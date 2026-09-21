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Зеленски отхвърли критиките на Тръмп за ударите по руските рафинерии
  Тема: Украйна

Зеленски отхвърли критиките на Тръмп за ударите по руските рафинерии

21 Септември, 2026 21:26, обновена 21 Септември, 2026 21:35 1 684 95

  • украйна-
  • зеленски-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • рафинерии

Украинският президент заяви, че Киев очаква руските атаки срещу енергетиката и критичната инфраструктура да бъдат прекратени

Зеленски отхвърли критиките на Тръмп за ударите по руските рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли критиките на американския президент Доналд Тръмп за украинските удари по руската петролна инфраструктура. Размяната на позиции идва ден преди планираната среща между двамата в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, предава БТА.

Тръмп заяви, че Русия е загубила контрол върху производството на дизелово гориво заради войната и призова Украйна да прекрати атаките срещу рафинериите. Според него редица руски предприятия са били повредени и временно са спрели работа.

В отговор Зеленски посочи, че украинската енергетика, критичната инфраструктура и износът на храни също трябва да престанат да бъдат обект на руски атаки. По думите му това би създало условия за съответни стъпки към деескалация от страна на Киев.

Темата за енергийната инфраструктура се очаква да бъде сред въпросите на предстоящия разговор между двамата президенти. Зеленски вече заяви, че е готов да обсъжда конкретни мерки за деескалация, включително в енергийния сектор.

Според актуални данни на „Ройтерс“ украинските удари действително са засегнали значителна част от руските мощности за производство на дизел. През септември половината от шестте най-големи руски рафинерии, произвеждащи дизелово гориво, са намалили значително производството или са спрели работа. Междувременно световният пазар на дизел остава под силен натиск и заради нарушенията на доставките, свързани с войната в Иран.

На 20 септември при нов украински удар беше засегната и Московската нефтопреработвателна рафинерия, като според източници на „Ройтерс“ преработката на суров петрол е била преустановена.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колкото

    52 42 Отговор
    Е грозен, толкова е и глупав. Или обратното.

    Коментиран от #7, #8, #64

    21:38 21.09.2026

  • 2 Розовото пони зеля

    48 39 Отговор
    Ми зеления гном кво го бърка, той така и така си няма гориво ни танкове и самолети па и чака еврастите да го снабдят, да се оправят те.

    21:39 21.09.2026

  • 3 Фейк - либераст

    41 37 Отговор
    И зеленски яко се поохрани! Какви бузки отгори и отдолу е направил! Обикаля по света, удря го на молба и току му напълнят копанката и му остават парички за това-онова и за черни дни. Пък украинците да мрат, той нали се гуши!

    21:40 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ц А Р Путин

    40 24 Отговор
    Знаете ли каква е разликата между Русия трябва да спре ,и украина трябва да спре ?
    Разликата е ,че Русия все някога ще спре ,когато приключи ,а украина ще бъде спряна от тока ,изключена и заличена .

    Коментиран от #9

    21:40 21.09.2026

  • 6 Да бе

    37 24 Отговор
    Няма украински удари по руски рафинерии. Просто юк и германия дават техни дронове на украйна и ги управляват. Някой може ли да посочи поне един украински спътник в космоса?

    Коментиран от #14

    21:41 21.09.2026

  • 7 Европеец

    28 20 Отговор

    До коментар #1 от "Колкото":

    А може би и двете заедно..... Хем глупав хем грозен..... По достойнството ми е да чета статии за зеления просяк милионер ,а даже напоследък и избягвам да го коментирам негодяя мръсен, който разруши страната си....

    Коментиран от #11

    21:41 21.09.2026

  • 8 Соломон

    27 13 Отговор

    До коментар #1 от "Колкото":

    Вероятно у вас огледалата са забранени.А за глупоста тя не просто се вижда.Даже и мирише

    Коментиран от #32, #48, #61, #74, #82, #85, #92

    21:42 21.09.2026

  • 9 И това кога ще се случи?

    24 25 Отговор

    До коментар #5 от "Ц А Р Путин":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    Коментиран от #29

    21:42 21.09.2026

  • 10 Коментар

    26 35 Отговор
    Тежка и дълга зима се очертава за агресора в която липсата на горива и електричество за империята на Злото ще бъде катастрофална.
    Украинците вече имат опит и знаят как да се справят, но крепостните ще берат много ядове.

    Коментиран от #16

    21:42 21.09.2026

  • 11 Българин

    11 24 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Ама колко ватняци утрепа,а?

