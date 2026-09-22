Новини
България »
Веселин Методиев: Част от българите искат да бъдат зависими

Веселин Методиев: Част от българите искат да бъдат зависими

22 Септември, 2026 17:09 649 37

  • веселин методиев-
  • независимост-
  • българия

Историкът призова за безкомпромисно отстояване на държавното достойнство днес

Веселин Методиев: Част от българите искат да бъдат зависими - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-големият политически успех на модерна България е нейната независимост, съобщават от БНР, цитирайки интервю с историка и бивш министър на образованието професор Веселин Методиев. Навръх националния празник той акцентира върху ключовата роля на държавници като Андрей Ляпчев и предупреди за тревожно непознаване на миналото сред съвременния политически елит.

Цената на свободата

Според професор Методиев смисълът на празника е дълбоко свързан със способността на всеки човек да бъде свободен в собственото си мислене. Той подчертава, че свободата неизменно носи със себе си отговорност, от която част от обществото днес се страхува.

„Ние сме независими като държава и като общество. Голяма част от българите са независими. Но има една част, които искат да бъдат зависими. Това е плод на различни съвременни трудности, например на хибридната война на Кремъл срещу Европа. Тях ги е страх да са независими. Свободата е отговорност. Денят на независимостта е празник на тези свободни и в собственото си мислене хора“, споделя историкът в предаването „12+3“ пред водещата Снежана Иванова.

Героите на модерната държава

Пътят към независимостта е плод на усилията на поколения дейци – от Българската национална революция до Съединението. Наред с разпознаваемите фигури на Александър Малинов и монарха, Веселин Методиев откроява специфичната роля на Андрей Ляпчев. Именно на него е възложена тежката задача да води сложните преговори с Руската и Османската империя за уреждане на финансовите задължения на страната. Този опит се оказва безценен и по-късно, когато като министър-председател Ляпчев спомага за възстановяването на парламентарната демокрация след националната катастрофа.

„Това са наистина герои, чиито имена трябва да възкресяваме и колкото може повече да споменаваме, особено на този ден“, категоричен е бившият образователен министър.

Обявяването на независимостта навремето е прието като неочаквана и рискова стъпка, но вестниците от епохата отразяват нестихваща радост. За народа това е завършек на започналата през Възраждането битка за държавност, макар въпросът за националното обединение да остава нерешен.

Уроците за днешните политици

Историкът смята, че поуката за съвременна България трябва да започне с окончателното преодоляване на комплекса за малоценност. Основен урок от миналото е безкомпромисното отстояване на държавното достойнство, независимо дали формата на управление е княжество, царство или република. Това достойнство не може да се защитава чрез постоянни колебания между Великите сили или чрез търсене на дребни електорални оправдания.

„Охранявайте достойнството на собствената ни държава. Ако това не правите, вие напускате завещанието на тези мъже от онова време“, призовава Методиев, изразявайки сериозна тревога от историческото невежество сред родните политици.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    24 7 Отговор
    Една държава се определя от три признака -валута,граници и армия.Ние нямаме и трите. Я кажете сега от кого сме независими? Ако Брюксел, НАТО или САЩ кажат нещо, трябва да изпълняваме,цирк,хаха. Лошите комунисти оставиха една просперираща и модерна държава и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това и докараха западните окупанти в България с 5 военни бази,които България никога не е имала през цялата история на държавата. Една страна може да е независима,когато има силна икономика ,добри въоръжени сили,активно производство и търговия.Когато ги няма тези неща, тя става бедна и зависима от по-силните държави.Преди 1989г. бяхме зависими от СССР,а сега сме зависими от ЕС и САЩ.Това е горчивата истина. Всичко в държавата ни е бутафорно, образование, иикономика, финансова система,енергетика и армия. Каква независимост какви "ПЕТ ЛЕВА"? Без братска Русия нямаше да има самообявена независимост на 22.09.1908г., нито щеше да има самокоронован цар, нито щеше да има независимо Царство България. Младотурската република, която не приема анексията на Източна Румелия от Княжество България е била на път да въведе турската войска в Източна Румелия, дадена на Османската империя от русофобите Берлинския конгрес, с Берлинския мирен договор от фаталния 13.07.1878 г.

    Коментиран от #18, #25, #27, #35

    17:10 22.09.2026

  • 2 Защото

    8 0 Отговор
    от тях нищо независи ! Затова !

