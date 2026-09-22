Веселин Методиев: Част от българите искат да бъдат зависими

Най-големият политически успех на модерна България е нейната независимост, съобщават от БНР, цитирайки интервю с историка и бивш министър на образованието професор Веселин Методиев. Навръх националния празник той акцентира върху ключовата роля на държавници като Андрей Ляпчев и предупреди за тревожно непознаване на миналото сред съвременния политически елит.
Цената на свободата
Според професор Методиев смисълът на празника е дълбоко свързан със способността на всеки човек да бъде свободен в собственото си мислене. Той подчертава, че свободата неизменно носи със себе си отговорност, от която част от обществото днес се страхува.
„Ние сме независими като държава и като общество. Голяма част от българите са независими. Но има една част, които искат да бъдат зависими. Това е плод на различни съвременни трудности, например на хибридната война на Кремъл срещу Европа. Тях ги е страх да са независими. Свободата е отговорност. Денят на независимостта е празник на тези свободни и в собственото си мислене хора“, споделя историкът в предаването „12+3“ пред водещата Снежана Иванова.
Героите на модерната държава
Пътят към независимостта е плод на усилията на поколения дейци – от Българската национална революция до Съединението. Наред с разпознаваемите фигури на Александър Малинов и монарха, Веселин Методиев откроява специфичната роля на Андрей Ляпчев. Именно на него е възложена тежката задача да води сложните преговори с Руската и Османската империя за уреждане на финансовите задължения на страната. Този опит се оказва безценен и по-късно, когато като министър-председател Ляпчев спомага за възстановяването на парламентарната демокрация след националната катастрофа.
„Това са наистина герои, чиито имена трябва да възкресяваме и колкото може повече да споменаваме, особено на този ден“, категоричен е бившият образователен министър.
Обявяването на независимостта навремето е прието като неочаквана и рискова стъпка, но вестниците от епохата отразяват нестихваща радост. За народа това е завършек на започналата през Възраждането битка за държавност, макар въпросът за националното обединение да остава нерешен.
Уроците за днешните политици
Историкът смята, че поуката за съвременна България трябва да започне с окончателното преодоляване на комплекса за малоценност. Основен урок от миналото е безкомпромисното отстояване на държавното достойнство, независимо дали формата на управление е княжество, царство или република. Това достойнство не може да се защитава чрез постоянни колебания между Великите сили или чрез търсене на дребни електорални оправдания.
„Охранявайте достойнството на собствената ни държава. Ако това не правите, вие напускате завещанието на тези мъже от онова време“, призовава Методиев, изразявайки сериозна тревога от историческото невежество сред родните политици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #18, #25, #27, #35
17:10 22.09.2026
2 Защото
Коментиран от #5
17:11 22.09.2026
3 az СВО Победа 81
Коментиран от #14
17:12 22.09.2026
4 Човек Винаги е Зависим !
Но Това не означава !
Че Трябва Да Загуби !
Достойнството Си !
17:13 22.09.2026
5 За Всяко Нещо !
До коментар #2 от "Защото":Има Начин !
17:14 22.09.2026
6 Супер сила
17:15 22.09.2026
7 Яшар
Коментиран от #12
17:18 22.09.2026
8 !!!?
17:18 22.09.2026
9 Пешо
17:20 22.09.2026
10 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
И нищо друго на света няма и не може да съществува ....
17:21 22.09.2026
11 Кирил
Само клиничен иди.т би предпочел бг политици
17:21 22.09.2026
12 111111
До коментар #7 от "Яшар":А ти хубавец ли си?
Коментиран от #17
17:21 22.09.2026
13 Васалният данък е американски облигации
17:23 22.09.2026
14 !!!?
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Поне ника си смени, за да не личи, че си кремълска подлога...!!!?
17:23 22.09.2026
15 ХиХи
17:24 22.09.2026
16 АГАТ а Кристи
Значението на думата "креативност" е нещо непонятно за тях.
Робът най-обича господаря си.
За петолъчниците ни /П/русия е МАТУШКА. А каквото и да каже, и да направи "матушка" единствено то е и вярно, и правилно.
17:24 22.09.2026
17 Яшар
До коментар #12 от "111111":Остави мене ,тя е претендента . Лъжа ли написах , не защитавай това което вади очи ,по скоро и кажи на нея
Коментиран от #20
17:27 22.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Васалният данък е американски облигации
Коментиран от #30
17:31 22.09.2026
20 111111
До коментар #17 от "Яшар":Както природата те създаде! Това е! А ако искаш красавици в политиката може и да си разочарован но има конкурси за красота извън политиката! Иди там!
