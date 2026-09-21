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Директорът на "Сиела Норма": Това, което много ни притеснява, са сроковете за ремонтите на машините за изборите

Директорът на "Сиела Норма": Това, което много ни притеснява, са сроковете за ремонтите на машините за изборите

21 Септември, 2026 21:12 435 17

  • сиела норма-
  • директор-
  • ремонт-
  • машини за изборите

"Те, когато бяха доставени, осигурявахме 3 години безплатно гаранционно обслужване, което беше част от цената. Ние го изпълнявахме през 2021 г., но после беше ограничено до ремонт без доставка на резервни части, а накрая и резервни части, и ремонти бяха забранени", коментира Веселин Тодоров 

Директорът на "Сиела Норма": Това, което много ни притеснява, са сроковете за ремонтите на машините за изборите - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Избори на хоризонта - 25 октомври наближава, а часовникът тиктака. Машините трябва да преминат профилактика.

Почти всички батерии са за смяна, а част от устройствата са за ремонт, съобщи изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров пред Bulgaria ON AIR.
Има още един проблем - времето. Процедурите по обществените поръчки не могат да бъдат прескочени, дори когато кандидатът е един, а "Сиела Норма" вече е в центъра на организацията на машинния вот.

"Ако нямаше задача да направим ремонт на всички машини, времето е достатъчно. Процедурата върви с разумни темпове. Ако всичко е нормално, може би в края на седмицата ще имаме сключен договор", каза Тодоров в предаването "Денят ON AIR".

Ремонтът на машините притеснява най-много
"Това, което много ни притеснява, са сроковете за ремонтите на машините. Никога досега не е възлаган ремонт на машините. Те, когато бяха доставени, осигурявахме 3 години безплатно гаранционно обслужване, което беше част от цената. Ние го изпълнявахме през 2021 г., но после беше ограничено до ремонт без доставка на резервни части, а накрая и резервни части, и ремонти бяха забранени".
Тодоров отбеляза, че има около 3000 машини с някакви проблеми, като задачата им е да ремонтират всичките 12 800 машини - минимумът е да сменят батериите.

"Операционната система я отлагаме за по-нататък. За това нещо няма време наистина", посочи Тодоров.

"За изборния ден всичко би трябвало да е наред. Трябва така да се справим със сроковете, че в петък следобед машините да са напълно готови и да потеглят с камионите".

Хартията ще бъде доставена от БНБ
Изпълнителният директор на "Сиела Норма" посочи, че хартията ще бъде доставена от БНБ.

"Най-вероятно машините ще бъдат 100% изрядни в съботния ден. Не мога да гарантирам 100%, че някоя няма да спре в неделния ден. 12 800 устройства - логично е все някое да даде някакъв проблем", заяви Тодоров.
Гостът е на мнение, че машините ще са перфектно работещи в събота, а ако хартията е такава, каквато трябва да бъде, сигурно само няколко машини ще спрат, но допълни, че тези вероятности не може да ги изчислят.

Цената на изборите
По думите му най-скъпата част са екраните, но Тодоров отбеляза, че не се налага смяната им на много устройства.

Според него президентските избори ще са по-скъпи от априлските с може би 6%.

"Единственото по-голямо увеличение е в транспорта. Вдигнаха се с около 60% цените на дизела спрямо февруари", информира Тодоров, като уточни, че те не вдигат цената с 60%, а с 30%.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Едно време са гласували с бобени зърна и пак изборите са били по-честни❗

    Коментиран от #7

    21:14 21.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Притеснява се, че няма да им стигне времето да настроя машинките да пускат ПРАВИЛНИЯ вот ли 🤔

    21:16 21.09.2026

  • 3 Яшар

    7 0 Отговор
    Сиела ,просто се откажете и всички ще сте спокойни и ние също . Държавата ще се справи

    21:19 21.09.2026

  • 4 Няма

    7 0 Отговор
    Да играя играта с фалшивите им машини! Нека се озорят да нагласят Йотова!

    21:19 21.09.2026

  • 5 Перо

    8 0 Отговор
    И какъв ремонт за милиони ще се прави на тия принтери!

    21:21 21.09.2026

  • 6 Ц А Р Путин

    1 0 Отговор
    Ну и поворот 😄😄

    21:22 21.09.2026

  • 7 Без майтап

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Видяхме колко са чесни гражданите Борисов и Пеевски. Сега виждаме чест и от генерала Радев.

    Коментиран от #10

    21:23 21.09.2026

  • 8 Човек на десния Боко мухата

    3 1 Отговор
    Перничанинът, авер на тиквата, се е загрижил и той за изборите! Достатъчно далавери въртя и тоя цървул!
    Остава и оня набеден математик да вземе думата и да ръси мъдрости и той !

    21:26 21.09.2026

  • 9 Да да

    1 1 Отговор
    С машините май няма тайна на вота, отсреща се наблюдава екрана и няма как да се прикриеш.

    21:26 21.09.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Без майтап":

    При БорисОФ и ПееВски верно ли се гласуваше с бобени зърна ❗
    Ех пуста ФнГЛ ‼️

    21:27 21.09.2026

  • 11 +ТОВА ЛИ ВИ ПРИТЕСНЯВА ,

    4 0 Отговор
    НЕ Е ЛИ ЧЕ НЯМА ДА СМОГНЕТЕ ДА ВКАРАТЕ СОФТУЕРА СИ ЗА ПРАВИЛНИТЕ ХОРА ?

    21:27 21.09.2026

  • 12 А не те ли притесняваше

    4 0 Отговор
    Че в Германия машини нямаше но 2 часа по късно резултатите бяха ясни

    21:28 21.09.2026

  • 13 Какъв плужек

    4 0 Отговор
    Явно ще има ала-бала с машините.

    21:29 21.09.2026

  • 14 Голям зор

    3 0 Отговор
    за гласуване само с машини и то негодни. ЗАЩО ли?

    21:29 21.09.2026

  • 15 Димократ

    2 0 Отговор
    Сиела са гербави или от дсб, все тая. Затова правят врътки. Даже имат главен редактор -захари карабашлиев. Карабашлиев тиражира мемоарната книга на бившия министър председател иван костов. След управлението на иван костов последва най-гоялмата национална катастрофа за Бълария.

    21:32 21.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ироничен

    0 0 Отговор
    Мен нищо не ме притеснява, но едно ми е забавно: Тези, дето ревяха за мадуровките, дали сега няма да реват от тях?

    21:52 21.09.2026

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