Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Крушарски обяви окончателното си оттегляне от Локомотив Пловдив при строго условие

Христо Крушарски обяви окончателното си оттегляне от Локомотив Пловдив при строго условие

22 Септември, 2026 12:29 410 2

  • христо крушарски-
  • локомотив пловдив-
  • първа лига-
  • бфс-
  • футболни новини

Бизнесменът заяви готовност да подари мажоритарния си дял от акциите

Христо Крушарски обяви окончателното си оттегляне от Локомотив Пловдив при строго условие - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски сложи край на спекулациите и обяви, че е взел категорично решение да се оттегли от управлението на клуба. Развръзката идва след ескалация на напрежението и протести от страна на привържениците с искане за неговата оставка.

Бизнесменът заяви готовност да подари мажоритарния си дял от акциите, но обвърза този жест със задължително условие – в касата на клуба да бъдат депозирани 3 милиона евро. По думите му сумата не е за него, а ще служи като гаранция, че отборът ще довърши сезона в Първа лига без финансови сътресения и детско-юношеската школа ще продължи да функционира. Operationalното управление вече е поверено на членовете на Съвета на директорите Тома Цилев, Нина Вангелова и Тошо Ташев.

Пред вестник „Телеграф“ Крушарски подчерта, че заради получени заплахи няма да направи никакви компромиси относно финансовите си претенции: „Заявявам най-категорично, че няма да опростя задълженията, които клубът има към мен. За всичко, за което има надлежните документи, ще си го търся докрай“. Той допълни, че въпреки това оставя изградената от него база в район „Тракия“ като подарък за децата.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някъде отдавна

    2 2 Отговор
    А тоз трябваше да е закопан

    12:32 22.09.2026

  • 2 Лили Шпекова 🥒

    4 1 Отговор
    Локо Пд е гордостта на квартал Столипиново!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    12:32 22.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове