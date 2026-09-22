Иран даде сигнал за нови преговори със САЩ

Иран даде нов сигнал, че е готов да възобнови дипломатическите преговори със Съединените щати въпреки продължаващия конфликт между двете страни. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че дипломацията не трябва да се възприема като отстъпление, а като средство за превръщане на военната сила в политически резултати.

„Дипломацията не е капитулация“, заяви Галибаф, като подчерта, че преговорите могат да бъдат използвани за защита на интересите на страната. Изказването му идва на фона на засилена дипломатическа активност около Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Сигналът от Техеран вече е подкрепен и от конкретно предложение. Високопоставен ирански представител съобщи пред Reuters, че страната е готова да отвори отново Ормузкия проток за корабоплаване в рамките на няколко дни, ако Вашингтон прекрати блокадата на иранските пристанища и намали военния натиск.

Според източника иранската делегация в Ню Йорк разполага с пълни правомощия да работи за възобновяване на преговорите със САЩ. Техеран вече е изпратил ново предложение на Вашингтон чрез посредници.

Иранската страна настоява САЩ официално да заявят, че искат дипломатическо решение на конфликта, след което да бъде договорен график за последващи преговори.

Въпреки новия дипломатически ход към момента не е планирана пряка среща между иранския президент Масуд Пезешкиан и американския президент Доналд Тръмп. Двамата обаче участват в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Пезешкиан пристига в САЩ с намерение да представи позицията на Техеран пред международната общност. Преди отпътуването си той заяви, че Иран ще защитава твърдо своите позиции на международните форуми. Иранският президент трябва да говори пред Общото събрание в сряда.

Външният министър Абас Арагчи вече е в Ню Йорк, където се очаква да проведе серия от двустранни разговори с външни министри и други високопоставени представители.

Новият дипломатически сигнал идва в момент, когато Ормузкият проток се превърна в един от основните центрове на конфликта. Преди войната през него преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, а нарушенията на корабоплаването оказват сериозен натиск върху международните енергийни пазари.

На този фон Техеран очевидно се опитва да използва възстановяването на свободното корабоплаване като част от евентуална по-широка договореност с Вашингтон. Засега обаче няма постигнато споразумение, а позициите на двете страни по условията за прекратяване на конфликта остават значително раздалечени.