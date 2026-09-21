Цветлин Йовчев: В момента сме под доста засилена руска пропаганда

В момента сме в изключително усложнена обстановка. Има няколко аспекта, в които се пораждат сериозни заплахи - и в геополитически, и в технологичен, и в социално-обществен аспект. Предизвикателствата пред службите са в много насоки. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият вицепремиер, бивш министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев, цитиран от novini.bg.
Към момента ние нямаме никаква защита от хибридно-информационни заплахи, от руската пропаганда, както беше обявено наскоро и в доклада на САЩ. На този етап нямаме структура, която да е натоварена с отговорността за противодействие на хибридни заплахи, заяви Йовчев.
Ако говорим за информационната част, тя цели създаване на погрешни представи у хората така, че да се повлияе на мисленето им и да се лансират определени тези. В момента сме под доста засилена руска пропаганда – тя е от години, но в последните години се засили много. За това спомагат много социалните мрежи, изкуственият интелект, както и крипторазплащанията, които трудно се контролират, посочи бившият шеф на ДАНС.
Трябва да има трансформация в службите - информационна, технологична и ресурсна, за да може да се отговори на това нещо, подчерта той.
Определено има и риск от саботажи срещу критичната ни инфраструктура и трябва да се предприемат мерки за нейната защита. Що се касае до атаките с дронове, и там имаме сериозно изоставане. Защитата от дронове трябва да се изгради на няколко слоя. Първият е да се изгради защита на критичната инфраструктура и след това да се върви към национално ниво. Необходимо е тези системи да бъдат изградени по съвременен начин – с изкуствен интелект и да са изключително гъвкави. Трябва да може една технология да бъде заменена с друга и да има нови сензори, коментира Цветлин Йовчев.
Един такъв саботаж може да бъде извършен и от наша територия - дронът да бъде сглобен в България и с него да бъде извършена атака, предупреди Йовчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ц А Р Путин
Коментиран от #38
21:41 21.09.2026
4 А50
Коментиран от #41
21:41 21.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 По скоро
21:42 21.09.2026
7 Сър Уинстън
21:42 21.09.2026
8 Гост
21:44 21.09.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #37, #49
21:44 21.09.2026
10 мдааааа
21:45 21.09.2026
11 Да ама Не
21:45 21.09.2026
12 Шорт
Коментиран от #24
21:46 21.09.2026
13 ФАКТ Е
До коментар #1 от "пешо":Избори за президент- 25 октомври 2026.
Преброяване на националните предатели, гласуващи за Йотова!
21:46 21.09.2026
14 Някой
Цветлине, кажи си за грантовете, които получаваш, за да плещиш небивалици.
Коментиран от #34, #46
21:48 21.09.2026
15 Верно ли
21:48 21.09.2026
16 Сър Пичук
До коментар #1 от "пешо":Като гледам колко бързо си наблъска плюсчетата... Ми прав е Йовчев!
21:48 21.09.2026
17 ПРОПАГАНДА ЛИ Е ЧЕ ЧИРЕН Е ПРАЗЕН
21:49 21.09.2026
18 Ха ха ха,
21:49 21.09.2026
19 Бони М
21:50 21.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Цветлине, Цветлине,
Коментиран от #27, #30, #32
21:51 21.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ха ха
21:52 21.09.2026
24 Репортер
До коментар #12 от "Шорт":О, напротив! Много внимателно са подбирани "правилните". Абсолютно същото се отнася и за т. нар. "водещи".
21:52 21.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Азис
До коментар #21 от "Цветлине, Цветлине,":И на мен.
21:53 21.09.2026
28 Няма да ви мине цензурата Йовчев
21:53 21.09.2026
29 Мхм
21:54 21.09.2026
30 Евгени Минчев
До коментар #21 от "Цветлине, Цветлине,":И на мен.
21:54 21.09.2026
31 Иска нищожеството
21:55 21.09.2026
32 Асан Ромеят
До коментар #21 от "Цветлине, Цветлине,":Ако може и на мен.
21:55 21.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 къде е пропагандата
До коментар #14 от "Някой":Някои смятат, че виждат в дълбочина събитията, гледайки върховете на обувките си.
