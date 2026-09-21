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Белгия обърна Чехия и се класира за четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026

Белгия обърна Чехия и се класира за четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026

21 Септември, 2026 23:52 417 2

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Българинът Атанас Върбанов беше втори съдия

Белгия обърна Чехия и се класира за четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026 - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор по волейбол на Белгия си осигури място сред най-добрите осем на Европа, класирайки се за четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026. В осминафинална среща, играна в зала „Пала Вела“ в Торино, белгийците осъществиха пълен обрат срещу Чехия и триумфираха с 3:1 гейма (20:25, 26:24, 25:14, 25:15).

Чехите започнаха по-убедително и спечелиха откриващата част, но волейболистите на Емануеле Дзанини изравниха след драматичен втори гейм (26:24). В следващите две части Белгия доминираше категорично и затвори мача безпроблемно пред малко над 1000 зрители.

Любопитен детайл от срещата бе присъствието на българина Атанас Върбанов като втори съдия. С постигнатия успех белгийският тим се завръща на четвъртфинал на европейско първенство за първи път от 2017 година насам.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    "Любопитен детайл от срещата бе присъствието на българина Атанас Върбанов като втори съдия."
    ----
    Брат, кое му е любопитното на тоя детайл?!? Честно, не се майтапя, кое?

    Коментиран от #2

    23:56 21.09.2026

  • 2 Исторически факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Ти не ги разбираш тия работи с детайлите... Старши треньорът на българския мъжки национален отбор по волейбол, италианският "специалист" Джанлоренцо Бленджини трябва да бъде изгонен веднага от България. Бездарен некадърник... Успя с голяма мъка да ни класира трети в групата, след Полша и Украйна.

    00:24 22.09.2026

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