    Коментиран от #27, #34, #39

    21:43 21.09.2026

  • 12 Не може да бъде

    10 22 Отговор
    Нашите копейки от години ни убеждават, че Украйна е васална на САЩ. Днес отново публично отхвърлила призивите на САЩ. Как така?

    Коментиран от #17

    21:43 21.09.2026

  • 13 пешо

    26 7 Отговор
    не го показвайте тоя БОКЛУК

    21:43 21.09.2026

  • 14 Защото тогава

    24 4 Отговор

    До коментар #6 от "Да бе":

    Тръмп не се оплаче на ЮК и Германия?

    21:44 21.09.2026

  • 15 Наркоса

    22 7 Отговор
    вече е забравил,че той пръв започна! Ударите по укра няма да спрат,а ще се засилват!

    Коментиран от #19

    21:44 21.09.2026

  • 16 Всъщност

    15 20 Отговор

    До коментар #10 от "Коментар":

    Всъщност ВСУ разчисти руското ПВО до Урал.Следва балистиката да завали по орките.Вземам пуканките.

    Коментиран от #28

    21:45 21.09.2026

  • 17 Ами

    10 18 Отговор

    До коментар #12 от "Не може да бъде":

    Зеленски има карти.Аса.

    Коментиран от #47

    21:46 21.09.2026

  • 18 Курд Околянов

    20 6 Отговор
    Русия си произвежда нормално бензин и дизел, но китайския и индийския пазар ги поглъща поради спрените доставки от Близкия изток.

    Коментиран от #22, #41

    21:46 21.09.2026

  • 19 Соломон

    9 18 Отговор

    До коментар #15 от "Наркоса":

    Май не си спомняш кой точно обяви СВО в Украйна

    Коментиран от #89

    21:46 21.09.2026

  • 20 Пущиня(к)

    13 6 Отговор
    Тръмпоча нема карти, ръгнал да критикува.

    21:47 21.09.2026

  • 21 Удри русораста с лопатЕто

    8 15 Отговор

    До коментар #4 от "Удри евраста с лопатЕто":

    46% от нефтопреработването в РФ приключи.

    21:47 21.09.2026

  • 22 Соломон

    6 17 Отговор

    До коментар #18 от "Курд Околянов":

    Русия отдавна не изнася горива.А в последно време само внася

    Коментиран от #25, #26

    21:48 21.09.2026

  • 23 Ц А Р Путин

    2 6 Отговор
    Ало ,просрочения

    21:49 21.09.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    20 5 Отговор
    Наркофюрерът явно открито е решил да воюва на два фронта - срещу Русия и срещу САЩ.

    Коментиран от #33

    21:49 21.09.2026

  • 25 Ц А Р Путин

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    Ари ве !

    Коментиран от #31

    21:49 21.09.2026

  • 26 Курд Околянов

    6 8 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    И от кого Русия внася горива ?

    Коментиран от #30

    21:50 21.09.2026

  • 27 Удри русораста с лопатЕто

    5 21 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Над 1,5 милиона руски солдата се срещнаха с Кобзон.Избягаха от Лиман,но още атакуват Мала Токмачка.

    Коментиран от #38

    21:50 21.09.2026

  • 28 Никой

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Всъщност":

    Вземи памперси

    21:50 21.09.2026

  • 29 Ц А Р Путин

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "И това кога ще се случи?":

    Догодина

    21:51 21.09.2026

  • 30 жик так

    6 12 Отговор

    До коментар #26 от "Курд Околянов":

    Русия внася бензин от Мароко, Индия, Беларус и натовска Турция.На вересия.
    жик так

    Коментиран от #40

    21:51 21.09.2026

  • 31 Соломон

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ц А Р Путин":

    Ами лесно може да провериш от кога Русия не изнася горива.И също така че внася горива от Индия,Беларус,Казакстан,Мароко

    21:52 21.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Деди

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    Аре легай си вече.

    21:53 21.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 мдааааа

    6 4 Отговор
    Удри , Володимире ,удри

    21:54 21.09.2026

  • 36 Нда

    15 4 Отговор
    сбърка Путин 22-ра като беше пред Киев, че не направи две-три килимни бомбардировки и да приключи, вместо за сетен път да повярва в обещанията на "Колектива“, за мир и да се оттегли..

    Коментиран от #43

    21:54 21.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Удри русораста с лопатЕто":

    И за първи път почти всички убити са филмирани в мига във който срещат смърта

    21:54 21.09.2026

  • 39 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Виш съотношението на телата при размяната и тогава пиши....

    Коментиран от #44, #54

    21:55 21.09.2026

  • 40 Курд Околянов

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "жик так":

    Как ги измисляш тия !!! Евала.

