Джани Инфантино предложи независим одит и реформи в управлението на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази готовност за иницииране на независим външен одит и фундаментални реформи в структурата на управление на световната футболна централа. В писмо до членовете на Съвета на ФИФА, публикувано от The Athletic, 56-годишният ръководител предлага структуриран процес на консултации с конфедерациите и асоциациите.

Инфантино настоява за по-ранно участие на институционалните органи в ключовите решения, както и за по-ясно разграничаване на правомощията между президента, Бюрото, Съвета и Конгреса. Мерките имат за цел да повишат прозрачността и отчетността при изпълнението на големи стратегически проекти, като предложенията ще бъдат официално разгледани на следващото заседание на Съвета на 15 октомври.

Ходът идва на фона на сериозно недоволство, след като през юли стана известно намерението му да продаде дял от турнирите на ФИФА на частни инвеститори чрез проекта FIFA Forward Enterprise. Въпреки че той твърдеше, че това ще увеличи приходите за членуващите федерации, проектът срещна остра критика. Инфантино, който е начело от 2016 г. и бе преизбиран два пъти без опозиция, очаква следващите президентски избори през март 2027 г., а крайният срок за издигане на кандидатури е 18 ноември.