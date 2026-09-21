Зеленски отхвърли критиките на Тръмп за ударите по руските рафинерии

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли критиките на американския президент Доналд Тръмп за украинските удари по руската петролна инфраструктура. Размяната на позиции идва ден преди планираната среща между двамата в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, предава БТА.
Тръмп заяви, че Русия е загубила контрол върху производството на дизелово гориво заради войната и призова Украйна да прекрати атаките срещу рафинериите. Според него редица руски предприятия са били повредени и временно са спрели работа.
В отговор Зеленски посочи, че украинската енергетика, критичната инфраструктура и износът на храни също трябва да престанат да бъдат обект на руски атаки. По думите му това би създало условия за съответни стъпки към деескалация от страна на Киев.
Темата за енергийната инфраструктура се очаква да бъде сред въпросите на предстоящия разговор между двамата президенти. Зеленски вече заяви, че е готов да обсъжда конкретни мерки за деескалация, включително в енергийния сектор.
Според актуални данни на „Ройтерс“ украинските удари действително са засегнали значителна част от руските мощности за производство на дизел. През септември половината от шестте най-големи руски рафинерии, произвеждащи дизелово гориво, са намалили значително производството или са спрели работа. Междувременно световният пазар на дизел остава под силен натиск и заради нарушенията на доставките, свързани с войната в Иран.
На 20 септември при нов украински удар беше засегната и Московската нефтопреработвателна рафинерия, като според източници на „Ройтерс“ преработката на суров петрол е била преустановена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колкото
Коментиран от #7, #8, #64
21:38 21.09.2026
2 Розовото пони зеля
21:39 21.09.2026
3 Фейк - либераст
21:40 21.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ц А Р Путин
Разликата е ,че Русия все някога ще спре ,когато приключи ,а украина ще бъде спряна от тока ,изключена и заличена .
Коментиран от #9
21:40 21.09.2026
6 Да бе
Коментиран от #14
21:41 21.09.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Колкото":А може би и двете заедно..... Хем глупав хем грозен..... По достойнството ми е да чета статии за зеления просяк милионер ,а даже напоследък и избягвам да го коментирам негодяя мръсен, който разруши страната си....
Коментиран от #11
21:41 21.09.2026
8 Соломон
До коментар #1 от "Колкото":Вероятно у вас огледалата са забранени.А за глупоста тя не просто се вижда.Даже и мирише
Коментиран от #32, #48, #61, #74, #82, #85, #92
21:42 21.09.2026
9 И това кога ще се случи?
До коментар #5 от "Ц А Р Путин":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
Коментиран от #29
21:42 21.09.2026
10 Коментар
Украинците вече имат опит и знаят как да се справят, но крепостните ще берат много ядове.
Коментиран от #16
21:42 21.09.2026
11 Българин
До коментар #7 от "Европеец":Ама колко ватняци утрепа,а?
Коментиран от #27, #34, #39
21:43 21.09.2026
12 Не може да бъде
Коментиран от #17
21:43 21.09.2026
13 пешо
21:43 21.09.2026
14 Защото тогава
До коментар #6 от "Да бе":Тръмп не се оплаче на ЮК и Германия?
21:44 21.09.2026
15 Наркоса
Коментиран от #19
21:44 21.09.2026
16 Всъщност
До коментар #10 от "Коментар":Всъщност ВСУ разчисти руското ПВО до Урал.Следва балистиката да завали по орките.Вземам пуканките.
Коментиран от #28
21:45 21.09.2026
17 Ами
До коментар #12 от "Не може да бъде":Зеленски има карти.Аса.
Коментиран от #47
21:46 21.09.2026
18 Курд Околянов
Коментиран от #22, #41
21:46 21.09.2026
19 Соломон
До коментар #15 от "Наркоса":Май не си спомняш кой точно обяви СВО в Украйна
Коментиран от #89
21:46 21.09.2026
20 Пущиня(к)
21:47 21.09.2026
21 Удри русораста с лопатЕто
До коментар #4 от "Удри евраста с лопатЕто":46% от нефтопреработването в РФ приключи.
21:47 21.09.2026
22 Соломон
До коментар #18 от "Курд Околянов":Русия отдавна не изнася горива.А в последно време само внася
Коментиран от #25, #26
21:48 21.09.2026
23 Ц А Р Путин
21:49 21.09.2026
24 az СВО Победа 81
Коментиран от #33
21:49 21.09.2026
25 Ц А Р Путин
До коментар #22 от "Соломон":Ари ве !
