Новини
Спорт »
Други спортове »
30-годишна норвежка бегачка падна от планинско било и загина
  Тема: Зимни олимпийски игри

30-годишна норвежка бегачка падна от планинско било и загина

22 Септември, 2026 07:26, обновена 22 Септември, 2026 07:29 1 274 7

  • ида амели робсам-
  • норвегия-
  • планинско бягане-
  • world athletics-
  • ромсдалсеген

Семейството на Ида Амели Робсам благодари на общността за подкрепата.

30-годишна норвежка бегачка падна от планинско било и загина - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норвежката планинска бегачка Ида Амели Робсам е починала на 30-годишна възраст, след като е паднала от билото на Ромсдалсеген в Норвегия, съобщи NRK.

В изявление семейството ѝ заявява: „В този момент на дълбока скръб от загубата на Ида, бихме искали да изразим искрената си благодарност към бегаческата общност. Ида беше важна част от тази общност и всички грижи и внимание в тази ситуация означават много за нас“.

Робсам завърши на четвърто място на Световното първенство по планинско и пътеково бягане през 2025 г. Състезанието се проведе в Канафранк-Пиринеос, Испания, под егидата на World Athletics.

Източници: NRK, World Athletics


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    7 7 Отговор
    Избягала успешно от живота.
    В украйна на ден бягат по 1000 души от живота. 1я

    07:36 22.09.2026

  • 2 Баирбудала

    5 7 Отговор
    Затова има стадиони и зали с писти за бягане.

    Коментиран от #3

    07:37 22.09.2026

  • 3 Троян

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Баирбудала":

    Има хора родени със любов към планината чистият въздух и гледките. Жалко за злополуката на жената.

    07:43 22.09.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    7 6 Отговор
    Да беше "спортувала" шахмат...

    07:47 22.09.2026

  • 5 Всички умираме физически.

    5 4 Отговор
    Някои умират още приживе (духовно) в безцелно съществуване (в някои случаи и писането по форуми е такова) Други умират търсейки Пътя (в някои случаи и спорта е такова търсене) Дано жената е вървяла по нейния си път, мир на душата и !

    08:01 22.09.2026

  • 6 констатация

    6 0 Отговор
    Някои цял живот търсят Пътя, а намират само лудото си отражение в огледалото.

    08:15 22.09.2026

  • 7 Защото

    0 0 Отговор
    не е тичала по равното !

    08:37 22.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове