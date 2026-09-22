Иран даде сигнал за нови преговори със САЩ

Иран даде нов сигнал, че е готов да възобнови дипломатическите преговори със Съединените щати въпреки продължаващия конфликт между двете страни. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че дипломацията не трябва да се възприема като отстъпление, а като средство за превръщане на военната сила в политически резултати.
„Дипломацията не е капитулация“, заяви Галибаф, като подчерта, че преговорите могат да бъдат използвани за защита на интересите на страната. Изказването му идва на фона на засилена дипломатическа активност около Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Сигналът от Техеран вече е подкрепен и от конкретно предложение. Високопоставен ирански представител съобщи пред Reuters, че страната е готова да отвори отново Ормузкия проток за корабоплаване в рамките на няколко дни, ако Вашингтон прекрати блокадата на иранските пристанища и намали военния натиск.
Според източника иранската делегация в Ню Йорк разполага с пълни правомощия да работи за възобновяване на преговорите със САЩ. Техеран вече е изпратил ново предложение на Вашингтон чрез посредници.
Иранската страна настоява САЩ официално да заявят, че искат дипломатическо решение на конфликта, след което да бъде договорен график за последващи преговори.
Въпреки новия дипломатически ход към момента не е планирана пряка среща между иранския президент Масуд Пезешкиан и американския президент Доналд Тръмп. Двамата обаче участват в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Пезешкиан пристига в САЩ с намерение да представи позицията на Техеран пред международната общност. Преди отпътуването си той заяви, че Иран ще защитава твърдо своите позиции на международните форуми. Иранският президент трябва да говори пред Общото събрание в сряда.
Външният министър Абас Арагчи вече е в Ню Йорк, където се очаква да проведе серия от двустранни разговори с външни министри и други високопоставени представители.
Новият дипломатически сигнал идва в момент, когато Ормузкият проток се превърна в един от основните центрове на конфликта. Преди войната през него преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, а нарушенията на корабоплаването оказват сериозен натиск върху международните енергийни пазари.
На този фон Техеран очевидно се опитва да използва възстановяването на свободното корабоплаване като част от евентуална по-широка договореност с Вашингтон. Засега обаче няма постигнато споразумение, а позициите на двете страни по условията за прекратяване на конфликта остават значително раздалечени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #5
17:05 22.09.2026
2 Маргарет Тачър
Коментиран от #7, #12, #19
17:06 22.09.2026
3 Путин милиционерчето
Коментиран от #6
17:07 22.09.2026
4 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
Някой брои ли победите му ?
17:07 22.09.2026
5 Путин
До коментар #1 от "Някой":Не можем да помогнем на страната от БРИКС - Иран, понеже Сорос ми нареди да съм бавн 0 ра3 виващ и многоходов.
17:08 22.09.2026
6 Сорос
До коментар #3 от "Путин милиционерчето":Кочейки, бъде живи, здрави и многходови като Вижда си
17:12 22.09.2026
7 Всичко от московия е лъжа и измама !
До коментар #2 от "Маргарет Тачър":Това Тачър никога не го е казвала, а и няма как.
Тя категорично се противопоставяше на всякакви форми на тоталитаризъм.В своите изказвания тя често критикуваше социализма и изкуственото планиране, като ги сравняваше с ограничаване на човешката свобода. Нейните аргументи винаги са били в подкрепа на демокрацията, индивидуалната свобода и свободния пазар.
17:12 22.09.2026
8 Путин милиционера
17:14 22.09.2026
9 Васалният данък е американски облигации
17:20 22.09.2026
10 Гюров
Ама нали братският Иран беше пАбедил, ва?
Кво станА?!?🤭😁
17:26 22.09.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
ВНИМАВАЙ С ТЕЗ🗣
ТЕЗ ТРИТЕ БЕЗ„ БИ КИ НИ” НА ГЛАВАТА СА
ОТ ГВАРДИЯТА НА МОЛЛИТЕ
ПАК ЩЕ ТЕ ИЗМАМЯТ...☝
17:27 22.09.2026
12 Даже няма да усетиш кога
До коментар #2 от "Маргарет Тачър":ще бъдеш изпепелен . Дори да си въобразяваш че евентуално западът ще бъде някакъв победител в първите минути и часове явно не знаеш че има изкуствен интелект който ще реагира при условие че няма връзка с този който го е внедрил за пускане на ответна ядрена вълна към определени цели. По всяка вероятност в България като неядрена страна няма да получи този удар но ще си умрем още по-зле като кучета от радиацията и ще съжаляваш че не е имало директен удар.
Невероятни смешници има в този форум.
Не мога да повярвам че има хора които си въобразяват че каквото хвърчи и се лапа.
Коментиран от #14
17:29 22.09.2026
13 Дааа...
Останаа монголето,..2 Милиона и половина Фира и ..само копейките верват у ТРИДНЕВНАТА
Хехехехехехе
17:32 22.09.2026
14 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #12 от "Даже няма да усетиш кога":МООРГЪН ФРИЙМЕН...ТИ ЛИ СИ ВЕ🗣
17:40 22.09.2026
15 Kaлпазанин
Коментиран от #16
17:50 22.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Боруна Лом
17:51 22.09.2026
18 РУСИЯ
НО ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
КАЖИ НА ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ НИ БОМБИ
РАФИНЕРИИТЕ .
ИРАН :
САНКЦИИТЕ НЕ НИ ПРЕЧАТ
НО САЩ ДА НАМАЛИ ВОЕННИЯ НАТИСК
АЯТОЛАСИ И РУШЛЯЦИ
ВЕЧНА БРАТСКА ДРУЖБА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:52 22.09.2026
19 Боруна Лом
До коментар #2 от "Маргарет Тачър":И СИ СТРОШИ ГЛАВАТА!
17:52 22.09.2026
20 РУСОФИЛКИТЕ
И
НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ
НЕКА ЦЕЛУВАНЕТО НА КУРАНЪТ
ЗАПОЧНЕ СЕГА .
17:53 22.09.2026
21 КПСС
17:55 22.09.2026