    Коментиран от #5

    17:11 22.09.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    15 6 Отговор
    То вие чуждите агенти открай време сте зависими!

    Коментиран от #14

    17:12 22.09.2026

  • 4 Човек Винаги е Зависим !

    12 0 Отговор
    От Нещо !

    Но Това не означава !

    Че Трябва Да Загуби !

    Достойнството Си !

    17:13 22.09.2026

  • 5 За Всяко Нещо !

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защото":

    Има Начин !

    17:14 22.09.2026

  • 6 Супер сила

    11 3 Отговор
    Човек винаги е зависим, първо от родителите си, после от робовладелците и т.н.

    17:15 22.09.2026

  • 7 Яшар

    8 12 Отговор
    Много точна статия ,умен мъж е г-н Методиев ...знае какво пише ...зависимостта е Йотова и тя в момента агресира към българите ,използва положението си за да се натрапва всеки час с непр.тната си физиономиия! Агресира и в чужбина но там просто не върви никой в сащ не я брсне

    Коментиран от #12

    17:18 22.09.2026

  • 8 !!!?

    9 8 Отговор
    Част от българите искат да са зависими...!!!?

    17:18 22.09.2026

  • 9 Пешо

    15 4 Отговор
    "Професорът", който като просветен министър наложи в българските училища плана за затъпяване на нацията, сега говори за независимост на държавата, чието образование той унищожи.

    17:20 22.09.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    11 3 Отговор
    Чуждите агенти днес цял ден като мантра повтарят едно и също, че зависимостта от Брюксел(ЕС, НАТО) и Франкфурт(ЕЦБ) било истинската независимост на България, за която зависимост трябвало да се борим със зъби и нокти всяка минута...
    🤣🤣🤣

    И нищо друго на света няма и не може да съществува ....

    17:21 22.09.2026

  • 11 Кирил

    6 4 Отговор
    И кой ще го отстоява това българско достойнство... Че аз няма никакво доверие на бг политици. По добре зависими от ЕС и контролирани от ЕС.
    Само клиничен иди.т би предпочел бг политици

    17:21 22.09.2026

  • 12 111111

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Яшар":

    А ти хубавец ли си?

    Коментиран от #17

    17:21 22.09.2026

  • 13 Васалният данък е американски облигации

    2 3 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милиарда евро. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Можеше да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на Оруеловият роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!)

    17:23 22.09.2026

  • 14 !!!?

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Поне ника си смени, за да не личи, че си кремълска подлога...!!!?

    17:23 22.09.2026

  • 15 ХиХи

    5 2 Отговор
    Най вече шорошоидите

    17:24 22.09.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    6 6 Отговор
    На българските блатночервенопетолъчници най-им е добре, когато има друг да решава вместо тях.
    Значението на думата "креативност" е нещо непонятно за тях.
    Робът най-обича господаря си.
    За петолъчниците ни /П/русия е МАТУШКА. А каквото и да каже, и да направи "матушка" единствено то е и вярно, и правилно.

    17:24 22.09.2026

  • 17 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "111111":

    Остави мене ,тя е претендента . Лъжа ли написах , не защитавай това което вади очи ,по скоро и кажи на нея

    Коментиран от #20

    17:27 22.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Васалният данък е американски облигации

    0 0 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милиарда евро. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Можеше да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на Оруеловият роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!)

    Коментиран от #30

    17:31 22.09.2026

  • 20 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Яшар":

    Както природата те създаде! Това е! А ако искаш красавици в политиката може и да си разочарован но има конкурси за красота извън политиката! Иди там!

    Коментиран от #21

    17:34 22.09.2026

  • 21 Яшар

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "111111":

    Пак не ме разбра , значи си комунист с празен поглед и г...

    Коментиран от #23

    17:36 22.09.2026

  • 22 С Тоя Набеден !

    2 0 Отговор
    Елит !

    Няма Да Стигнеш !

    Далече !

    17:39 22.09.2026

  • 23 111111

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Яшар":

    Още комунисти ли ти се привиждат? Няма ги вече десетилетия, пребоядисаха се, уредиха наследниците и така!
    А с твоите разбирания са изостанал като селска радиоточка!

    Коментиран от #32

    17:42 22.09.2026

  • 24 Име

    3 0 Отговор
    Този "историк" знае ли, че след влизането ни в ЕЗ, вече съвсем загубихме независимост?!

