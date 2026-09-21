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Георги Йомов се завърна във футбола след 4-годишна пауза

Георги Йомов се завърна във футбола след 4-годишна пауза

21 Септември, 2026 21:01 768 1

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Фланговият нападател бе включен в състава на втория отбор на ЦСКА за гостуването на Добруджа

Георги Йомов се завърна във футбола след 4-годишна пауза - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият национал Георги Йомов официално възобнови футболната си кариера. Фланговият нападател бе включен в състава на втория отбор на ЦСКА за гостуването на Добруджа в двубой от 10-ия кръг на Втора лига.

Това е първият официален мач, в който крилото има право да играе, след като изтърпя 4-годишна санкция за употреба на забранени субстанции, наложена след двубой на „червените“ в турнира Лига Европа.

С включването му в групата за мача в Добрич Йомов прави първа стъпка към завръщането си в професионалния футбол с екипа на ЦСКА.


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