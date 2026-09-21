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Победи за България над Израел и Украйна на Шахматната Олимпиада в Самарканд

Победи за България над Израел и Украйна на Шахматната Олимпиада в Самарканд

21 Септември, 2026 20:36 514 7

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  • спортни новини

Дамският ни състав записа служебна победа с 4:0

Победи за България над Израел и Украйна на Шахматната Олимпиада в Самарканд - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националните отбори на България по шахмат за мъже и жени постигнаха важни победи в шестия кръг на Шахматната Олимпиада, провеждаща се в узбекистанския град Самарканд.

Дамският ни състав (Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева) записа служебна победа с 4:0 срещу Израел. Израелският тим не се яви на дъските поради отбелязването на най-големия еврейски празник Йом Кипур. Молбата им за пренасрочване бе отклонена от организаторите, което доведе до служебни загуби както при жените срещу България, така и при мъжете срещу Нидерландия. С тази победа българките вече имат 10 мач-точки, като лидерската позиция се дели от Казахстан и Китай с по 12.

При мъжете България извоюва ценен успех с 2,5:1,5 срещу силния тим на Украйна. Герой за българския отбор бе Аркадий Найдич, който надделя с черните фигури на първа дъска срещу Игор Коваленко. Радослав Димитров спечели с белите срещу Роман Дехтяров, Момчил Петков постигна реми срещу легендата Васил Иванчук, а Мартин Петров отстъпи пред Антон Коробов. С събраните 10 мач-точки българите се утвърждават в челните позиции, докато лидер остава Узбекистан с 12 точки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малката муха

    9 0 Отговор
    Браво Българи!

    20:37 21.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Сега ще санкционират нашите шахматистки😉

    20:37 21.09.2026

  • 3 Браво хора!

    6 1 Отговор
    М....ч.....йте двете най - омразни страни

    20:40 21.09.2026

  • 4 Софиянец

    5 0 Отговор
    Бий хазарите, бий бий бий!

    20:54 21.09.2026

  • 5 дядо дръмпир е доволен все едно е смачка

    0 0 Отговор
    л просиянец!Силно играе мъжкият отбор.Много грамотно.Първа и четвърта мачкат.ако кирчо бе сменил младежа който загуби днес равна малко по тежка за игра позиция срещу опасен противник щяхме да ги ...разгромим.те стояха на 3:1 ремито на 2 дъска бе в по добра за нас позиция и имаше игра не накрая ,а преди това.редно бе да се даде почивка на 3дъска.младежа показа неточности и вчера.Но когато биеш СССР на шах ,табла домино и каквото си поискаш си пееш и свиркаш.утре почивка ,а следващия кръг с тези двамата на 1ва този направи две перфектни партии ,а на 4този димитров е абсолютен убиец ,но трябва по следващия кръг да отмори!Ако и кирчо играе както знам ,че може съм уверен в този момент и в този отбор!пс.пиши за волейбол проста игра с топка...шаха не ти се отдава ,списвачо.пс.интересно бе,че в един момент този на 1дъска от украйна можеше да....създаде проблеми.Много е важно да биеш украинец или просиянец,тези са много опасни...дори спасителите им играят добре шах!

    20:54 21.09.2026

  • 6 Не е изненада

    4 0 Отговор
    Израелците са много тъпи парчета. Все едно шах с маймуна да играеш

    20:55 21.09.2026

  • 7 Олеееее...

    2 0 Отговор
    Герой за българския отбор бе Аркадий Найдич, който надделя с черните фигури на първа дъска срещу Игор Коваленко.

    20:56 21.09.2026

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