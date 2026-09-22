Никола Батум сложи край на забележителната си кариера в НБА след 18 сезона

Френският ветеран Никола Батум официално обяви оттеглянето си от Националната баскетболна асоциация (НБА). 37-годишното крило слага край на състезателната си кариера зад океана след внушителните 18 сезона в най-силното баскетболно първенство на планетата.

Батум влезе в лигата през 2008 година, когато бе избран под №25 в Драфта от отбора на Портланд Трейл Блейзърс. След седем успешни години в Орегон той премина в Шарлът Хорнетс, където прекара следващите пет сезона. Кариерата му в НБА продължи с шест кампания за Лос Анджелис Клипърс, а през сезон 2023/2024 носи за кратко и екипа на Филаделфия Севънтисиксърс.

За цялото си пребиваване в НБА френското крило записва средно по 9.6 точки, 4.7 борби и 3 асистенции на мач, със стрелба от игра 43.6%. Поредицата от сбогувания за Батум започна още през 2024 година, когато той сложи край и на участия си за националния отбор на Франция.