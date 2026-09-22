Божо Джуркович след 0:5 от Хебър: Такива съдии убиват желанието за футбол

Старши треньорът на Монтана Божо Джуркович изригна с остър коментар срещу реферството в България след разгромното поражение с 0:5 у дома от Хебър (Пазарджик) в мач от Втора лига. Ключовият момент в срещата настъпи при резултат 0:1, когато съдийската бригада начело с Божидар Тодоров отмени редовно попадение на домакините поради липсваща засада.

Впоследствие сръбският наставник бе изгонен от рефера заради напускане на техническата зона и последвали реплики. След края на двубоя Джуркович изрази дълбокото си разочарование от арбитрите, заявявайки, че за 55 години във футбола не е виждал подобно отношение. По думите му това е четвърти пореден мач, в който отборът му е ощетен от реферски грешки.

„Хората в черно унищожиха мача и отнеха възможността на нашите млади момчета да играят футбол. Такива съдии убиват цялото желание. Срещу Хебър опитахме да се противопоставим и въпреки че съперникът беше по-добър, мачът щеше да се развие съвсем различно при признат редовен гол. Поемам цялата вина за резултата, но не мога да мълча за това, което се случва на терена“, заяви сръбският специалист след двубоя.