Христо Крушарски обяви окончателното си оттегляне от Локомотив Пловдив при строго условие

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски сложи край на спекулациите и обяви, че е взел категорично решение да се оттегли от управлението на клуба. Развръзката идва след ескалация на напрежението и протести от страна на привържениците с искане за неговата оставка.

Бизнесменът заяви готовност да подари мажоритарния си дял от акциите, но обвърза този жест със задължително условие – в касата на клуба да бъдат депозирани 3 милиона евро. По думите му сумата не е за него, а ще служи като гаранция, че отборът ще довърши сезона в Първа лига без финансови сътресения и детско-юношеската школа ще продължи да функционира. Operationalното управление вече е поверено на членовете на Съвета на директорите Тома Цилев, Нина Вангелова и Тошо Ташев.

Пред вестник „Телеграф“ Крушарски подчерта, че заради получени заплахи няма да направи никакви компромиси относно финансовите си претенции: „Заявявам най-категорично, че няма да опростя задълженията, които клубът има към мен. За всичко, за което има надлежните документи, ще си го търся докрай“. Той допълни, че въпреки това оставя изградената от него база в район „Тракия“ като подарък за децата.