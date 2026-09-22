Контузия извади Дониел Мален от състава на Нидерландия за дербито с Германия

Нападателят на Рома Дониел Мален няма да участва в предстоящите мачове на Нидерландия от Лигата на нациите. От Кралската нидерландска футболна асоциация официално потвърдиха, че 27-годишният футболист отпада от сметките на селекционера поради здравословен проблем.

От федерацията не разкриха точния характер на травмата, но офанзивният състезател вече е освободен от лагера на „лалетата“. Новината идва в изключително лош момент за Мален, който се намира в отлична форма от началото на кампанията – той записа 6 попадения в 5 мача от Серия „А“ за Рома, както и една асистенция в единствената си среща в Шампионската лига.

Мален, който дебютира за националния отбор през септември 2019 г., има на сметката си 13 гола в 56 мача с екипа на Нидерландия. Липсата му е сериозен удар преди старта в Група А на Лигата на нациите, където на 24 септември предстои голямото дерби срещу тима на Германия.