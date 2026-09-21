Белгия обърна Чехия и се класира за четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026

Мъжкият национален отбор по волейбол на Белгия си осигури място сред най-добрите осем на Европа, класирайки се за четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026. В осминафинална среща, играна в зала „Пала Вела“ в Торино, белгийците осъществиха пълен обрат срещу Чехия и триумфираха с 3:1 гейма (20:25, 26:24, 25:14, 25:15).

Чехите започнаха по-убедително и спечелиха откриващата част, но волейболистите на Емануеле Дзанини изравниха след драматичен втори гейм (26:24). В следващите две части Белгия доминираше категорично и затвори мача безпроблемно пред малко над 1000 зрители.

Любопитен детайл от срещата бе присъствието на българина Атанас Върбанов като втори съдия. С постигнатия успех белгийският тим се завръща на четвъртфинал на европейско първенство за първи път от 2017 година насам.