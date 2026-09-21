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Цветлин Йовчев: В момента сме под доста засилена руска пропаганда

Цветлин Йовчев: В момента сме под доста засилена руска пропаганда

21 Септември, 2026 21:38 1 046 72

  • цветлин йовчев-
  • момент-
  • засилване-
  • руска пропаганда

Определено има и риск от саботажи срещу критичната ни инфраструктура и трябва да се предприемат мерки за нейната защита. Що се касае до атаките с дронове, и там имаме сериозно изоставане, коментира бившият шеф на ДАНС 

Цветлин Йовчев: В момента сме под доста засилена руска пропаганда - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В момента сме в изключително усложнена обстановка. Има няколко аспекта, в които се пораждат сериозни заплахи - и в геополитически, и в технологичен, и в социално-обществен аспект. Предизвикателствата пред службите са в много насоки. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият вицепремиер, бивш министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев, цитиран от novini.bg.

Към момента ние нямаме никаква защита от хибридно-информационни заплахи, от руската пропаганда, както беше обявено наскоро и в доклада на САЩ. На този етап нямаме структура, която да е натоварена с отговорността за противодействие на хибридни заплахи, заяви Йовчев.
Ако говорим за информационната част, тя цели създаване на погрешни представи у хората така, че да се повлияе на мисленето им и да се лансират определени тези. В момента сме под доста засилена руска пропаганда – тя е от години, но в последните години се засили много. За това спомагат много социалните мрежи, изкуственият интелект, както и крипторазплащанията, които трудно се контролират, посочи бившият шеф на ДАНС.

Трябва да има трансформация в службите - информационна, технологична и ресурсна, за да може да се отговори на това нещо, подчерта той.

Определено има и риск от саботажи срещу критичната ни инфраструктура и трябва да се предприемат мерки за нейната защита. Що се касае до атаките с дронове, и там имаме сериозно изоставане. Защитата от дронове трябва да се изгради на няколко слоя. Първият е да се изгради защита на критичната инфраструктура и след това да се върви към национално ниво. Необходимо е тези системи да бъдат изградени по съвременен начин – с изкуствен интелект и да са изключително гъвкави. Трябва да може една технология да бъде заменена с друга и да има нови сензори, коментира Цветлин Йовчев.

Един такъв саботаж може да бъде извършен и от наша територия - дронът да бъде сглобен в България и с него да бъде извършена атака, предупреди Йовчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ц А Р Путин

    29 5 Отговор
    Яко 🤙🤙🇷🇺🇷🇺

    Коментиран от #38

    21:41 21.09.2026

  • 4 А50

    86 11 Отговор
    Да каже къде видя тая руска пропагонда, че ми омръзнаха тея соросоидни предавания

    Коментиран от #41

    21:41 21.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 По скоро

    74 9 Отговор
    сте под засилена умотъпотия

    21:42 21.09.2026

  • 7 Сър Уинстън

    49 5 Отговор
    Верни е! Тази от Брюксел е безвредна....

    21:42 21.09.2026

  • 8 Гост

    76 8 Отговор
    Този сутрин да поглежда в тоалетната чиния да не би от там да изскочи Путин и го дръпне за макарите. То бива психопати, ама у нас много са навъдиха!

    21:44 21.09.2026

  • 9 Боруна Лом

    50 5 Отговор
    АБЕ ТИКВУН ТИ КЪДЕ ЗАВЪРШИ ВИшО?

    Коментиран от #37, #49

    21:44 21.09.2026

  • 10 мдааааа

    24 4 Отговор
    Бай Онзи е в разгара си ..

    21:45 21.09.2026

  • 11 Да ама Не

    52 6 Отговор
    По-голяма пропагандна машина от Холивуд има ли, Цветлинчо? Стотици зелени милиони за хвърлени от Сорос и ЮС Ейд за промиване на мозъците на подрастващите и резултатите са налице...