    17:42 22.09.2026

  • 25 Питане

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Ако "комунистите са създали една просперираща и модерна държава", ЗАЩО тази същата държава по време на соца ФАЛИРА ТРИ ПЪТИ ???
    Същите тези комунисти след 1989г разграбиха и опоскаха въпросната държава де що можаха. И още управлявате "другарю". А кажи ми КОЙ Е ТОЗИ МИНИСТЪР ПРЕДАТЕЛ ОТ 1944Г ДО СЕГА КОЙТО ДА НЯМА ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА ЧЛЕНСКА КНИЖКА, ИЛИ НЕ Е СВЪРЗАН С ДС ??? - Е, НЯМА ТАКЪВ.
    Ще отговориш - "царя"... Че той е по-голям русофил от теб бе "другарю"...
    Хубаво запомни това, което ще ти кажа : - Един мерцедес на примерно 20,25 години е много по-надежден и сигурен от един москвич, току що излязъл от завода..
    Вие, комунистите сте хора на идеала - /БЕЗ ПОКРИТИЕ/, а не на реалността и работоспособността,
    ДЕМЕК МЪРЗЕЛИТЕ и ФИЛОСОФИ !

    Коментиран от #28, #33

    17:44 22.09.2026

  • 26 ?????

    3 0 Отговор
    Уф.
    Не им ли омръзна днес на най-зависимите да ни учат на независимост?

    17:44 22.09.2026

  • 27 Еврозоната

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Българската азбука се нареди най-сетне до гръцката и латинската азбука където исторически е нейното място. Българската азбука беше възприета от редица други европейски народи. И с този акт на възприемане се възпрепятстват от части и опитите на Путин да пренапише наздраве историята на българската азбука. Българският народ заслужава своето място в сърцето на Европа.

    17:44 22.09.2026

  • 28 И аз това питам

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Питане":

    Как за един ден от комунистически възпитаник учил основи на комунизма и служил в армията и ходил на пионерски лагери, ставаш бандит и национален предател. Но малко са тези, които са наясно какво се случи.

    17:46 22.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Васалният данък е американски облигации":

    Бабата даде ли ти аповете, или и двамата сте дементни ???

    17:49 22.09.2026

  • 31 Никой не иска да бъде зависим!

    0 0 Отговор
    Купеният вот разчита на вече зависими хора, но те са изключително бедни не по собствено желание. Запитайте се, дали вие не можеше да промените това!!!

    17:50 22.09.2026

  • 32 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "111111":

    Искам само читав президент като бай Жельо или Петър Стоянов или 1/2 като Първанов, на който обикновения човек подсъзнателно да разчита като стожер ,а виждам тежка форма на агресия и параноя да спечели от страна на

    17:51 22.09.2026

  • 33 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Питане":

    А ти другарю кога направи кариера, не беше ли през соца? А сега си пребоядисан демократ.

    17:51 22.09.2026

  • 34 Жорес

    0 1 Отговор
    България е тежка,опоскана, треторазрядна колония на Запада от дълги години а този индивид прави внушения за Кремъл!

    17:52 22.09.2026

  • 35 Клета невежа копейка 🤪

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Само от съветски букварчета си чел и в главата ти е боза от 6 ст.

    17:54 22.09.2026

  • 36 Отново триене на коментари

    0 0 Отговор
    Когато кажеш че право раздавателната система държи и политици и бизнесмени за топките веднага те трият. Денят на независимостта е изтъкан от зависимости а всички се опитват да те убедят че ти трябва да се бориш срещу тях. И как може да се получи това при положение че те още в форумът е трият А ако отидеш в съда прокурори и съдии ще те унищожат дори и да си прав.
    Това са хора които мачкат всичко в България и ти нямаш никакъв шанс ако не си с определена политическа партия която е на власт в момента. Така беше с партията на Борисов така В момента привържениците на Борисов минават към прогресивна България която е на власт. Децата на прокурорите и висшите съдии в България учат във висши заведения в чужбина и всичко това е платено от нпо-та. Зелените в България които са в сянка и към които бяха петроханските калушеви също са нахранил ка към нпота и определена партия им отпускаше пари защото не може да мръдне хваната в железни клещи с компромати.

    17:54 22.09.2026

  • 37 Защо бе,Весо ?!

    1 0 Отговор
    С Веселин сме работили заедно още по соц.времето и беше по правоверен комунист и от Живков!

    17:54 22.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове