30-годишна норвежка бегачка падна от планинско било и загина

Норвежката планинска бегачка Ида Амели Робсам е починала на 30-годишна възраст, след като е паднала от билото на Ромсдалсеген в Норвегия, съобщи NRK.
В изявление семейството ѝ заявява: „В този момент на дълбока скръб от загубата на Ида, бихме искали да изразим искрената си благодарност към бегаческата общност. Ида беше важна част от тази общност и всички грижи и внимание в тази ситуация означават много за нас“.
Робсам завърши на четвърто място на Световното първенство по планинско и пътеково бягане през 2025 г. Състезанието се проведе в Канафранк-Пиринеос, Испания, под егидата на World Athletics.
Източници: NRK, World Athletics
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
В украйна на ден бягат по 1000 души от живота. 1я
07:36 22.09.2026
2 Баирбудала
Коментиран от #3
07:37 22.09.2026
3 Троян
До коментар #2 от "Баирбудала":Има хора родени със любов към планината чистият въздух и гледките. Жалко за злополуката на жената.
07:43 22.09.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
07:47 22.09.2026
5 Всички умираме физически.
08:01 22.09.2026
6 констатация
08:15 22.09.2026
7 Защото
08:37 22.09.2026