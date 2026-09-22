30-годишна норвежка бегачка падна от планинско било и загина

Норвежката планинска бегачка Ида Амели Робсам е починала на 30-годишна възраст, след като е паднала от билото на Ромсдалсеген в Норвегия, съобщи NRK.

В изявление семейството ѝ заявява: „В този момент на дълбока скръб от загубата на Ида, бихме искали да изразим искрената си благодарност към бегаческата общност. Ида беше важна част от тази общност и всички грижи и внимание в тази ситуация означават много за нас“.

Робсам завърши на четвърто място на Световното първенство по планинско и пътеково бягане през 2025 г. Състезанието се проведе в Канафранк-Пиринеос, Испания, под егидата на World Athletics.

Източници: NRK, World Athletics