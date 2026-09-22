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Иран даде сигнал за нови преговори със САЩ

Иран даде сигнал за нови преговори със САЩ

22 Септември, 2026 17:00 953 21

  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • мир-
  • ормузки проток

Техеран предлага да отвори Ормузкия проток до седем дни при намаляване на американския военен натиск

Иран даде сигнал за нови преговори със САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран даде нов сигнал, че е готов да възобнови дипломатическите преговори със Съединените щати въпреки продължаващия конфликт между двете страни. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че дипломацията не трябва да се възприема като отстъпление, а като средство за превръщане на военната сила в политически резултати.

„Дипломацията не е капитулация“, заяви Галибаф, като подчерта, че преговорите могат да бъдат използвани за защита на интересите на страната. Изказването му идва на фона на засилена дипломатическа активност около Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Сигналът от Техеран вече е подкрепен и от конкретно предложение. Високопоставен ирански представител съобщи пред Reuters, че страната е готова да отвори отново Ормузкия проток за корабоплаване в рамките на няколко дни, ако Вашингтон прекрати блокадата на иранските пристанища и намали военния натиск.

Според източника иранската делегация в Ню Йорк разполага с пълни правомощия да работи за възобновяване на преговорите със САЩ. Техеран вече е изпратил ново предложение на Вашингтон чрез посредници.

Иранската страна настоява САЩ официално да заявят, че искат дипломатическо решение на конфликта, след което да бъде договорен график за последващи преговори.

Въпреки новия дипломатически ход към момента не е планирана пряка среща между иранския президент Масуд Пезешкиан и американския президент Доналд Тръмп. Двамата обаче участват в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Пезешкиан пристига в САЩ с намерение да представи позицията на Техеран пред международната общност. Преди отпътуването си той заяви, че Иран ще защитава твърдо своите позиции на международните форуми. Иранският президент трябва да говори пред Общото събрание в сряда.

Външният министър Абас Арагчи вече е в Ню Йорк, където се очаква да проведе серия от двустранни разговори с външни министри и други високопоставени представители.

Новият дипломатически сигнал идва в момент, когато Ормузкият проток се превърна в един от основните центрове на конфликта. Преди войната през него преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, а нарушенията на корабоплаването оказват сериозен натиск върху международните енергийни пазари.

На този фон Техеран очевидно се опитва да използва възстановяването на свободното корабоплаване като част от евентуална по-широка договореност с Вашингтон. Засега обаче няма постигнато споразумение, а позициите на двете страни по условията за прекратяване на конфликта остават значително раздалечени.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    5 7 Отговор
    Да, но преговори след като сащ направят определени действия. Тъй че, бе приемайте това за капитулация на иранците. Никак даже!

    Коментиран от #5

    17:05 22.09.2026

  • 2 Маргарет Тачър

    8 8 Отговор
    На Европа й трябва някой като Хитлер,изпреварващо да удари руските варвари

    Коментиран от #7, #12, #19

    17:06 22.09.2026

  • 3 Путин милиционерчето

    6 5 Отговор
    Ние не сме спирали да преговаряме с началниците от САЩ. Аз не ходя до тоалетната без да питам дали не нарушавам международното им право.

    Коментиран от #6

    17:07 22.09.2026

  • 4 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    5 2 Отговор
    Деди пак ще обяви победа и добра сделка .
    Някой брои ли победите му ?

    17:07 22.09.2026

  • 5 Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Не можем да помогнем на страната от БРИКС - Иран, понеже Сорос ми нареди да съм бавн 0 ра3 виващ и многоходов.

    17:08 22.09.2026

  • 6 Сорос

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин милиционерчето":

    Кочейки, бъде живи, здрави и многходови като Вижда си

    17:12 22.09.2026

  • 7 Всичко от московия е лъжа и измама !

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Маргарет Тачър":

    Това Тачър никога не го е казвала, а и няма как.
    Тя категорично се противопоставяше на всякакви форми на тоталитаризъм.В своите изказвания тя често критикуваше социализма и изкуственото планиране, като ги сравняваше с ограничаване на човешката свобода. Нейните аргументи винаги са били в подкрепа на демокрацията, индивидуалната свобода и свободния пазар.