Коментиран от #21
17:34 22.09.2026
21 Яшар
До коментар #20 от "111111":Пак не ме разбра , значи си комунист с празен поглед и г...
Коментиран от #23
17:36 22.09.2026
22 С Тоя Набеден !
Няма Да Стигнеш !
Далече !
17:39 22.09.2026
23 111111
До коментар #21 от "Яшар":Още комунисти ли ти се привиждат? Няма ги вече десетилетия, пребоядисаха се, уредиха наследниците и така!
А с твоите разбирания са изостанал като селска радиоточка!
Коментиран от #32
17:42 22.09.2026
24 Име
17:42 22.09.2026
25 Питане
До коментар #1 от "Горски":Ако "комунистите са създали една просперираща и модерна държава", ЗАЩО тази същата държава по време на соца ФАЛИРА ТРИ ПЪТИ ???
Същите тези комунисти след 1989г разграбиха и опоскаха въпросната държава де що можаха. И още управлявате "другарю". А кажи ми КОЙ Е ТОЗИ МИНИСТЪР ПРЕДАТЕЛ ОТ 1944Г ДО СЕГА КОЙТО ДА НЯМА ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА ЧЛЕНСКА КНИЖКА, ИЛИ НЕ Е СВЪРЗАН С ДС ??? - Е, НЯМА ТАКЪВ.
Ще отговориш - "царя"... Че той е по-голям русофил от теб бе "другарю"...
Хубаво запомни това, което ще ти кажа : - Един мерцедес на примерно 20,25 години е много по-надежден и сигурен от един москвич, току що излязъл от завода..
Вие, комунистите сте хора на идеала - /БЕЗ ПОКРИТИЕ/, а не на реалността и работоспособността,
ДЕМЕК МЪРЗЕЛИТЕ и ФИЛОСОФИ !
Коментиран от #28, #33
17:44 22.09.2026
26 ?????
Не им ли омръзна днес на най-зависимите да ни учат на независимост?
17:44 22.09.2026
27 Еврозоната
До коментар #1 от "Горски":Българската азбука се нареди най-сетне до гръцката и латинската азбука където исторически е нейното място. Българската азбука беше възприета от редица други европейски народи. И с този акт на възприемане се възпрепятстват от части и опитите на Путин да пренапише наздраве историята на българската азбука. Българският народ заслужава своето място в сърцето на Европа.
17:44 22.09.2026
28 И аз това питам
До коментар #25 от "Питане":Как за един ден от комунистически възпитаник учил основи на комунизма и служил в армията и ходил на пионерски лагери, ставаш бандит и национален предател. Но малко са тези, които са наясно какво се случи.
17:46 22.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Питане
До коментар #19 от "Васалният данък е американски облигации":Бабата даде ли ти аповете, или и двамата сте дементни ???
17:49 22.09.2026
31 Никой не иска да бъде зависим!
17:50 22.09.2026
32 Яшар
До коментар #23 от "111111":Искам само читав президент като бай Жельо или Петър Стоянов или 1/2 като Първанов, на който обикновения човек подсъзнателно да разчита като стожер ,а виждам тежка форма на агресия и параноя да спечели от страна на
17:51 22.09.2026
33 Горски
До коментар #25 от "Питане":А ти другарю кога направи кариера, не беше ли през соца? А сега си пребоядисан демократ.
17:51 22.09.2026
34 Жорес
17:52 22.09.2026
35 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #1 от "Горски":Само от съветски букварчета си чел и в главата ти е боза от 6 ст.
17:54 22.09.2026
36 Отново триене на коментари
Това са хора които мачкат всичко в България и ти нямаш никакъв шанс ако не си с определена политическа партия която е на власт в момента. Така беше с партията на Борисов така В момента привържениците на Борисов минават към прогресивна България която е на власт. Децата на прокурорите и висшите съдии в България учат във висши заведения в чужбина и всичко това е платено от нпо-та. Зелените в България които са в сянка и към които бяха петроханските калушеви също са нахранил ка към нпота и определена партия им отпускаше пари защото не може да мръдне хваната в железни клещи с компромати.
17:54 22.09.2026
37 Защо бе,Весо ?!
17:54 22.09.2026