Зеленски отхвърли критиките на Тръмп за ударите по руските рафинерии

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли критиките на американския президент Доналд Тръмп за украинските удари по руската петролна инфраструктура. Размяната на позиции идва ден преди планираната среща между двамата в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, предава БТА.

Тръмп заяви, че Русия е загубила контрол върху производството на дизелово гориво заради войната и призова Украйна да прекрати атаките срещу рафинериите. Според него редица руски предприятия са били повредени и временно са спрели работа.

В отговор Зеленски посочи, че украинската енергетика, критичната инфраструктура и износът на храни също трябва да престанат да бъдат обект на руски атаки. По думите му това би създало условия за съответни стъпки към деескалация от страна на Киев.

Темата за енергийната инфраструктура се очаква да бъде сред въпросите на предстоящия разговор между двамата президенти. Зеленски вече заяви, че е готов да обсъжда конкретни мерки за деескалация, включително в енергийния сектор.

Според актуални данни на „Ройтерс“ украинските удари действително са засегнали значителна част от руските мощности за производство на дизел. През септември половината от шестте най-големи руски рафинерии, произвеждащи дизелово гориво, са намалили значително производството или са спрели работа. Междувременно световният пазар на дизел остава под силен натиск и заради нарушенията на доставките, свързани с войната в Иран.

На 20 септември при нов украински удар беше засегната и Московската нефтопреработвателна рафинерия, като според източници на „Ройтерс“ преработката на суров петрол е била преустановена.