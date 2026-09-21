Холгер Руне се завърна на корта след 11-месечен кошмар, Григор Димитров му предрече бляскаво бъдеще

Близо година след тежката контузия в Стокхолм, която преобърна кариерата му, Холгер Руне направи успешно завръщане в професионалния тенис. След 335 дни извън корта датчанинът отбеляза отново победи, надделявайки над Илиян Радулов и Григор Димитров (3:6, 6:4, 7:6) в сблъсъка между Дания и България за Купа „Дейвис“.

Завръщането на младата звезда предизвика силен отзвук в тенис средите. Темата коментира и първата ни ракета Григор Димитров, който пред датското издание SpilXperten изрази увереност, че Руне ще бъде сред лидерите на новото поколение. „Учим се и израстваме чрез болката. Нямам никакво съмнение, че той ще стане страхотен играч. Всичко останало зависи от него“, коментира 35-годишният българин, допълвайки, че трудните периоди изграждат най-силния характер.

Думите на Димитров бяха приети с голямо уважение от Руне, който призна, че дългата пауза му е дала възможност да погледне на живота и спорта под нов ъгъл. „Напълно разбирам Григор. Да се контузиш е ужасно, но човек научава много. Вече оценявам много повече възможността да си изкарвам прехраната с тенис. Щом това не ме пречупи, значи никой съперник на корта не може да бъде по-труден от преживяното“, сподели Руне след успешните си мачове.