Директорът на "Сиела Норма": Това, което много ни притеснява, са сроковете за ремонтите на машините за изборите

Избори на хоризонта - 25 октомври наближава, а часовникът тиктака. Машините трябва да преминат профилактика.

Почти всички батерии са за смяна, а част от устройствата са за ремонт, съобщи изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров пред Bulgaria ON AIR.

Има още един проблем - времето. Процедурите по обществените поръчки не могат да бъдат прескочени, дори когато кандидатът е един, а "Сиела Норма" вече е в центъра на организацията на машинния вот.

"Ако нямаше задача да направим ремонт на всички машини, времето е достатъчно. Процедурата върви с разумни темпове. Ако всичко е нормално, може би в края на седмицата ще имаме сключен договор", каза Тодоров в предаването "Денят ON AIR".

Ремонтът на машините притеснява най-много

"Това, което много ни притеснява, са сроковете за ремонтите на машините. Никога досега не е възлаган ремонт на машините. Те, когато бяха доставени, осигурявахме 3 години безплатно гаранционно обслужване, което беше част от цената. Ние го изпълнявахме през 2021 г., но после беше ограничено до ремонт без доставка на резервни части, а накрая и резервни части, и ремонти бяха забранени".

Тодоров отбеляза, че има около 3000 машини с някакви проблеми, като задачата им е да ремонтират всичките 12 800 машини - минимумът е да сменят батериите.

"Операционната система я отлагаме за по-нататък. За това нещо няма време наистина", посочи Тодоров.

"За изборния ден всичко би трябвало да е наред. Трябва така да се справим със сроковете, че в петък следобед машините да са напълно готови и да потеглят с камионите".

Хартията ще бъде доставена от БНБ

Изпълнителният директор на "Сиела Норма" посочи, че хартията ще бъде доставена от БНБ.

"Най-вероятно машините ще бъдат 100% изрядни в съботния ден. Не мога да гарантирам 100%, че някоя няма да спре в неделния ден. 12 800 устройства - логично е все някое да даде някакъв проблем", заяви Тодоров.

Гостът е на мнение, че машините ще са перфектно работещи в събота, а ако хартията е такава, каквато трябва да бъде, сигурно само няколко машини ще спрат, но допълни, че тези вероятности не може да ги изчислят.

Цената на изборите

По думите му най-скъпата част са екраните, но Тодоров отбеляза, че не се налага смяната им на много устройства.

Според него президентските избори ще са по-скъпи от априлските с може би 6%.

"Единственото по-голямо увеличение е в транспорта. Вдигнаха се с около 60% цените на дизела спрямо февруари", информира Тодоров, като уточни, че те не вдигат цената с 60%, а с 30%.