    21:45 21.09.2026

  • 12 Шорт

    46 4 Отговор
    Само психопати и параноици по медиите!

    Коментиран от #24

    21:46 21.09.2026

  • 13 ФАКТ Е

    11 34 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Избори за президент- 25 октомври 2026.
    Преброяване на националните предатели, гласуващи за Йотова!

    21:46 21.09.2026

  • 14 Някой

    37 4 Отговор
    Чета, чета, и виждам само европейска и американска пропаганда. В големи количества. Чета пак, и бе виждам никъде руска пропаганда.
    Цветлине, кажи си за грантовете, които получаваш, за да плещиш небивалици.

    Коментиран от #34, #46

    21:48 21.09.2026

  • 15 Верно ли

    29 5 Отговор
    Хайдеее, и на тоя взе да му се привижда Путин зад всеки ъгъл...

    21:48 21.09.2026

  • 16 Сър Пичук

    6 25 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Като гледам колко бързо си наблъска плюсчетата... Ми прав е Йовчев!

    21:48 21.09.2026

  • 17 ПРОПАГАНДА ЛИ Е ЧЕ ЧИРЕН Е ПРАЗЕН

    26 5 Отговор
    И ЗИМАТА ИДВА ЗАЕДНО С ОТКАЗА НА РУСИЯ ДА ДАВА ГАЗ НА ВРАГОВЕТЕ СИ ! ЩЕ СЕЧЕМ ДЪРВЕТАТА , ДА ЗНАЕТЕ ! ГЛЕДАМ ЧЕ БЕНЗИНОВИТЕ РЕЗАЧКИ МНОГО СЕ ТЪРСЯТ НАПОСЛЕДЪК !

    21:49 21.09.2026

  • 18 Ха ха ха,

    32 7 Отговор
    пълни глупости! Аз руска пропаганда не виждам,но виждам грозна,долна и мръсна антируска пропаганда,за която и гьобелс би мечтал!!!

    21:49 21.09.2026

  • 19 Бони М

    8 13 Отговор
    Руската пропаганда е за тъпаци.

    21:50 21.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цветлине, Цветлине,

    23 4 Отговор
    ми ядеш у.я.

    Коментиран от #27, #30, #32

    21:51 21.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ха ха

    21 3 Отговор
    най критичната инфраструктура са жълтите павета , та до всеко паве и стражар , така се пази власт и награбено по закон , нали йовчев

    21:52 21.09.2026

  • 24 Репортер

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "Шорт":

    О, напротив! Много внимателно са подбирани "правилните". Абсолютно същото се отнася и за т. нар. "водещи".

    21:52 21.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Азис

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Цветлине, Цветлине,":

    И на мен.

    21:53 21.09.2026

  • 28 Няма да ви мине цензурата Йовчев

    16 3 Отговор
    Надежда тука всяка оставете !

    21:53 21.09.2026

  • 29 Мхм

    17 3 Отговор
    Кой ще чете вече прочетен вестник от ерата на герб и близнашки?

    21:54 21.09.2026

  • 30 Евгени Минчев

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Цветлине, Цветлине,":

    И на мен.

    21:54 21.09.2026

  • 31 Иска нищожеството

    18 3 Отговор
    Хибридно информационно да ни запуши ама да има да взема ! Край с атлантизма и с нацизма

    21:55 21.09.2026

  • 32 Асан Ромеят

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Цветлине, Цветлине,":

    Ако може и на мен.

    21:55 21.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 къде е пропагандата

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Някои смятат, че виждат в дълбочина събитията, гледайки върховете на обувките си.

    21:57 21.09.2026

  • 35 ужас

    12 3 Отговор
    В момента ти с подложен на силна атака към мозъка ти от рояк бръмбари.

    21:59 21.09.2026

  • 36 ЦИРК

    16 5 Отговор
    Изкуствения интелект не може да замени липсата на естествен господин Йовчев !

