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Джузепе Якини потвърди за преговори с Лудогорец

Джузепе Якини потвърди за преговори с Лудогорец

22 Септември, 2026 10:48 574 4

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  • ивайло чочев-
  • първа лига-
  • трабзонспор-
  • футболни новини

„Да, имаше обаждания", сподели специалистът

Джузепе Якини потвърди за преговори с Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Опитният италиански треньор Джузепе Якини потвърди, че е получил предложение да застане начело на шампиона Лудогорец. Разградчани започнаха търсене на нов старши треньор, след като Томас Райс изненадващо напусна поста си, за да поеме турския Трабзонспор.

По време на треньорска конференция в Палермо, Бепе Якини разкри пред „Тутомеркато“, че е водил разговори с българския клуб: „Да, имаше обаждания. Искам да отида на място, където има правилния и печеливш проект. Преди години имах няколко опции за чужбина, но винаги се двоях в последния момент. Сега ще видим“. До подпис обаче няма да се стигне, тъй като Лудогорец реши да върне на треньорския пост Игор Йовичевич.

В богатата си визитка 60-годишният италиански наставник е водил редица класни тимове на Апенините, сред които Фиорентина, Парма, Сампдория, Сасуоло, Удинезе, Емполи и Палермо, а за последно бе начело на Бари през 2024 година. Любопитен детайл е, че по време на престоя си в Палермо той работи съвместно с настоящата халфова звезда на Лудогорец Ивайло Чочев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Който

    1 1 Отговор
    и да стане треньор на "Луноходец" трябва да си има и план "Б" т.е. за спешна евакуация. Същото се отнася и за цска-софия, Ловеч, Етрополе.

    11:01 22.09.2026

  • 2 не си струва

    1 0 Отговор
    да се занимава с гелосаните престъпници

    11:45 22.09.2026

  • 3 Якини

    0 0 Отговор
    С една дума, ментаж съм, искам отбор, който да печели сам

    11:50 22.09.2026

  • 4 Да бе

    0 0 Отговор
    Свършиха се отборите та точно при тия селяни ще дойде

    12:12 22.09.2026

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