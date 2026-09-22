Джузепе Якини потвърди за преговори с Лудогорец

Опитният италиански треньор Джузепе Якини потвърди, че е получил предложение да застане начело на шампиона Лудогорец. Разградчани започнаха търсене на нов старши треньор, след като Томас Райс изненадващо напусна поста си, за да поеме турския Трабзонспор.

По време на треньорска конференция в Палермо, Бепе Якини разкри пред „Тутомеркато“, че е водил разговори с българския клуб: „Да, имаше обаждания. Искам да отида на място, където има правилния и печеливш проект. Преди години имах няколко опции за чужбина, но винаги се двоях в последния момент. Сега ще видим“. До подпис обаче няма да се стигне, тъй като Лудогорец реши да върне на треньорския пост Игор Йовичевич.

В богатата си визитка 60-годишният италиански наставник е водил редица класни тимове на Апенините, сред които Фиорентина, Парма, Сампдория, Сасуоло, Удинезе, Емполи и Палермо, а за последно бе начело на Бари през 2024 година. Любопитен детайл е, че по време на престоя си в Палермо той работи съвместно с настоящата халфова звезда на Лудогорец Ивайло Чочев.