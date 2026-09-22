Треньорът на Испания обеща: Най-доброто тепърва предстои

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте продължи договора си до края на Евро 2032 и заяви, че най-силните моменти за националния отбор тепърва предстоят. Откакто пое „Ла Фурия“ през 2022 г., специалистът изведе тима до титлата на Евро 2024, а след това и до световната титла на тазгодишното първенство.

Испания се намира в невероятна серия от 38 поредни мача без загуба в официални срещи – рекорд за европейски или южноамерикански национален отбор. Въпреки постигнатото де ла Фуенте не смята да спира дотук и вече гледа към следващите големи турнири.

„Мисля само за времето и колко крехки сме. Животът ме е научил да гледам само непосредствено пред себе си. Целта ми е да стигна в добра форма до Евро 2028. Разбира се, особено съм развълнуван от възможността да стигнем до Световното първенство през 2030 г., но също така и до Европейското през 2032 г. Ще опитаме с всички сили“, заяви селекционерът.

„Най-доброто тепърва предстои. Третата звезда на екипа ни би била като нещо от филм“, добави де ла Фуенте. Испания започва новия си цикъл с мач срещу Англия в събота, след което предстоят срещи с Хърватия и Чехия в Лигата на нациите.