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Холгер Руне се завърна на корта след 11-месечен кошмар, Григор Димитров му предрече бляскаво бъдеще

Холгер Руне се завърна на корта след 11-месечен кошмар, Григор Димитров му предрече бляскаво бъдеще

21 Септември, 2026 23:08 513 3

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Завръщането на младата звезда предизвика силен отзвук в тенис средите

Холгер Руне се завърна на корта след 11-месечен кошмар, Григор Димитров му предрече бляскаво бъдеще - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Близо година след тежката контузия в Стокхолм, която преобърна кариерата му, Холгер Руне направи успешно завръщане в професионалния тенис. След 335 дни извън корта датчанинът отбеляза отново победи, надделявайки над Илиян Радулов и Григор Димитров (3:6, 6:4, 7:6) в сблъсъка между Дания и България за Купа „Дейвис“.

Завръщането на младата звезда предизвика силен отзвук в тенис средите. Темата коментира и първата ни ракета Григор Димитров, който пред датското издание SpilXperten изрази увереност, че Руне ще бъде сред лидерите на новото поколение. „Учим се и израстваме чрез болката. Нямам никакво съмнение, че той ще стане страхотен играч. Всичко останало зависи от него“, коментира 35-годишният българин, допълвайки, че трудните периоди изграждат най-силния характер.

Думите на Димитров бяха приети с голямо уважение от Руне, който призна, че дългата пауза му е дала възможност да погледне на живота и спорта под нов ъгъл. „Напълно разбирам Григор. Да се контузиш е ужасно, но човек научава много. Вече оценявам много повече възможността да си изкарвам прехраната с тенис. Щом това не ме пречупи, значи никой съперник на корта не може да бъде по-труден от преживяното“, сподели Руне след успешните си мачове.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Маζ-кай, Гриш-у-у!🤣

    23:59 21.09.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Кой е този Григор Димитров?

    Коментиран от #3

    00:03 22.09.2026

  • 3 Пущиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Е, чети, де! Некъв космонавт бил. "Първата ни ракета", пише.

    00:12 22.09.2026

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