    21:56 21.09.2026

  • 41 Ако прозивеждат нормално

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Курд Околянов":

    защо тогава внасят бензин чак от Индия?

    Коментиран от #45

    21:56 21.09.2026

  • 42 ха ха хаааа

    4 4 Отговор
    Руzнята еректира ..😆

    21:56 21.09.2026

  • 43 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #36 от "Нда":

    И със какво и как точно ще ги направи тия килимни бомбандировки.Това да не тие ВСВ

    21:56 21.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Соломон

    4 10 Отговор

    До коментар #41 от "Ако прозивеждат нормално":

    Индийците добявят по една пъдня и това вдига октана на бензина.Така руснака като пръдне със запалена цигара се озовава в Токио

    Коментиран от #66

    21:58 21.09.2026

  • 46 Путлето избяга от Сочи във Валдай

    3 11 Отговор
    Смяна на бункерите.Явно не му хареват нещо плажовете в Сочи.

    21:59 21.09.2026

  • 47 Ото фон Шмайзер

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Какви аса сънуваш, перуш@н? Тая зима ще ги приключат.

    21:59 21.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ама казал ли е

    2 2 Отговор
    На дьртия рижав едеот да го папка?

    22:01 21.09.2026

  • 50 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Руската пропаганда":

    И къде е видя тая руска пропаганда..

    22:01 21.09.2026

  • 51 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Аве мишкар":

    Мишкар е бил тоя дето те е дялкал в часа по трудово.Лошото е че е бил с две леви ръце.И вероятно сляп

    Коментиран от #59

    22:02 21.09.2026

  • 52 845684

    0 2 Отговор
    наблюдаваме самовлюбени психопати навсякъде ......

    22:02 21.09.2026

  • 53 Междувременно

    0 4 Отговор
    Естонският министър на отбраната Мартин Херем: „Естония е способна да се бори сама с Русия. Ще унищожим руската инфраструктура.

    Естонската армия е способна сама да се противопостави на Русия. Ако преминете границата, ще ви убием всички. Русия трябва да се разпадне на много независими държави“, заяви министърът.

    „И всеки, който се опита да ни повлияе от разстояние от 50 или 100 километра, както се случва днес в Украйна, ще го взривим на парчета! Ще го унищожим не в Раквере или Нарва, а в Ивангород, Печори или някъде другаде“, заяви Херем на заседание на Президиума на Академията на науките 😂😂😂

    Коментиран от #56, #81

    22:02 21.09.2026

  • 54 Винаги съотношението на размяна е 1:1

    2 10 Отговор

    До коментар #39 от "Европеец":

    Тези размени са на починали военнопленници и убити от ватенките цивилни в Донбас рускоговорящи..Военослужещи няма.

    Коментиран от #55

    22:03 21.09.2026

  • 55 Ц А Р Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Винаги съотношението на размяна е 1:1":

    Иначе откъде ще извадите пари за обезщетение ,как няма да е тъй както го казваш ,хаха

    22:05 21.09.2026

  • 56 Ами има основание

    2 6 Отговор

    До коментар #53 от "Междувременно":

    Френски Рафъли оборудвани с ядрени ракети дежурят в небето над Естония.А Путлето си е помисли нещо,а Москва става ядрена дупка.

    Коментиран от #77, #93

    22:05 21.09.2026

  • 57 диф дядо

    4 1 Отговор
    Тръмп изплю камъчето защо закриля русия!

    22:08 21.09.2026

  • 58 Българин

    3 4 Отговор
    Зеленски помете ватняшките рафинерии.Затова рижият се вайка.

    Коментиран от #90

    22:08 21.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Иванов

    6 3 Отговор
    2 милиона украинци гушнаха букета а ТЦК ги лови като кучета по улиците

    22:12 21.09.2026

  • 63 Ами

    2 2 Отговор
    В САЩ галон гориво се харчи между 6 и 9 долара, в Европа е между 1.6 и 2.5 евро.
    Скъпата енергия произвежда скъпи стоки, а скъпите стоки са трудно продаваеми.
    Предприятие което не може да си продаде стоката намалява производството,
    съкращава персонал или направо обявява фалит. Въпреки това цените растат.
    Картинката от преди век се повтаря. Който е чел история знае какво следва.

    Коментиран от #68

    22:14 21.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Тръмп няма карти.той даже сега с този сенат и конгрес няма мнозинство срещу зеленски а след изборите ще е катастрофа.зеленски ги наигра и него и руското джудже

    22:16 21.09.2026

  • 66 Интересно ...

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Соломон":

    Как единпрости невъзпитан еврьо се мъчи да мине за умен, а видимо не е!

