21.09.2026

  • 21 Старшина Боташ

    3 1 Отговор
    Провери Лукойл и Боташ крадев и неговият особен управител , дърта лъжлива ......

    20:04 21.09.2026

  • 22 Празната тенекия звучи кухо

    2 0 Отговор
    Разкарай се лицемерка

    20:04 21.09.2026

  • 23 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Така е, прав си..... Само проверяват и предишния само проверяваше, а цените високи и продължават да растат..... Въобще получихме ново от старото.... Да питам някой, ако знае назначиха ли онова евронедоразумение мъжлето на Мая в борда на Кинтекс...

    20:05 21.09.2026

  • 24 Великан Асен

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Къде ще сравнявате един от най добрите":

    Кой ще сравни международния финансов експерт Асен Василев със ЗКПЧ-то Гълъб Донев и мунчо кРадев боташов с вид на тракторист в ТКЗС от 60-те години на миналия век!

    20:06 21.09.2026

  • 25 Лазар

    0 1 Отговор
    Мая Ма,освен сериала - "Планетата на маймуните",тябва ли да гледаме,чрез теб,филма -
    "Има ли пилот в самолета"?Заливането с розова помия,трудно се понася от българите!
    По-добре нищо,отколкото бълвоч!

    20:07 21.09.2026

  • 26 Цената на петрола почти не влияе

    6 0 Отговор
    на цените на колонките. Всичко е акциз. Просто Мунчо си пълни хазната и одира блеещото стадо...

    20:07 21.09.2026

  • 27 Абе

    0 0 Отговор
    То и със заглушителите ресторанта редовно сте проверявали и всичко публично беше пък сега научихме

    20:12 21.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дзак

    0 0 Отговор
    Не я видях на Шипка тази година, но обикновено стигаме горе след официалната част!

    20:17 21.09.2026

  • 30 ТАЗИ Е НАЗНАЧЕНА

    1 0 Отговор
    Да приема негативната енергия насочена към Радев лъжеца. Дано не я стигне някоя лоша болест.

    20:17 21.09.2026

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