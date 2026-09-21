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Станимира Петрова с бляскава победа над олимпийска вицешампионка на Европейското по бокс в София

Станимира Петрова с бляскава победа над олимпийска вицешампионка на Европейското по бокс в София

21 Септември, 2026 19:49 335 0

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С този триумф тя си осигури място на 1/4-финалите

Станимира Петрова с бляскава победа над олимпийска вицешампионка на Европейското по бокс в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България в категория до 57 кг Станимира Петрова записа втора поредна победа на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София.

Световната и четирикратна европейска шампионка демонстрира висока класа и надделя над световната и олимпийска вицешампионка Юлия Шеремета от Полша с 4:1 съдийски гласа (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27).

С този триумф Петрова, която направи триумфално завръщане на ринга след близо двегодишно отсъствие, си осигури място на 1/4-финалите в надпреварата. В спора за медалите българката ще се изправи срещу ирландката Микаела Уолш, която е двукратна бронзова медалистка от шампионати на Стария континент.


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