    От статията и казаното от вас, смърди на некомпетентност и ползване на думички без да знаете въобще за какво става дума. Е то и за това сте "бивш" нещо си....

    21:59 21.09.2026

  • 37 Тиквун

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    У мициционерското 0чилище , като теп ..

    22:01 21.09.2026

  • 38 Полудя от бе

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ц А Р Путин":

    Този директно си каза, че български дрон може да саботира български обекти.
    Като палежите по заповед.
    Кой го е пуснал този да работи в ДАНС?

    22:01 21.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Европеец

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Преди малко и аз питах къде е тая руска пропаганда в статията за зеления просяк милионер.... А тоя негодяи продаден, като си помисля ,че бил на такива високи постове ме обзема гняв, още повече ще му плащаме най-високата пенсия на това продажно същество...

    22:06 21.09.2026

  • 42 Няма такова нещо

    15 3 Отговор
    "хибридно-информационни заплахи, от руската пропаганда" ! Фактите са на лице и хорара могат сами да си правят изводите. Проблема тук е че няма "теза-антитеза-синтез" а има тоталитарното "увод-изложение-заключение" Цветлин Йовчев за съжаление се поставя в отбора на цензурите и недемократичната атлантическо нацистка сган. Нека си вярва че гласа на разума може да бъде заглушен. Негово право си е. Нека се излага с подобни бръщолевици

    22:06 21.09.2026

  • 43 ти да видиш

    20 1 Отговор
    Нали забранихте всички руски медии, откъде таз пропаганда!?

    22:07 21.09.2026

  • 44 Мда

    17 0 Отговор
    Лошо, йовчев, лошо. Пропусна термина "хибридна атака", използва се масово от герб/пп/дб/дсб подлогите като теб.

    22:08 21.09.2026

  • 45 Казанлъшкия

    12 1 Отговор
    Сори,пич,но без да харесвам руснаците (дори напротив) аз лично не усещам никаква руска пропаганда в София, нито пък виждам или чувам за руски агенти. Определено обаче се вижда и усеща проукраинска пропаганда, която е навсякъде и е доста дразнеща.

    Коментиран от #50

    22:10 21.09.2026

  • 46 54321

    1 12 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Аз съм русофил
    Аз съм русофил и силна
    пропаганда ме е поила;
    с водка и със газ обилна,
    тая чужда шир е мила.
    Аз съм русофил, обичам
    Кремълските зидове червени,
    „братушка“ да се наричам —
    първа радост е за мене.
    Аз съм русофил послушен,
    в евро-свят макар живея,
    пред портрет на вожда сгушен,
    за тайгата все копнея.
    Син съм на държава малка,
    но се кланям на Големи,
    тази моя участ жалка
    гордо нося в днешно време.

    Коментиран от #47

    22:10 21.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 11 Отговор
    Колкото повече Раша затъва в Донбас,толкова повече засилва пропагандата (лъжите).
    Това няма да я спаси.Пари на вятъра.

    Коментиран от #71

    22:13 21.09.2026

  • 49 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Става по-хладно!

    22:14 21.09.2026

  • 50 Д.Пръча

    1 6 Отговор

    До коментар #45 от "Казанлъшкия":

    Значи си кьорав.

    22:15 21.09.2026

  • 51 Леле - леле ! 🤔

    14 2 Отговор
    Не се учудвайте , че чужди държави изнасят българското злато с вагони , и Турция ни дои с милион на ден , щом за сигурността на България са се грижили болни русофоби като този Цветлин Йовчев .

    Коментиран от #53

    22:16 21.09.2026

  • 52 Хайде да ви видим пуяк

    11 2 Отговор
    Как ще я изградите тази защита на критичната инфраструктура ? Украйна с милиардите евро които получава успя ли? А? Ама вие дори и идея си нямате що е то "критична инфраструктура" и ако беше реално такава, защо се преватизира да ви питам ? И кой с враждебните действия започна, Русия или България? Подла сган сте ей и за това българите ви мразим и за всяка възможна алтернатива на атлантизма бихме гласували, стига да я има. За теб ако чуждото мнение и позиции са хибридно-информационни заплахи за нас болшинството от българите определено не са мушмул изтръпнал ..

