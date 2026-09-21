Победи за България над Израел и Украйна на Шахматната Олимпиада в Самарканд

Националните отбори на България по шахмат за мъже и жени постигнаха важни победи в шестия кръг на Шахматната Олимпиада, провеждаща се в узбекистанския град Самарканд.

Дамският ни състав (Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева) записа служебна победа с 4:0 срещу Израел. Израелският тим не се яви на дъските поради отбелязването на най-големия еврейски празник Йом Кипур. Молбата им за пренасрочване бе отклонена от организаторите, което доведе до служебни загуби както при жените срещу България, така и при мъжете срещу Нидерландия. С тази победа българките вече имат 10 мач-точки, като лидерската позиция се дели от Казахстан и Китай с по 12.

При мъжете България извоюва ценен успех с 2,5:1,5 срещу силния тим на Украйна. Герой за българския отбор бе Аркадий Найдич, който надделя с черните фигури на първа дъска срещу Игор Коваленко. Радослав Димитров спечели с белите срещу Роман Дехтяров, Момчил Петков постигна реми срещу легендата Васил Иванчук, а Мартин Петров отстъпи пред Антон Коробов. С събраните 10 мач-точки българите се утвърждават в челните позиции, докато лидер остава Узбекистан с 12 точки.