    22:17 21.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "Ами":

    Разпад на РФ.Както със СССР.И бутчета няма за орките.Ще карат на шишарки и брезова кора.Не им е за първи път.

    Коментиран от #71

    22:19 21.09.2026

  • 69 ....

    1 2 Отговор
    Президентът Зеленски има собствено мнение по въпроса.

    22:21 21.09.2026

  • 70 диф дядо

    2 3 Отговор
    Путин нещо е обещал на Тръмп, за да ходатайства пред Зеленски, но Зeлето е точния човек на точното място!

    22:21 21.09.2026

  • 71 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ами":

    Тая мантра вече се изтърка.
    Пробвай с нещо ново.

    22:22 21.09.2026

  • 72 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Уважаеми съфорумци, придържайте се към добрия тон и моля без лични нападки🤣😂😂

    22:24 21.09.2026

  • 73 Аве мишкар

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ицо":

    Пробвай се ве джендър,да не си тръгнеш разкрачен

    22:24 21.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН

    5 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ, РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.

    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
    АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #91

    22:26 21.09.2026

  • 76 123

    2 1 Отговор
    Представяте ли какви ПАРИ зад ЗЕЛЕНОТО човече за да се репчи на ПРЕЗИДЕНТА на АМЕРИКА. Парите можеби на цялото Лондонско Сити(разбираи коя фамилия,може би която беше изгонена от Русия и започна Войната.Интерестно, че искат само смяна на Путин за да спре войната)

    22:26 21.09.2026

  • 77 Ц А Р Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ами има основание":

    Ти знаеш ли ,кво ще се случи ако наистина закачат на подвеските на френски РафЪли до границата на Руската Федерация ядрено оръжие бе ????

    Коментиран от #78

    22:33 21.09.2026

  • 78 Ц А Р Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ц А Р Путин":

    Най-малкото Димон ще изригне в Туитър 😄🇷🇺🤙

    22:35 21.09.2026

  • 79 Линда

    2 1 Отговор
    Зеленски е супер пич. Първо им се молеше на запад за помощ , пари , и технологии . А сега вече сам диктува на запада , какво ще се случва утре

    22:35 21.09.2026

  • 80 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    3 1 Отговор
    Мнението на наркомана Зеленски е изключително важно за нас.
    Местим и толкова.

    22:36 21.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Джонсън Борисов

    0 0 Отговор
    Зеленски отдавна легна на британия (до последния украинец) и не го интересува Тръмп. Играта загрубява, но нека да видим какво ще стане.

    Коментиран от #95

    22:41 21.09.2026

  • 84 Ердоган

    0 0 Отговор
    РуZия до къде я докара, да моли колективния Zарад да Zапира Zеленски, а кво стана с Киев За три дня?

    22:42 21.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 1234567890

    0 0 Отговор
    Добрият и лошият полицай.

    22:47 21.09.2026

  • 88 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Някой":

    Само че неговият ти разпра сливиците и хъркаш на умряло

    22:49 21.09.2026

  • 89 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Говори ти кой почна да удря цивилни цели.
    Освен това Украйна почна с бомбенето на рускоговорящите в Донбас. Забрави ли какво ставаше преди 2022? Как Порошенко се подиграваше на руските деца, че щели да се крият по мазетата, докато украинските щели да играят навън и да ходят на училище? Щом САЩ може да се меси в Югославия, където няма кьорав американец, защо Русия да не може да защитава нейните граждани? Украинците могат много да се радват, че Русия не действа като САЩ... Досега щяха да са им напълнили дворовете с уран...

    Коментиран от #94

    22:50 21.09.2026

  • 90 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    ? % от Русия превзе наркомана?

    22:52 21.09.2026

  • 91 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН":

    Добре че си ти че руснаците въобще не знаят че са победили.нямат пари бензин почва глад ама са победили крим наш 3 милиона украинци убити все работи дето трябва да заменят липсата на ток пари бензин и храна.така през комунизма ни баламосваха и нас.няма ток 12 ама в сащ колко са зле...купон за хляба ...ама в германия са нацисти и фалират....та сега и ти с тези претоплени манджи...хах

    22:52 21.09.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ами има основание":

    Мхм, тъй става то... Идея си нямаш...

    22:53 21.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Джонсън Борисов":

    САЩ не могат да си позволят пряк контакт с Русия,
    не могат да си позволят и пряк конфликт с Китай.
    За това поробваха с Иран, но и там не се получи.
    Както не можеш да набиеш този когото искаш, биеш този когото можеш.
    Особено пък, ако този когото можеш да набиеш те цака "с топла бира".

    22:56 21.09.2026

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