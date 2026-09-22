България завърши на девето място на ЕвроВолей

Мъжкият национален отбор по волейбол на България заема 9-о място в крайното класиране на Европейското първенство, на което страната ни бе съдомакин. Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини приключиха участието си на шампионата след тайбрек и драматична загуба с 2:3 гейма от Германия на осминафиналите.

Така „лъвовете“ пропуснаха възможността да влязат в първата осмица на Стария континент за четвърти пореден пазар. При предишното си участие през 2023 година титлата ни бе отнета на същата фаза от Франция, отреждайки ни 15-а позиция, а през 2019 и 2021 година класирането бе 11-о място. За последно България игра на четвъртфинал през 2017 година, когато закри шампионата като шести.

В своята волейболна история националният ни тим притежава един сребърен и три бронзови медала, както и няколко четвърти места. Последният спечелен медал от европейски финали си остава бронзът от 2009 година в Измир (Турция), когато националите надделяха над Русия с чисто 3:0. В следващите два шампионата през 2013 и 2015 година триумфът отново бе на крачка разстояние, но България завърши на четвърто място.