    22:18 21.09.2026

  • 53 При чичо Мунчо е така

    0 7 Отговор

    До коментар #51 от "Леле - леле ! 🤔":

    Прогрес.

    22:21 21.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Даа

    9 0 Отговор
    С демократични "умници" като този, Тагаренко, Киро, Асан и Гюро, руска пропаганда не ни трябва...

    22:25 21.09.2026

  • 56 Западна пропаганда

    9 0 Отговор
    Изобщо няма обаче Западна пропаганда . Само руски слушаме . Баш так ще е

    22:27 21.09.2026

  • 57 И що пък

    8 0 Отговор
    На наша територия дрон да не бъде сглобен от съпротивата и с него да не бъде извършена атака по атлантическа цел Йовчев ? А? Че ако се налага къв е проблема ? Страх ли ви е много от народният гняв ?

    22:27 21.09.2026

  • 58 Въпрос при това резонен

    6 0 Отговор
    Къде е тая пропаанда, кажи де, да я видим, да я чуем, прочетем?! Конкретика дай! Ама няма нали, за сметка на това по висчки ТВ, националните БНТ и БНР и къде ли не от сутрин до здрач евро-урсулийска пропаганда! Не спират, пяна им излиза от устата! Че се задават!

    22:29 21.09.2026

  • 59 Да му припомня на Цветлин Йовчев

    6 0 Отговор
    Че всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    22:31 21.09.2026

  • 60 Цвете

    1 5 Отговор
    82 ГОДИНИ ТОРМОЗ ОТ РУСКИ ПРОВОКАТОРИ ,А ТЯ ВИДИТЕЛИ ИМ ПОДПИСАЛА НАД 2600 РУСНАКА ,СЕГА ВЕЧЕ С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО ? ( ЙОТОВА) НАКУПИХА СИ ПО НЯКОЛКО АПАРТАМЕНТИ И РАЗХОДКИ ИЗ ЕВРОПА, КАТО " ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ "? САБОТАЖИТЕ ВЪРХУ ВОЕННИТЕ ЗАВОДИ У НАС СА САМО ТЯХНО ДЕЛО ,ТАКА КАКТО СЕ СЛУЧИ В ЧЕХИЯ ,ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ И ШВЕЦИЯ. НЕПОНОСИМА Е СИТУАЦИЯТА ОТ ТЯХНАТА ЯРОСТ.НАЛИ СМЕ ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА? ЗАЩО СЕ МЪКНАТ НЕПРЕКЪСНАТО И МОРЕТО НИ Е ЗАВЛАДЯНО ОТ ТЯХ. КАКВО СЕ СЛУЧВА В КАМЧИЯ ? ОГРОМНО ИМЕНИЕ С ТЯХНА РУСКА ОХРАНА.🙊🙈🙉🤔👀

    Коментиран от #68

    22:32 21.09.2026

  • 61 Някой си

    6 3 Отговор
    Александър II е най-големият руски пропагандатор в България. Взел, че ни е освободил от пет вековно робство. Що ли нямаше други велики пропагандатори навремето не знам.

