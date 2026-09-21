Притеснения в Барселона заради паузата за националните отбори и Рафиня

Лидерът в Ла Лига Барселона посреща международната пауза с повишена тревожност относно физическото състояние на своите основни играчи и най-вече на звездата си Рафиня. Бразилецът се намира в феноменална форма от началото на сезона със зашеметяващите 14 гола в 8 срещи, но предстоящите му пътувания за мачовете на националния тим крият рискове от умора и контузии, с каквито той вече се е връщал в миналото.

Старши треньорът на каталунците Ханзи Флик призна за притесненията си пред вестник „Марка“: „Притеснявам се, когато футболистите пътуват, но вярвам в националните селекционери и се опитвам да остана позитивен“. Първоначално Барселона имаше 18 повикани състезатели, но бройката спадна на 17, след като Андреас Кристенсен бе освободен от състава на Дания заради травма.

Президентът на клуба Жоан Лапорта също изрази недоволство от прекъсването на шампионата в момент, в който отборът намира оптимален ритъм. „Това спиране ни пречи на подготовката и ни ощетява много. Календарът е изключително натоварен и трябва да съумеем да поддържаме темпото, защото ни предстоят редица мачове във всички турнири“, заяви Лапорта.