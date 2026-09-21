Георги Йомов се завърна във футбола след 4-годишна пауза

Бившият национал Георги Йомов официално възобнови футболната си кариера. Фланговият нападател бе включен в състава на втория отбор на ЦСКА за гостуването на Добруджа в двубой от 10-ия кръг на Втора лига.

Това е първият официален мач, в който крилото има право да играе, след като изтърпя 4-годишна санкция за употреба на забранени субстанции, наложена след двубой на „червените“ в турнира Лига Европа.

С включването му в групата за мача в Добрич Йомов прави първа стъпка към завръщането си в професионалния футбол с екипа на ЦСКА.