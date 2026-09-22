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Тежка травма за Федерико Валверде: Капитанът на Реал Мадрид е аут за поне два месеца

Тежка травма за Федерико Валверде: Капитанът на Реал Мадрид е аут за поне два месеца

22 Септември, 2026 16:11 580 0

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Медицинските прегледи установиха сериозни увреждания

Тежка травма за Федерико Валверде: Капитанът на Реал Мадрид е аут за поне два месеца - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на Реал Мадрид Федерико Валверде е получил изкълчване на глезена от най-тежката – трета степен, съобщиха официално от кралския клуб. 28-годишният уругвайски национал пострада по време на дербито срещу Атлетико Мадрид през уикенда, след като Ли Кан Ин стъпи брутално върху крака му. Вярна на спорните отсъждания в мача, съдийската бригада дори не показа жълт картон за нарушението, а Валверде стисна зъби и доигра срещата.

Подробните медицински прегледи обаче установиха сериозни увреждания. При подобна степен на травма обикновено се стига до пълно разкъсване на поне една връзка, съпроводено с голям хематом.

От ръководството на „лос бланкос“ информираха, че тепърва предстои да се вземе решение дали уругвайският халф ще трябва да претърпи оперативна интервенция. При всички положения офанзивният състезател ще остане извън терените за период от най-малко два месеца.


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