Килиан Мбапе: „Като на филм е – той първи ме заведе в Реал Мадрид"

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе отказа да влиза в съдийски полемики след поражението с 1:2 от Атлетико Мадрид в дербито на столицата. В лагера на „кралете“ изразиха сериозно недоволство от реферските отсъждания и спестени червени картона за съперника, но французинът запази неутралитет пред вестник „Ас“.

„Реферът е човек и прави грешки, но никога не съм бил играч, който говори за съдиите, и няма да започвам сега“, коментира Мбапе. Нападателят определи загубата като „стъпка назад“, но бе категоричен, че тимът трябва да отговори с повече работа на терена, за да върне ентусиазма на феновете и да се бори за титлите.

Френският национал говори и за промените в представителния тим на страната си след назначаването на Зинедин Зидан за нов селекционер на мястото на Дидие Дешан. Мбапе припомни, че именно Зизу го е завел в базата на Реал Валдебебас, когато е бил на 13-14 години: „Като на филм е – той първи ме заведе в Реал Мадрид, а сега ми е селекционер. Намираме се в нов процес с цел Евро 2028“.

Относно предстоящото връчване на „Златната топка“, за която гласуването приключва след седмица, Мбапе заяви, че е напълно спокоен: „Направих всичко, което можех на терена, и мисля, че се справих добре. Сега остава само да чакам“.