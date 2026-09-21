Директорът на "Сиела Норма": Това, което много ни притеснява, са сроковете за ремонтите на машините за изборите

Избори на хоризонта - 25 октомври наближава, а часовникът тиктака. Машините трябва да преминат профилактика.
Почти всички батерии са за смяна, а част от устройствата са за ремонт, съобщи изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров пред Bulgaria ON AIR.
Има още един проблем - времето. Процедурите по обществените поръчки не могат да бъдат прескочени, дори когато кандидатът е един, а "Сиела Норма" вече е в центъра на организацията на машинния вот.
"Ако нямаше задача да направим ремонт на всички машини, времето е достатъчно. Процедурата върви с разумни темпове. Ако всичко е нормално, може би в края на седмицата ще имаме сключен договор", каза Тодоров в предаването "Денят ON AIR".
Ремонтът на машините притеснява най-много
"Това, което много ни притеснява, са сроковете за ремонтите на машините. Никога досега не е възлаган ремонт на машините. Те, когато бяха доставени, осигурявахме 3 години безплатно гаранционно обслужване, което беше част от цената. Ние го изпълнявахме през 2021 г., но после беше ограничено до ремонт без доставка на резервни части, а накрая и резервни части, и ремонти бяха забранени".
Тодоров отбеляза, че има около 3000 машини с някакви проблеми, като задачата им е да ремонтират всичките 12 800 машини - минимумът е да сменят батериите.
"Операционната система я отлагаме за по-нататък. За това нещо няма време наистина", посочи Тодоров.
"За изборния ден всичко би трябвало да е наред. Трябва така да се справим със сроковете, че в петък следобед машините да са напълно готови и да потеглят с камионите".
Хартията ще бъде доставена от БНБ
Изпълнителният директор на "Сиела Норма" посочи, че хартията ще бъде доставена от БНБ.
"Най-вероятно машините ще бъдат 100% изрядни в съботния ден. Не мога да гарантирам 100%, че някоя няма да спре в неделния ден. 12 800 устройства - логично е все някое да даде някакъв проблем", заяви Тодоров.
Гостът е на мнение, че машините ще са перфектно работещи в събота, а ако хартията е такава, каквато трябва да бъде, сигурно само няколко машини ще спрат, но допълни, че тези вероятности не може да ги изчислят.
Цената на изборите
По думите му най-скъпата част са екраните, но Тодоров отбеляза, че не се налага смяната им на много устройства.
Според него президентските избори ще са по-скъпи от априлските с може би 6%.
"Единственото по-голямо увеличение е в транспорта. Вдигнаха се с около 60% цените на дизела спрямо февруари", информира Тодоров, като уточни, че те не вдигат цената с 60%, а с 30%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #7
21:14 21.09.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
21:16 21.09.2026
3 Яшар
21:19 21.09.2026
4 Няма
21:19 21.09.2026
5 Перо
21:21 21.09.2026
6 Ц А Р Путин
21:22 21.09.2026
7 Без майтап
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Видяхме колко са чесни гражданите Борисов и Пеевски. Сега виждаме чест и от генерала Радев.
Коментиран от #10
21:23 21.09.2026
8 Човек на десния Боко мухата
Остава и оня набеден математик да вземе думата и да ръси мъдрости и той !
21:26 21.09.2026
9 Да да
21:26 21.09.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Без майтап":При БорисОФ и ПееВски верно ли се гласуваше с бобени зърна ❗
Ех пуста ФнГЛ ‼️
21:27 21.09.2026
11 +ТОВА ЛИ ВИ ПРИТЕСНЯВА ,
21:27 21.09.2026
12 А не те ли притесняваше
21:28 21.09.2026
13 Какъв плужек
21:29 21.09.2026
14 Голям зор
21:29 21.09.2026
15 Димократ
21:32 21.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ироничен
21:52 21.09.2026