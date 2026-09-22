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България завърши на девето място на ЕвроВолей

България завърши на девето място на ЕвроВолей

22 Септември, 2026 15:20 618 7

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  • национален отбор по волейбол

„Лъвовете“ пропуснаха възможността да влязат в първата осмица

България завърши на девето място на ЕвроВолей - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор по волейбол на България заема 9-о място в крайното класиране на Европейското първенство, на което страната ни бе съдомакин. Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини приключиха участието си на шампионата след тайбрек и драматична загуба с 2:3 гейма от Германия на осминафиналите.

Така „лъвовете“ пропуснаха възможността да влязат в първата осмица на Стария континент за четвърти пореден пазар. При предишното си участие през 2023 година титлата ни бе отнета на същата фаза от Франция, отреждайки ни 15-а позиция, а през 2019 и 2021 година класирането бе 11-о място. За последно България игра на четвъртфинал през 2017 година, когато закри шампионата като шести.

В своята волейболна история националният ни тим притежава един сребърен и три бронзови медала, както и няколко четвърти места. Последният спечелен медал от европейски финали си остава бронзът от 2009 година в Измир (Турция), когато националите надделяха над Русия с чисто 3:0. В следващите два шампионата през 2013 и 2015 година триумфът отново бе на крачка разстояние, но България завърши на четвърто място.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Толкова си можем

    11 0 Отговор
    Жалко , няма вече български лъвове , само средняци!

    15:23 22.09.2026

  • 2 сайко килър

    7 0 Отговор
    Дадоха се много пари , за да приемем първенството с надеждата , че ще дръпнем нагоре , а то се оказа провал !

    15:30 22.09.2026

  • 3 Щирлиц Ото фон

    4 0 Отговор
    Можеше да е много , много по-добре ! Всичко се обърка , когато Полша ни взе 2-ри гейм и когато Украйна ни преби категорично !
    Победата срещу Полша бе ПИРОВА. Нашите хвърлиха много сили за безсмислената в случая победа и после срещу Германия не издържаха до края !

    15:35 22.09.2026

  • 4 ЯЗЪК

    3 0 Отговор
    Язък !

    15:36 22.09.2026

  • 5 Топ 10

    2 0 Отговор
    Пак е нещо, сополанковците са още недорасли за големите подвизи

    15:46 22.09.2026

  • 6 Троян

    5 0 Отговор
    Биха се сами толкова грешки от сервис не съм виждал. Също и не играят като отбор. Следващият път пуснете за национали отбора на Троянволей.....

    15:46 22.09.2026

  • 7 И волейболята и журналята трагедия

    0 0 Отговор
    Щом всичко са дали осми, осми. А мисира дето, като му отнемат титлата става 15 да утива пазач, там не му трябва да пише безсмислици.

    15:56 22.09.2026

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