Коментиран от #31
21:49 21.09.2026
26 Курд Околянов
До коментар #22 от "Соломон":И от кого Русия внася горива ?
Коментиран от #30
21:50 21.09.2026
27 Удри русораста с лопатЕто
До коментар #11 от "Българин":Над 1,5 милиона руски солдата се срещнаха с Кобзон.Избягаха от Лиман,но още атакуват Мала Токмачка.
Коментиран от #38
21:50 21.09.2026
28 Никой
До коментар #16 от "Всъщност":Вземи памперси
21:50 21.09.2026
29 Ц А Р Путин
До коментар #9 от "И това кога ще се случи?":Догодина
21:51 21.09.2026
30 жик так
До коментар #26 от "Курд Околянов":Русия внася бензин от Мароко, Индия, Беларус и натовска Турция.На вересия.
жик так
Коментиран от #40
21:51 21.09.2026
31 Соломон
До коментар #25 от "Ц А Р Путин":Ами лесно може да провериш от кога Русия не изнася горива.И също така че внася горива от Индия,Беларус,Казакстан,Мароко
21:52 21.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Деди
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":Аре легай си вече.
21:53 21.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 мдааааа
21:54 21.09.2026
36 Нда
Коментиран от #43
21:54 21.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Соломон
До коментар #27 от "Удри русораста с лопатЕто":И за първи път почти всички убити са филмирани в мига във който срещат смърта
21:54 21.09.2026
39 Европеец
До коментар #11 от "Българин":Виш съотношението на телата при размяната и тогава пиши....
Коментиран от #44, #54
21:55 21.09.2026
40 Курд Околянов
До коментар #30 от "жик так":Как ги измисляш тия !!! Евала.
21:56 21.09.2026
41 Ако прозивеждат нормално
До коментар #18 от "Курд Околянов":защо тогава внасят бензин чак от Индия?
Коментиран от #45
21:56 21.09.2026
42 ха ха хаааа
21:56 21.09.2026
43 Соломон
До коментар #36 от "Нда":И със какво и как точно ще ги направи тия килимни бомбандировки.Това да не тие ВСВ
21:56 21.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Соломон
До коментар #41 от "Ако прозивеждат нормално":Индийците добявят по една пъдня и това вдига октана на бензина.Така руснака като пръдне със запалена цигара се озовава в Токио
Коментиран от #66
21:58 21.09.2026
46 Путлето избяга от Сочи във Валдай
21:59 21.09.2026
47 Ото фон Шмайзер
До коментар #17 от "Ами":Какви аса сънуваш, перуш@н? Тая зима ще ги приключат.
21:59 21.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ама казал ли е
22:01 21.09.2026
50 Европеец
До коментар #44 от "Руската пропаганда":И къде е видя тая руска пропаганда..
22:01 21.09.2026
51 Соломон
До коментар #48 от "Аве мишкар":Мишкар е бил тоя дето те е дялкал в часа по трудово.Лошото е че е бил с две леви ръце.И вероятно сляп
Коментиран от #59
22:02 21.09.2026
52 845684
22:02 21.09.2026
53 Междувременно
Естонската армия е способна сама да се противопостави на Русия. Ако преминете границата, ще ви убием всички. Русия трябва да се разпадне на много независими държави“, заяви министърът.
„И всеки, който се опита да ни повлияе от разстояние от 50 или 100 километра, както се случва днес в Украйна, ще го взривим на парчета! Ще го унищожим не в Раквере или Нарва, а в Ивангород, Печори или някъде другаде“, заяви Херем на заседание на Президиума на Академията на науките 😂😂😂
Коментиран от #56, #81
22:02 21.09.2026
54 Винаги съотношението на размяна е 1:1
До коментар #39 от "Европеец":Тези размени са на починали военнопленници и убити от ватенките цивилни в Донбас рускоговорящи..Военослужещи няма.
Коментиран от #55
22:03 21.09.2026
55 Ц А Р Путин
До коментар #54 от "Винаги съотношението на размяна е 1:1":Иначе откъде ще извадите пари за обезщетение ,как няма да е тъй както го казваш ,хаха
22:05 21.09.2026
56 Ами има основание
До коментар #53 от "Междувременно":Френски Рафъли оборудвани с ядрени ракети дежурят в небето над Естония.А Путлето си е помисли нещо,а Москва става ядрена дупка.
