Станимира Петрова с бляскава победа над олимпийска вицешампионка на Европейското по бокс в София

Националката на България в категория до 57 кг Станимира Петрова записа втора поредна победа на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София.

Световната и четирикратна европейска шампионка демонстрира висока класа и надделя над световната и олимпийска вицешампионка Юлия Шеремета от Полша с 4:1 съдийски гласа (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27).

С този триумф Петрова, която направи триумфално завръщане на ринга след близо двегодишно отсъствие, си осигури място на 1/4-финалите в надпреварата. В спора за медалите българката ще се изправи срещу ирландката Микаела Уолш, която е двукратна бронзова медалистка от шампионати на Стария континент.