Юрген Клоп викна Карим Адейеми в Бундестима, Ленарт Карл отстъпва мястото си за първите мачове

Селекционерът на германския национален отбор Юрген Клоп извърши рокада в състава си преди началото на лагера за предстоящите двубои от Лигата на нациите, съобщава ДПА.

Крилото на Барселона Карим Адейеми бе включено в групата от 24 футболисти на мястото на младата надежда на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл. Разместването важи за първите две срещи на „Бундестима“ – срещу Нидерландия в четвъртък и срещу Гърция в неделя. След тези сблъсъци Карл отново ще се присъедини към тима за следващите мачове със Сърбия (1 октомври) и повторния двубой с Гърция (4 октомври). От Германската футболна федерация уточниха, че ротацията е предприета с цел превенция и намаляване на натоварването върху младите състезатели.

Това са първи официални стъпки за Клоп начело на Германия, след като пое поста от Юлиан Нагелсман след отпадането на осминафиналите на Световното първенство през лятото. Бившият мениджър на Ливърпул и Борусия (Дортмунд) заложи на мащабен експеримент, викайки общо 44 футболисти (включително 16 дебютанти и 16 участници от Мондиала), разделени на групи за различните мачове от турнира.