    22:35 21.09.2026

  • 62 Цвете

    1 4 Отговор
    82 ГОДИНИ ТОРМОЗ ОТ РУСКИ ПРОВОКАТОРИ ,А ТЯ ВИДИТЕЛИ ИМ ПОДПИСАЛА НАД 2600 РУСНАКА ,СЕГА ВЕЧЕ С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО ? ( ЙОТОВА) НАКУПИХА СИ ПО НЯКОЛКО АПАРТАМЕНТИ И РАЗХОДКИ ИЗ ЕВРОПА, КАТО " ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ "? САБОТАЖИТЕ ВЪРХУ ВОЕННИТЕ ЗАВОДИ У НАС СА САМО ТЯХНО ДЕЛО ,ТАКА КАКТО СЕ СЛУЧИ В ЧЕХИЯ ,ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ И ШВЕЦИЯ. НЕПОНОСИМА Е СИТУАЦИЯТА ОТ ТЯХНАТА ЯРОСТ.НАЛИ СМЕ ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА? ЗАЩО СЕ МЪКНАТ НЕПРЕКЪСНАТО И МОРЕТО НИ Е ЗАВЛАДЯНО ОТ ТЯХ. КАКВО СЕ СЛУЧВА В КАМЧИЯ ? ОГРОМНО ИМЕНИЕ С ТЯХНА РУСКА ОХРАНА.🙊🙈🙉🤔👀

    22:35 21.09.2026

  • 63 Перо

    6 0 Отговор
    Какво разбира тоя дебил от ДАНС, бил е политически куфар, незнаещ къде се намира, а сега в библиотекарския колеж и той ръси мозък! Простотия до шия в тая кочина!

    22:36 21.09.2026

  • 64 НЕДЕЙТЕ

    5 0 Отговор
    Да ни говорите за заплахи, след като ни набутахте в две, изкуствено предизвикани войни и къде виждате руска пропаганда? Може би, защото на българския народ му дойде до гуша от лицемерието и страданията на т.нар. "демокрация", за която толкова бленуваше и сега си прави равносметка кога е бил по-добре.

    22:37 21.09.2026

  • 65 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    Колкото повече Цветлин Йовчев, телевизиите и т.н. ни заливат с пропагандата на Урсула и сие и ни плашат с руска пропаганда ние толкова повече почваме да вярваме на руската пропаганда, а не на Цветлин Йовчев, телевизиите и т.н.

    22:39 21.09.2026

  • 66 Не не ! Да има да вземаш

    3 0 Отговор
    "критичната ни инфраструктура" ако е частна или си има концесионер не е "наша" а на собственика и, примерно Гебрев и не трябва да се предприемат никакви мерки за нейната защита с бюджетни средства и ресурс. Собственика да се оправя ! Впрочем той и смешни суми във фиска вкарва като за капак че остава държавата и охраната му да подсигурява без пари. Да иа да вземаш корумпенце. Тва е директно злоупотреба с власт в частен интерес

    22:39 21.09.2026

  • 67 Предателите винаги

    4 0 Отговор
    си личат по параноята. Няма как да я прикрият...

    22:43 21.09.2026

  • 68 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Цвете":

    Простак 310%

    22:44 21.09.2026

  • 69 И докато спиш

    2 0 Отговор
    Йовчев , вечер преди да си легнеш проверявай под леглото. Руската пропаганда ще те нападне и докато спиш.

    22:48 21.09.2026

  • 70 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Но, срамежливо пропусна да посочи поне една руска Медия, която свободно и безпрепятствено да осъществява информационна пропаганда на територията на Бг и ЕС!!! -))) Видимо руското посолство няма друга работа, освен да облъчва денонощно този индивид с помоща на някаво извънземно спец устройство от планетата Татуин!!! -)))

    22:50 21.09.2026

  • 71 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Не, колкото повече Русия напредва в унищожаването на фашизма, толкова в България и европейските страни, се надига борбата за справедливост и свобода, които отдавна бяха закърнели. Това е историческа закономерност, която се повтаря периодично и не е руска пропаганда, а надежда за справедливост и истинска свобода, която както преди много години, обладава изстрадалите народни маси.
    Колко интересно историята се повтаря!

    22:51 21.09.2026

  • 72 Всякакви саботажни действия

    0 0 Отговор
    В името на мира, живота и здравето на хората са оправдани. Задължение са дори за всеки трезво мислещ индивид. Всякакви ! Дори нобелови лауреати цели книги по темата са написали.

    22:52 21.09.2026

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