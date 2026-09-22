Ювентус търси спешно нов вратар след кошмарна контузия на Камил Грабара, Нето е основен кандидат

Ръководството на Ювентус е принудено да излезе спешно на пазара за свободни агенти след тежката контузия на полския вратар Камил Грабара. Стражът претърпя скъсване на предни кръстни връзки на дясното коляно по време на тренировка и се очаква да отсъства от терените между 6 и 7 месеца.

Така старши треньорът Лучано Спалети остана само с Гулиелмо Викарио на разположение и настоява за привличането на опитен свободен агент като негова алтернатива. Основен фаворит за поста е 37-годишният бразилец Норберто Нето.

Нето познава отлично обстановката в Торино, след като носи екипа на „бианконерите“ от 2015 до 2017 година като резерва на Джанлуиджи Буфон. В кариерата си стражът е преминал през отбори като Фиорентина, Атлетико Паранаензе, Валенсия, Барселона, Борнемут, Арсенал и Ботафого.

Освен Нето, спортно-техническият щаб на Ювентус разглежда още няколко свободни агенти, сред които Серхио Рико, Алфред Гомис и Адам Стейскал.