21:57 21.09.2026
35 ужас
21:59 21.09.2026
36 ЦИРК
От статията и казаното от вас, смърди на некомпетентност и ползване на думички без да знаете въобще за какво става дума. Е то и за това сте "бивш" нещо си....
21:59 21.09.2026
37 Тиквун
До коментар #9 от "Боруна Лом":У мициционерското 0чилище , като теп ..
22:01 21.09.2026
38 Полудя от бе
До коментар #3 от "Ц А Р Путин":Този директно си каза, че български дрон може да саботира български обекти.
Като палежите по заповед.
Кой го е пуснал този да работи в ДАНС?
22:01 21.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Европеец
До коментар #4 от "А50":Преди малко и аз питах къде е тая руска пропаганда в статията за зеления просяк милионер.... А тоя негодяи продаден, като си помисля ,че бил на такива високи постове ме обзема гняв, още повече ще му плащаме най-високата пенсия на това продажно същество...
22:06 21.09.2026
42 Няма такова нещо
22:06 21.09.2026
43 ти да видиш
22:07 21.09.2026
44 Мда
22:08 21.09.2026
45 Казанлъшкия
Коментиран от #50
22:10 21.09.2026
46 54321
До коментар #14 от "Някой":Аз съм русофил
Аз съм русофил и силна
пропаганда ме е поила;
с водка и със газ обилна,
тая чужда шир е мила.
Аз съм русофил, обичам
Кремълските зидове червени,
„братушка“ да се наричам —
първа радост е за мене.
Аз съм русофил послушен,
в евро-свят макар живея,
пред портрет на вожда сгушен,
за тайгата все копнея.
Син съм на държава малка,
но се кланям на Големи,
тази моя участ жалка
гордо нося в днешно време.
Коментиран от #47
22:10 21.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Това няма да я спаси.Пари на вятъра.
Коментиран от #71
22:13 21.09.2026
49 Дзак
До коментар #9 от "Боруна Лом":Става по-хладно!
22:14 21.09.2026
50 Д.Пръча
До коментар #45 от "Казанлъшкия":Значи си кьорав.
22:15 21.09.2026
51 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #53
22:16 21.09.2026
52 Хайде да ви видим пуяк
22:18 21.09.2026
53 При чичо Мунчо е така
До коментар #51 от "Леле - леле ! 🤔":Прогрес.
22:21 21.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Даа
22:25 21.09.2026
56 Западна пропаганда
22:27 21.09.2026
57 И що пък
22:27 21.09.2026
58 Въпрос при това резонен
22:29 21.09.2026
59 Да му припомня на Цветлин Йовчев
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .
22:31 21.09.2026
60 Цвете
Коментиран от #68
22:32 21.09.2026
61 Някой си
22:35 21.09.2026
62 Цвете
22:35 21.09.2026
63 Перо
22:36 21.09.2026
64 НЕДЕЙТЕ
22:37 21.09.2026
65 ?????
Колкото повече Цветлин Йовчев, телевизиите и т.н. ни заливат с пропагандата на Урсула и сие и ни плашат с руска пропаганда ние толкова повече почваме да вярваме на руската пропаганда, а не на Цветлин Йовчев, телевизиите и т.н.
22:39 21.09.2026
66 Не не ! Да има да вземаш
22:39 21.09.2026
67 Предателите винаги
22:43 21.09.2026
68 Ха ХаХа
До коментар #60 от "Цвете":Простак 310%
22:44 21.09.2026
69 И докато спиш
22:48 21.09.2026
70 Теслатъ
22:50 21.09.2026
71 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #48 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Не, колкото повече Русия напредва в унищожаването на фашизма, толкова в България и европейските страни, се надига борбата за справедливост и свобода, които отдавна бяха закърнели. Това е историческа закономерност, която се повтаря периодично и не е руска пропаганда, а надежда за справедливост и истинска свобода, която както преди много години, обладава изстрадалите народни маси.
Колко интересно историята се повтаря!
22:51 21.09.2026
72 Всякакви саботажни действия
22:52 21.09.2026