    17:12 22.09.2026

  • 8 Путин милиционера

    10 4 Отговор
    Никой не е убил повече сган - копейки и вата от мен.

    17:14 22.09.2026

  • 9 Васалният данък е американски облигации

    0 1 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милиарда евро. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Можеше да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на ореловият роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!)

    17:20 22.09.2026

  • 10 Гюров

    4 1 Отговор
    кАпейЗАЖА,
    Ама нали братският Иран беше пАбедил, ва?
    Кво станА?!?🤭😁

    17:26 22.09.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор
    ДОНАЛД ДЪК👑
    ВНИМАВАЙ С ТЕЗ🗣
    ТЕЗ ТРИТЕ БЕЗ„ БИ КИ НИ” НА ГЛАВАТА СА
    ОТ ГВАРДИЯТА НА МОЛЛИТЕ
    ПАК ЩЕ ТЕ ИЗМАМЯТ...☝

    17:27 22.09.2026

  • 12 Даже няма да усетиш кога

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Маргарет Тачър":

    ще бъдеш изпепелен . Дори да си въобразяваш че евентуално западът ще бъде някакъв победител в първите минути и часове явно не знаеш че има изкуствен интелект който ще реагира при условие че няма връзка с този който го е внедрил за пускане на ответна ядрена вълна към определени цели. По всяка вероятност в България като неядрена страна няма да получи този удар но ще си умрем още по-зле като кучета от радиацията и ще съжаляваш че не е имало директен удар.
    Невероятни смешници има в този форум.
    Не мога да повярвам че има хора които си въобразяват че каквото хвърчи и се лапа.

    Коментиран от #14

    17:29 22.09.2026

  • 13 Дааа...

    7 1 Отговор
    Амуджите клекнаа.Сичко приключи,..3 жертви и.. ВСЕ!
    Останаа монголето,..2 Милиона и половина Фира и ..само копейките верват у ТРИДНЕВНАТА
    Хехехехехехе

    17:32 22.09.2026

  • 14 НИЩО МУ НЯМА

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Даже няма да усетиш кога":

    МООРГЪН ФРИЙМЕН...ТИ ЛИ СИ ВЕ🗣

    17:40 22.09.2026

  • 15 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Стига сте лъгали ,Иран постави условие за преговори ,и нищо не е предлагал ,с терористи не се преговаря ,апропо Ейре бойкотира мачовете си исрахел ,докога ще криете лъжете и манипулирате общ мнение ,а за Ед шиърнън и два реда не сте писали

    Коментиран от #16

    17:50 22.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ПОНЕ ЗА ПАМЕТТА НА УБИТИТЕ ДЕЦА ОБОРА ДА ПРЕТЪРПИ ПОДОБНИ МЪКИ!

    17:51 22.09.2026

  • 18 РУСИЯ

    0 0 Отговор
    САНКЦИИТЕ НЕ НИ СЕ ОТРАЗЯВАТ .

    НО ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
    КАЖИ НА ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ НИ БОМБИ
    РАФИНЕРИИТЕ .

    ИРАН :

    САНКЦИИТЕ НЕ НИ ПРЕЧАТ
    НО САЩ ДА НАМАЛИ ВОЕННИЯ НАТИСК

    АЯТОЛАСИ И РУШЛЯЦИ

    ВЕЧНА БРАТСКА ДРУЖБА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:52 22.09.2026

  • 19 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Маргарет Тачър":

    И СИ СТРОШИ ГЛАВАТА!

    17:52 22.09.2026

  • 20 РУСОФИЛКИТЕ

    1 0 Отговор
    ОТНОВО СВАЛИХА УШАНКИТЕ
    И
    НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ

    НЕКА ЦЕЛУВАНЕТО НА КУРАНЪТ

    ЗАПОЧНЕ СЕГА .

    17:53 22.09.2026

  • 21 КПСС

    1 0 Отговор
    Значи Иран победи...

    17:55 22.09.2026

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