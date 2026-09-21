Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Рами Киуан с категоричен старт на Европейското първенство по бокс в София

Рами Киуан с категоричен старт на Европейското първенство по бокс в София

21 Септември, 2026 21:19 339 0

  • рами киуан-
  • бокс-
  • европейско първенство по бокс-
  • софия-
  • идрис хлифи-
  • матеуш урбан-
  • категория до 75 кг-
  • спортни новини

Българският национал надигра на осминафиналите белгиеца Идрис Хлифи

Рами Киуан с категоричен старт на Европейското първенство по бокс в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейският шампион Рами Киуан започна с безапелационен успех участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в столичната зала „Асикс Арена“.

Българският национал в категория до 75 кг надигра на осминафиналите белгиеца Идрис Хлифи с пълно съдийско единодушие – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Киуан демонстрира пълна доминация от самото начало на срещата, като пласираше прецизни комбинации в главата и тялото на своя съперник без да изпусне контрола върху мача.

В следващия си двубой за място на полуфиналите и сигурен медал Рами Киуан ще се изправи срещу поляка Матеуш Урбан.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове