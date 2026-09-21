Рами Киуан с категоричен старт на Европейското първенство по бокс в София

Европейският шампион Рами Киуан започна с безапелационен успех участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в столичната зала „Асикс Арена“.

Българският национал в категория до 75 кг надигра на осминафиналите белгиеца Идрис Хлифи с пълно съдийско единодушие – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Киуан демонстрира пълна доминация от самото начало на срещата, като пласираше прецизни комбинации в главата и тялото на своя съперник без да изпусне контрола върху мача.

В следващия си двубой за място на полуфиналите и сигурен медал Рами Киуан ще се изправи срещу поляка Матеуш Урбан.