Веселин Методиев: Част от българите искат да бъдат зависими

Най-големият политически успех на модерна България е нейната независимост, съобщават от БНР, цитирайки интервю с историка и бивш министър на образованието професор Веселин Методиев. Навръх националния празник той акцентира върху ключовата роля на държавници като Андрей Ляпчев и предупреди за тревожно непознаване на миналото сред съвременния политически елит.

Цената на свободата

Според професор Методиев смисълът на празника е дълбоко свързан със способността на всеки човек да бъде свободен в собственото си мислене. Той подчертава, че свободата неизменно носи със себе си отговорност, от която част от обществото днес се страхува.

„Ние сме независими като държава и като общество. Голяма част от българите са независими. Но има една част, които искат да бъдат зависими. Това е плод на различни съвременни трудности, например на хибридната война на Кремъл срещу Европа. Тях ги е страх да са независими. Свободата е отговорност. Денят на независимостта е празник на тези свободни и в собственото си мислене хора“, споделя историкът в предаването „12+3“ пред водещата Снежана Иванова.

Героите на модерната държава

Пътят към независимостта е плод на усилията на поколения дейци – от Българската национална революция до Съединението. Наред с разпознаваемите фигури на Александър Малинов и монарха, Веселин Методиев откроява специфичната роля на Андрей Ляпчев. Именно на него е възложена тежката задача да води сложните преговори с Руската и Османската империя за уреждане на финансовите задължения на страната. Този опит се оказва безценен и по-късно, когато като министър-председател Ляпчев спомага за възстановяването на парламентарната демокрация след националната катастрофа.

„Това са наистина герои, чиито имена трябва да възкресяваме и колкото може повече да споменаваме, особено на този ден“, категоричен е бившият образователен министър.

Обявяването на независимостта навремето е прието като неочаквана и рискова стъпка, но вестниците от епохата отразяват нестихваща радост. За народа това е завършек на започналата през Възраждането битка за държавност, макар въпросът за националното обединение да остава нерешен.

Уроците за днешните политици

Историкът смята, че поуката за съвременна България трябва да започне с окончателното преодоляване на комплекса за малоценност. Основен урок от миналото е безкомпромисното отстояване на държавното достойнство, независимо дали формата на управление е княжество, царство или република. Това достойнство не може да се защитава чрез постоянни колебания между Великите сили или чрез търсене на дребни електорални оправдания.

„Охранявайте достойнството на собствената ни държава. Ако това не правите, вие напускате завещанието на тези мъже от онова време“, призовава Методиев, изразявайки сериозна тревога от историческото невежество сред родните политици.