Коментиран от #77, #93
22:05 21.09.2026
57 диф дядо
22:08 21.09.2026
58 Българин
Коментиран от #90
22:08 21.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Иванов
22:12 21.09.2026
63 Ами
Скъпата енергия произвежда скъпи стоки, а скъпите стоки са трудно продаваеми.
Предприятие което не може да си продаде стоката намалява производството,
съкращава персонал или направо обявява фалит. Въпреки това цените растат.
Картинката от преди век се повтаря. Който е чел история знае какво следва.
Коментиран от #68
22:14 21.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 стоян георгиев
22:16 21.09.2026
66 Интересно ...
До коментар #45 от "Соломон":Как единпрости невъзпитан еврьо се мъчи да мине за умен, а видимо не е!
22:17 21.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ами
До коментар #63 от "Ами":Разпад на РФ.Както със СССР.И бутчета няма за орките.Ще карат на шишарки и брезова кора.Не им е за първи път.
Коментиран от #71
22:19 21.09.2026
69 ....
22:21 21.09.2026
70 диф дядо
22:21 21.09.2026
71 Ами
До коментар #68 от "Ами":Тая мантра вече се изтърка.
Пробвай с нещо ново.
22:22 21.09.2026
72 Ха,ха
22:24 21.09.2026
73 Аве мишкар
До коментар #67 от "Ицо":Пробвай се ве джендър,да не си тръгнеш разкрачен
22:24 21.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #91
22:26 21.09.2026
76 123
22:26 21.09.2026
77 Ц А Р Путин
До коментар #56 от "Ами има основание":Ти знаеш ли ,кво ще се случи ако наистина закачат на подвеските на френски РафЪли до границата на Руската Федерация ядрено оръжие бе ????
Коментиран от #78
22:33 21.09.2026
78 Ц А Р Путин
До коментар #77 от "Ц А Р Путин":Най-малкото Димон ще изригне в Туитър 😄🇷🇺🤙
22:35 21.09.2026
79 Линда
22:35 21.09.2026
80 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Местим и толкова.
22:36 21.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Джонсън Борисов
Коментиран от #95
22:41 21.09.2026
84 Ердоган
22:42 21.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 1234567890
22:47 21.09.2026
88 Ха ХаХа
До коментар #37 от "Някой":Само че неговият ти разпра сливиците и хъркаш на умряло
22:49 21.09.2026
89 Пилотът Гошу
До коментар #19 от "Соломон":Говори ти кой почна да удря цивилни цели.
Освен това Украйна почна с бомбенето на рускоговорящите в Донбас. Забрави ли какво ставаше преди 2022? Как Порошенко се подиграваше на руските деца, че щели да се крият по мазетата, докато украинските щели да играят навън и да ходят на училище? Щом САЩ може да се меси в Югославия, където няма кьорав американец, защо Русия да не може да защитава нейните граждани? Украинците могат много да се радват, че Русия не действа като САЩ... Досега щяха да са им напълнили дворовете с уран...
Коментиран от #94
22:50 21.09.2026
90 Ха ХаХа
До коментар #58 от "Българин":? % от Русия превзе наркомана?
22:52 21.09.2026
91 стоян георгиев
До коментар #75 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН":Добре че си ти че руснаците въобще не знаят че са победили.нямат пари бензин почва глад ама са победили крим наш 3 милиона украинци убити все работи дето трябва да заменят липсата на ток пари бензин и храна.така през комунизма ни баламосваха и нас.няма ток 12 ама в сащ колко са зле...купон за хляба ...ама в германия са нацисти и фалират....та сега и ти с тези претоплени манджи...хах
22:52 21.09.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Пилотът Гошу
До коментар #56 от "Ами има основание":Мхм, тъй става то... Идея си нямаш...
22:53 21.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Ами
До коментар #83 от "Джонсън Борисов":САЩ не могат да си позволят пряк контакт с Русия,
не могат да си позволят и пряк конфликт с Китай.
За това поробваха с Иран, но и там не се получи.
Както не можеш да набиеш този когото искаш, биеш този когото можеш.
Особено пък, ако този когото можеш да набиеш те цака "с топла бира".
22:56 21.09.2026