Мая Манолова: Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата.

За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Това написа на страницата си във Фейсбук новоназначеният шеф на Комисията за защита на потребители Мая Манолова, цитирана от "Фокус".

"Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. Междинни резултати очаквам следващата седмица.

Резултатите ще обявя публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят", обясни тя.

По думите ѝ успоредно с бензиностанциите КЗП ще се занимава и с:

- необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта (за тях имаме правомощия);

- неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги;

- поведението на колекторите