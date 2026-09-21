Мая Манолова: Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата.
За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Това написа на страницата си във Фейсбук новоназначеният шеф на Комисията за защита на потребители Мая Манолова, цитирана от "Фокус".
"Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Междинни резултати очаквам следващата седмица.
Резултатите ще обявя публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят", обясни тя.
По думите ѝ успоредно с бензиностанциите КЗП ще се занимава и с:
- необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта (за тях имаме правомощия);
- неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги;
- поведението на колекторите
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #23
19:44 21.09.2026
2 системно
Коментиран от #15
19:45 21.09.2026
3 Помак
19:45 21.09.2026
4 Без име
19:46 21.09.2026
5 евреите от литаско ли
Коментиран от #11
19:46 21.09.2026
6 Хохо Бохо
Сблъсък в парламента-
Безспорният лидер на опозицията ,международния финансист , 3 пъти министър ( 2013 г.- в служебното правителство на Марин Райков , 2022 г.- вицепремиер и министър на финансите в кабинета на Кирил Петков и 2023 г.- вицепремиер и министър на финансите в кабинета на академик Денков) ,попита Румен Радев кой ще върне на Българския народ милиардите от договора с "Боташ" с който е ощетен, кой ще компенсира Българските шофьори за цените на горивата най високи в Българската история и защо инфлацията вече е галопираща при сегашното управление. Премиера Радев пребледня ,олюля се и напусна безмълвен.
Коментиран от #20
19:46 21.09.2026
7 Мая
19:47 21.09.2026
8 Кина
19:47 21.09.2026
9 Ммм
19:47 21.09.2026
10 Помак
19:47 21.09.2026
11 Две трети
До коментар #5 от "евреите от литаско ли":за Вова!
19:48 21.09.2026
12 Оги
19:49 21.09.2026
13 Монкей
19:49 21.09.2026
14 Мильо
19:49 21.09.2026
15 Точен сте
До коментар #2 от "системно":Моят въпрос е как при правителството на Кирил Петков през месец февруари 2022 г.при агресията на русия в Украйна барел петрол беше 123 долара а цена за литър дизел 3.48 лв.и при всяко зареждане на колонката ти правеха отстъпка от 25 ст.на литър и цената излизаше 3.23 лв.( 1.65 евро) литър а при крадеца мунчо кРадев Боташов в момента цена барел петрол 101 долара барел а литър дизел днес удари 2 евро.
Къде са парите крадец мунчо?
Вярно е че ни краде по 1 евро на литър!
19:50 21.09.2026
16 колелото на историята
Дайте си сега и пътищата на концесионерите (пак заради дефицита ви) и проверявайте цените на бариерата.
19:51 21.09.2026
17 Елили
19:52 21.09.2026
18 Старшина Боташ
19:52 21.09.2026
19 гаргата:
19:53 21.09.2026
20 Къде ще сравнявате един от най добрите
До коментар #6 от "Хохо Бохо":Икономисти в света Асен Василев ,4 пъти министър на България, 2 пътивицепремиер! Помните ли февруарските протести срещу високите цени на тока при първото правителство на Борисов който подаде оставка. Плевнелиев назначи служебно правителство с премиер дипломата от кариерата Марин Райков. Асен пое цели 3 министерства ,поста вицепремиер и от 1 април 2013 г.намали цените на тока с 10% и успокои страната-
Асен Васков Василев е български политик, съпредседател (2022 – 2025) и от 2025 г. – председател на партия „Продължаваме промяната“, бизнесмен, предприемач и икономист. Заема поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и поста вицепремиер в служебното правителство на Марин Райков, министър на финансите в първия служебен кабинет на Стефан Янев, в редовното правителство на Кирил Петков, както и в редовното правителство на акад. Николай Денков.
Коментиран от #24
19:58 21.09.2026
21 Старшина Боташ
20:04 21.09.2026
22 Празната тенекия звучи кухо
20:04 21.09.2026
23 Европеец
До коментар #1 от "Анонимен":Така е, прав си..... Само проверяват и предишния само проверяваше, а цените високи и продължават да растат..... Въобще получихме ново от старото.... Да питам някой, ако знае назначиха ли онова евронедоразумение мъжлето на Мая в борда на Кинтекс...
20:05 21.09.2026
24 Великан Асен
До коментар #20 от "Къде ще сравнявате един от най добрите":Кой ще сравни международния финансов експерт Асен Василев със ЗКПЧ-то Гълъб Донев и мунчо кРадев боташов с вид на тракторист в ТКЗС от 60-те години на миналия век!
20:06 21.09.2026
25 Лазар
"Има ли пилот в самолета"?Заливането с розова помия,трудно се понася от българите!
По-добре нищо,отколкото бълвоч!
20:07 21.09.2026
26 Цената на петрола почти не влияе
20:07 21.09.2026
27 Абе
20:12 21.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дзак
20:17 21.09.2026
30 ТАЗИ Е НАЗНАЧЕНА
20:17 21.09.2026